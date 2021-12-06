《生命之鑰》：沒有了「酶」，許多對生命來說很重要的化學過程根本不會發生

文：保羅．納斯爵士（Sir Paul Nurse）

由化學組成的生命：來自混沌的秩序（節錄）

我們現在知道，在所有生物的細胞中，都同時有數百甚至數千個化學反應進行著，這些反應建立了生命的分子、形成細胞的成分和結構，還會分解分子、回收細胞的成分並釋放能量。發生在生物體內，一連串的化學反應就稱為新陳代謝，所有生物都是以此為基礎運作，透過新陳代謝維持現狀、成長，發展組織和繁殖，新陳代謝也是啟動這些過程的所有能量來源。新陳代謝是生命的化學作用。

但是構成新陳代謝的眾多化學反應是如何產生的呢？在巴斯德的酵母中進行發酵的化學反應是哪種物質？另一位法國化學家馬塞蘭．貝特洛（Marcelin Berthelot）深入探討這個問題並取得了新的進展。他把酵母細胞打碎並從細胞殘渣中提取出一種化學物質，這種化學物質的表現很有意思，會啟動一種特定的化學反應，將蔗糖轉化為葡萄糖和果糖這兩種較小的糖分。但在這個反應中，這種物質並沒有受到損耗。那是一種無生命的物質，但卻是生命過程中必須有的物質，尤其是當這個物質從細胞中被移出時，仍然可以繼續工作，馬塞蘭就將這種新物質稱為轉化酶。

轉化酶是一種酶，而酶是一種催化劑，通常會急遽地促進並加速化學反應。酶對生命來說非常重要。沒有了酶，許多對生命來說很重要的化學過程根本不會發生，尤其是在大多數細胞內相對較低的溫度和溫和的條件下。發現酶這種物質讓今日所有的生物學家擁有一項共識，就是多數生命的現象都可以通過酶催化的化學反應獲得最好的理解。要了解酶是如何完成這些任務，我們得先了解酶是什麼以及如何產生酶。

大多數的酶是由蛋白質製成的，蛋白質是由細胞中稱為聚合物的長鏈狀分子構成。聚合物的結構對於生命化學的各個方面都極為重要。和多數酶與所有其他所有蛋白質一樣，所有構成細胞膜的脂質分子、所有儲存能量的脂肪和碳水化合物、負責遺傳的核酸，包括去氧核糖核酸（DNA）以及與之密切相關的核糖核酸（RNA）都是聚合物。

這些聚合物主要只由五個化學元素的原子構成：碳、氫、氧、氮和磷。而在這五個元素中，碳的角色尤其重要，主要是因為碳比其他元素具有更多的用途，比方說氫原子只能與其他原子以一個化學鍵互相連結，但每個碳原子可以與四個其他原子連結。這是碳得以製造聚合物的能力關鍵。碳的四個化學鍵中可能有兩個可以與另外兩個原子（通常是其他碳原子）相連，從而形成一個相連的原子鏈，也就是每個聚合物的核心。這能使每個碳原子都具有兩個可用於與其他原子連接的鍵，然後這些額外的化學鍵可用來將其他分子增加到聚合物主鏈旁邊。

細胞中發現的許多聚合物都是非常大的分子，大到被取了特殊的名稱：巨分子。要了解這些分子到底有多大，可以想想你的染色體核心的DNA 巨分子可以有數公分長，這表示其將數百萬個碳原子納入了一個極為細長的分子鏈中。

蛋白質聚合物不算太長，通常只有數百到數千個連接的碳原子長，但其在化學作用上比DNA具有更高的變化性，所以才能當作酶並因此在新陳代謝中扮演重要角色。每種蛋白質都是一種碳基聚合物，是透過將較小的胺基酸分子一一連成一條長鏈而構成的，像轉化酶就是一種蛋白質分子，是透過將512個胺基酸以特定和有秩序的序列連接在一起而組成。

生命使用20種不同的胺基酸，每個胺基酸都有側鏈，這些側鏈是從聚合物主鏈上分支出來，並被賦予獨特的化學特性。例如有些胺基酸帶正電荷，有些帶負電荷；有些胺基酸具親水性，有些具疏水性；有些很容易與其他分子以化學鍵互相連結。細胞透過將胺基酸的不同組合串連在一起，再加上每個胺基酸的側鏈，就能產生各種不同的蛋白質聚合物分子。

一旦這些線性蛋白質聚合物鏈組裝完畢，就會折疊、扭曲和結合在一起，形成複雜的立體結構，這有點像一條不斷自我纏繞的膠帶，最後糾纏成一顆球。雖然說蛋白質折疊的方式比較像是一種重複的過程，最後會產生非常明確的結構。在細胞中，相同的胺基酸鏈永遠都會想要形成相同的特定形狀。

從線性躍升到立體結構的過程非常關鍵，因為那表示每種蛋白質都具有獨特的外型和獨特的化學特性。結果，細胞能以使其與之作用的化學物質非常精確地結合在一起的方式，建構出酶這種物質，比方說部分轉化酶和蔗糖分子就是完美的組合，因此酶就能提供造成特定化學反應時所需的精確化學條件。

酶負責執行構成細胞代謝基礎的幾乎所有化學反應，但除了建立和分解其他分子之外，酶還扮演許多角色。酶本身也是品質控管者，在細胞的不同區域之間傳遞成分和訊息，並且將其他分子運送出入細胞。其他功能還包括要注意入侵者，啟動蛋白質來防禦細胞並保護身體遠離疾病。

酶不是唯一的蛋白質，我們身體從頭髮、胃中的酸到眼睛中的晶體，幾乎都是由蛋白質製成或組成，這些不同的蛋白質經過幾千年演化的磨練，已經能滿足細胞內的特定功能。即使是相對簡單的細胞也包含大量的蛋白質分子，在一個小酵母細胞中就有四千萬個蛋白質分子。在這樣一個小細胞中的蛋白質數量是北京這樣龐大城市中人口數的兩倍。

這些蛋白質的多樣性會造成每個細胞內隨時都在發生化學反應。如果你的眼睛可以看見分子世界，想像一下看進一個活細胞內部，你的感官將受到瘋狂擾動的化學活動刺激。有些參與其中的分子帶電，使其具有粘性或互相排斥，而有些分子則是中性的。有些是酸性物質或類似漂白劑的鹼性物質，這些不同的物質都在不停相互作用，不是隨機就是特意安排的碰撞。

有時分子會透過電子或質子的快速交換短暫聚集並發生化學反應，有時候會透過緊密而持久的化學鍵連接。細胞總共包含數千種不同的化學反應，透過這些反應的持續作用就能維持生命。這些化學反應的數量，即使是最大的工業工廠都相形見拙，比方說一家塑膠工廠可能只有數十種化學反應。

這些瘋狂而快速的活動都是從遠古之前開啟，而這些系統也是經過了長遠的時間才能演化，但細胞世界驚人的時間規模就和演化所需的時間一樣令人費解。細胞中有些控制這些反應的酶以驚人的速度運作，每秒可以產生數千種甚至數百萬種化學反應。這些酶不僅速度快也非常精確，能以化學工程師夢寐以求的精確度和可靠性來操縱單一原子，但演化則用了數十億年改善這些過程，比人類出現的時間長得多。

讓這一切共同運作是一項了不起的成就。在細胞內同時發生的一連串化學反應看似混亂，實際上卻是非常有秩序的。為了使這些作用正常運作，每個不同的反應都需要特定的化學條件，有些需要更多的酸性或鹼性環境，有些需要像是鈣、鎂、鐵或鉀等特定的化學離子，有些需要水，但有些反而會因為水的存在而變慢。

無論如何，所有不同的化學作用都必須在狹窄的細胞內同步密切進行，而這是因為不同的酶並不需要不同的極端溫度、壓力或酸鹼條件才可行，像在工業化學設施中就需要。如果不同的酶需要同樣的溫度、壓力或酸鹼條件才能運作，就不可能如此緊密共存了。但這些新陳代謝反應有許多仍須彼此獨立，不能互相干擾，也必須滿足所有特定的化學需求，而解決這項難題的關鍵就是「分室化」（compartmentation）。

分室化能使各種複雜的系統一同運作。以城市為例，只有當城市被分成許多具有特定功能的不同區塊時才能有效運作，這些區塊包括像是火車站、學校、醫院、工廠、警察局、發電站和汙水處理廠等。一座城市需要以上單位和其他更多單位共同合作才能維持整體運作，如果這些單位全部混雜在一起，就會造成秩序大亂。這些單位必須獨立才能有效運作，但也需要相對緊密和連接在一起。

對細胞來說也是一樣，細胞需要創造一系列獨特的化學微環境，這些環境不論在實際的空間或時間上都是彼此獨立但又相互連接的。生物藉由建構這些交互作用的空間來實現這個目的，這些空間的規模有大有小，大小相差甚遠。

其中最大的規模，可能也是我們最熟悉的，就是擁有不同組織和器官的多細胞生物，像是植物、動物和你我這樣的人類。這些空間都很不同，每個都是為了特定的化學和物理程序所客製化的，像是你的腸胃會消化食物中的化學物質，肝臟會為化學物質和藥物解毒，心臟會利用化學能量來輸送血液等。這些器官的功能全都仰賴其特殊的細胞和組織，胃壁內層的細胞負責分泌酸，心肌中的細胞負責收縮，而這些細胞也因此處於本身所應在的分室之中。

事實上，細胞本身就是分室化的基礎範例。細胞外膜的基本作用是使細胞內部的成分和外界隔離，多虧了細胞外膜的隔離作用，細胞才能在不受外界干擾下維持化學和物理秩序。當然，細胞只能暫時維持這種狀態，當細胞停止工作時就會死亡並且再度恢復混亂的狀態。

細胞本身就有一層層的分室，這些分室中最大的是被膜包圍的胞器，像是細胞核和粒線體。但在我們看這些分室如何運作之前，首先需要聚焦到碳聚合物這樣較簡單的級別，因為更大的分室全部是以這些基本元件的特性發展出來的。

書籍介紹

本文摘錄自《生命之鑰：諾貝爾獎得主親撰 一場對生命奧祕的美麗探索》，三采出版

作者：保羅．納斯爵士（Sir Paul Nurse）

譯者：邱佳皇

審訂者：林則彬

諾貝爾生理學／醫學獎得主首部著作

一場對生命奧祕的美麗探索

人類長久以來的不解之謎：

「生命究竟是怎麼一回事？」

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我們周遭充滿著生命，豐富多元且卓越非凡。

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保羅．納斯爵士用專業、優美又不失詼諧的文字，搭配簡單易懂的比喻，

第一人稱講述生物學發展歷程，帶領讀者體驗科學發現的快感，

進行一場對生命起源、生物演化最美麗的探索！

——從生物學5大關鍵探索生命的奧祕——

「細胞」：細胞會成長、繁殖、維生，並在所有過程中展現出一種目標感，一種不論如何都迫切要堅持、活著和繁殖的目標感。

「基因」：沒有基因就不可能會有生命，每個新世代的細胞和生物都必須繼承遺傳指令，使其生長、發揮功能和繁殖。所以基因可以承受時間的考驗。

「天擇下的演化」：負有使命的複雜生命型態並不是出自任何人的設計，而是天擇的結果。這個極具創意的過程，使人類和我們周遭充滿多樣性的生物得以誕生。

「由化學組成的生命」：生命是來自化學物質的相吸和相斥，還有分子鍵的形成與斷裂，這些基礎過程以某種微小的分子規模集體運作，結合創造出世界萬物。

「由訊息組成的生命」：越了解生物如何管理內部訊息，就不只是能描述其複雜性，還能理解生物是如何將訊息轉化為有意義的知識，進而完成生存、成長、繁殖和演化的目的。

如果你有以下情況，請立即購入本書

常常思考「生命到底是哪來的？」

對科學一無所知，但想要對生命有更多了解。

覺得課本太無聊，想要用有趣的方式讀科學。

想吸收新知，但不想讀艱深難懂的學術文章。

講到生物演化，只記得「達爾文」跟「物競天擇」。

超懂生物學，但不知道這跟生命有什麼關聯。

本書特色

作者為生物學權威，文字優美、簡潔、易讀。 科學歷史+哲學探討，一次領略生物學和生命的奧祕！ 第一人稱敘述，看完故事就搞懂科學！ 作者擅長用譬喻解釋複雜的原理，非專業背景也能秒懂！

Photo Credit: 三采出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航