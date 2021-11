印度國會擬禁民間加密貨幣，為央行數位貨幣鋪路，業界：這個產業會自然地消亡，智慧資本將流失

加密貨幣風潮儼然成為各國監管單位的難題之一,印度國會預計將在今(2021)年11月不久後推動加密貨幣立法案,禁止民間大多數加密貨幣交易淪為洗錢工具,除了要進一步防止恐怖組織持續坐大外,印度央行亦能推動央行數位貨幣(CBDC)而鋪路,印度加密貨幣交易所執行長強調,該法案將對市場產生極重大影響。

印度將禁加密貨幣,打造國家的加密貨幣

這並不是印度國會首次對加密貨幣採取強硬的態度。早在2018年,印度政府已經成立一個小組專門研究加密貨幣的運行,並且建議禁止所有私人的加密貨幣,提議對違法者處理最高10年的監禁。

當時,印度中央銀行表對此回應,因為比特幣和其它加密貨幣不能被視為貨幣,因為它們並不是由金屬製成或以實物存在,更沒有受到政府擔保。這樣的警語對印度的加幣貨幣交易服務造成極大的壓力,導致這些公司不是關門大吉,就是轉向其他市場以求活路。

印度加密貨幣交易所CoinDCX執行長Sumit Gupta告訴於今(29)日《CNBC》:「由於政府正在考慮在本屆議會期間提出該法案,但是我們相信政府在做出任何決定之前肯定會聽取所有利益相關者的意見」。

他進一步強調:「我們正在與其他利益相關者溝通,也肯定會和政府展開更深入的對話,並向他們解釋,我們如何才能真正共同創造一個健康的生態系統(加密貨幣生態)」。

不過,任印度財政部長Arun Jaitley表示:「政府不承認加密貨幣為法定貨幣或硬幣,並將採取一切措施『消除』將這些加密資產用於資助非法活動或作為支付系統的一部分」。

這一項政策,受到幾家交易所反彈,向當地最高法院提起訴訟。直到去(2020)年法院做出對他們有利的判決。印度貨幣政策監管機構暫時禁止了加密貨幣交易,但該政策後來也於2020年3月被印度最高法院推翻。

印度僅允許少數特定加密貨幣流通

直至11月25日印度政府公布的國會議程表,該國國會將於今年冬季推動《2021年加密貨幣及法定數位貨幣法案》(Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill)立法,這項法案僅允許少數特定加密貨幣流通,以支持區塊鏈技術及其應用市場,並建立法規架構以便日後發行央行數位貨幣(CBDC)。

總理莫迪(Narendra Modi)近日警告,比特幣會為年輕世代帶來風險,他呼籲民主國家共同努力,確保加密貨幣不致「落入壞人之手」。

今(29)日,印度最大加密交易平台CoinDCX創辦人表示,預計印度加密貨幣法案將產生積極影響,期待印度的加密貨幣法案能消除加密貨幣存在的模糊性。

不過,總部位於新加坡的虛擬貨幣交易所Coinstore卻無懼新政令,已開始在印度營運。Coinstore表示已推出其網路和應用程序平台,並計劃在班加羅爾、新德里和孟買開設分支機構。

這些分支機構將作為其在印度的基地,以進行未來擴張,更計劃在印度招聘約100名員工,並斥資2000萬美元為印度市場營銷、招聘和開發與加密相關的產品和服務

區塊鏈媒體《金色財經》報導指出,雖然印度政府認識到與加密貨幣有關的風險,但它打算在這個問題上採取「漸進式」的作法。報導稱,印度可能會尋求與其他國家(實體結盟),以監管加密貨幣,由於這個問題跨越了各個國家的邊界,人們認為它也需要全球夥伴關係和集體戰略

加密貨幣教育平台Bitinning創辦人Kashif Raza表示,政府的新提案將導致印度的加密貨幣產業被迫關閉,「這個產業會自然地消亡,智慧資本將流失,投資者也將面臨損失」。

根據投資入口網站BrokerChooser上(10)月發布的一份報告,現在印度加密貨幣持有者已突破1億人,這個數字僅次於美國、俄羅斯和奈及利亞。意味著,印度的立法走向,也將左右加密貨幣市場未來的重要因素之一。

延伸閱讀:

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

核稿編輯:翁世航