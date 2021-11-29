指揮中心：12/13前全國維持二級警戒、第2劑間隔6個月可施打追加劑、增列非洲4國為重點高風險國家

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增8例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南（4例，案16700-16703）、印尼（案16704）、柬埔寨（2案，案16705、16706）及美國（案16707）入境，入境日介於今（2021）年11月15日至11月26日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

另外指揮中心宣布，11月30日至12月13日全國仍維持二級警戒。而針對大型活動，大部分規定都沒有太大的變化，現行戴口罩的規定也維持不變。

ACIP專家會議：第2劑間隔6個月將可施打追加劑、建議青少年接種BNT第2劑

指揮中心表示，經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，建議施打COVID-19疫苗追加劑，民眾將能在接種第2劑後6個月，追加接種第3劑疫苗。

追加劑應接種對象，也就是特別建議施打追加劑的民眾包含高風險族群，例如65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員以及公費疫苗第9類人員。

指揮官陳時中表示，18歲以上也可以接種追加劑，都會提供公費疫苗。另外，追加劑可以混打，沒有嚴格限制要打哪種疫苗，不過還是建議施打與第2劑相同廠牌的疫苗。

除此之外，有媒體詢問，什麼時候可以開始施打追加劑？陳時中表示，由於希望可以先把第1劑疫苗與第2劑疫苗打好打滿，因而要等過年之後。

另一方面，昨天的ACIP專家會議也達成共識，建議青少年接種BNT第2劑。專家表示，鼓勵已接種第1劑BNT疫苗、且無發生嚴重不良反應的12至17歲青少年族群，接種第2劑BNT疫苗，並建議2劑間隔12週以上。陳時中也表示，由於專家昨天才決定，加上還要確認施打意願與家長同意書，因而預計12月中旬後才會開始施打。

Photo Credit: 指揮中心 提供

因應Omicron變異株，非洲4國增列為重點高風險國家

指揮中心表示，先前已經把南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼及辛巴威6國列為重點高風險國家。不過因應新型變異株Omicron傳播力強，考量馬拉威、莫三比克、埃及以及奈及利亞已有個案輸入他國，且評估國內疫情有擴散趨勢，風險較高，所以從今（2021）年12月1日0時起，增列這4國為重點高風險國家。

指揮中心表示，12月1日開始，如果過去14天有馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞4國旅遊史，入境後也必須至集中檢疫所進行14天檢疫，且配合專案採檢及續行7天自主健康管理，且不適用7+7+7、10+4+7春節專案。

因應疫情：跨年活動不能脫口罩、呼籲民眾打疫苗

指揮中心指出，對於歲末大型跨年活動的防疫準備，基本上與去年一樣。主要防疫規定有：

須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒。

除指定販賣區外，場內不得販售飲食。不得邊走邊吃，亦不開放試吃。

室內活動不得販售無座位票，須落實實聯制，規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。

活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。

除此之外，針對近期降低的疫苗施打率，陳時中表示，與本土疫情趨緩有關。不過還是呼籲民眾施打，因為打疫苗不是治療，是預防，且「等疫情起來再施打就來不及了」。加上疫苗施打有2大意義：第一，降低重症可能性。第二，不打疫苗可能接觸到無症狀傳染者，危險性高。陳時中說，也許有人認為，可以等其他人打疫苗來形成社區群體免疫，然而對於COVID-19疫情來說不適用，因為一旦更多人開始打疫苗，無症狀的人會增加，對沒打疫苗的人來說比較危險。

目前國內疫苗施打，第1劑覆蓋率達到77.70%，第2劑則來到54.55%。

延伸閱讀：

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航