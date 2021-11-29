打擊通膨巨獸，行政院物價穩定小組傾向汽柴油、水泥、小麥、牛肉等民生必需品機動降稅

目前全球各國正為了打擊通膨巨獸傷透腦筋，不過卻有一派經濟學者們認為通貨膨脹是因疫情影響導致短缺而產生，當疫情結束生活回到常軌時，通貨膨脹就能得到控制。目前國際上對於通膨看法分歧，但是國內卻為「穩定物價」動作頻頻，據行政院透露下週將調整汽柴油、水泥等貨物稅，面對來勢洶洶的物價漲勢。

抑制物價，傾向汽柴油、水泥、小麥機動降稅

（中央社）行政院物價穩定小組近日緊鑼密鼓開會，傾向機動調降汽柴油、水泥貨物稅及小麥、牛肉關稅，汽柴油每公升擬降新台幣1元，降稅時程有4個月或半年2方案，預計最快下週提報行政院。

緩解民生物價上漲壓力，行政院物價小組本週密集召集國發會、經濟部、農委會、財政部等相關部會，加快時程評估大宗物資、食品或油汽類貨品機動降稅。近期跨部會討論進入收尾階段，聚焦幾項特定品項，包含汽柴油、水泥、小麥、牛肉等，主要皆為漲幅較大且無法替代品的民生必需品，最快下週就會向行政院長蘇貞昌報告。

根據初步方案內容，汽、柴油貨物稅現行每公升為6.83元及3.99元，目前朝各降低1元方向做評估。比起對進口農產品、食品降稅，反映到終端加工食品的幅度可能有限或時間較慢，汽、柴油機動降稅預估對民眾來說，將更直接、有感；面臨漲價壓力的水泥，貨物稅預估也將機動調降。

此外，小麥、牛肉關稅也規劃機動調降，小麥現行關稅稅率為6.5%，正朝降至免稅的方向研議，牛肉現行關稅每公斤為10元，因牛肉不屬大宗物資，依法最多只能減半課徵，因此朝降至每公斤5元的方向研議。

預計呈報行政院有2方案，主要是機動降稅時間有差異，分別為4個月或6個月。知情官員表示，要不要機動降稅，採取哪個期間，最終需由行政院拍板。

至於進口小麥、大麥、玉米或黃豆營業稅是否機動降稅，官員指出，考量執行難度及是否能達成降低物價效果，目前尚未明確結論。

回顧過去，2008年國際油價大漲、大宗物資價格上揚時，同年5月至11月間，汽、柴油貨物稅每公升就曾機動降低1.3元及1.4元，期滿後，再逐步按比例縮小減徵幅度，於2009年2月21日正式退場；小麥關稅也曾在2008年、2011年機動減半課徵。

國際仍對「通貨膨脹」看法分歧

各國通貨膨脹聲浪不絕，台灣政府開始感受到物價蠢蠢欲動後，預計調降汽柴油、小麥、牛肉以及水泥貨物等貨物、關稅。但是目前國際上則有一派學者們認為價格上漲只是「暫時現象」，他們強調服務業沒有出現大幅通脹現象。

「通脹暫時派」的經濟學家認為，價格上漲是新冠疫情造成破壞的討厭後遺症，通貨膨脹應該會自行消失。《華爾街日報》報導指出，這種看法很有說服力，因為在抗疫封鎖期間，消費確實從服務轉向了商品。

不過報導卻稱，這種服務業通脹不高的理論本身存在漏洞，仍存有相當大的危機。主要的弊病在於服務業通脹計算因「租金」而扭曲，這包括屋主的估算租金。租金在服務業中佔比一半以上，其不精準的計算方法削弱了通脹指標的上升。

《華爾街日報》稱就算拋開租金不論，服務業通脹其他組成部分的表現，也沒有為「通脹暫時派」提供強有力的論據，但事實上，以美國而言，影院、運動賽場和其他活動的門票在疫情後大幅回升，現在的價格較去年上漲3.5%。

更重要的是，過去幾個月內以律師費為主的服務性費用漲幅最大，過去3個月年增率累計上漲了15%。報導更稱，3月份以來新建物，因為木材價格飛漲和勞動力短缺阻礙了房屋發展；且勞工短缺下受僱者要求加薪以應對高通脹的影響，最終會陷入典型的工資和物價螺旋式上升周期。

面對國際各項物價不斷拉抬，行政院發言人羅秉成強調，政院物價小組持續緊盯物價，相關物價平抑措施會視物價滾動檢討，而經濟部長王美花本月17日在立法院承諾桶裝瓦斯等應會凍漲至年底。

台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道針對物價強調，在平抑物價與振興經濟之間，對許多國而言升息的確是兩難。對台灣來說，消費者物價指數上漲的幅度尚於可接受的範圍，但躉售物價指數卻創下40年來的新高，將成為物價上漲最大的壓力。

他說明，美國聯準會（FED）的利率決策一再強調兩件事，一是物價；二是美國市場是否已達充分就業。現階段美國通膨，白宮定調為短期因素，就業市場雖然有在好轉，但未回到疫情前水準，因此聯準會沒有急迫升息的必要性，不見得縮減購債計畫一結束，就會馬上升息。

吳孟道強調，台灣不論經濟情勢（物價）、股市表現，都是跟著國際情勢走，尤其是跟著美國，在美股沒有太大波動的情況下，台灣也不至於出現劇烈震盪。

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核稿編輯：翁世航