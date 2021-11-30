印尼峇里島重新開放純屬「偽開放」，「不要再做白日夢等國際遊客了」

峇里島的重新開放，是很多這島上的居民與觀光業者翹首以盼的事情，盼遊客的歸來能讓峇里島生機重現。10月中旬，印尼政府正式公告峇里島國際機場開放遊客入境。

可以說，幾乎完全仰賴遊客為生的峇里島業者，得知這個振奮人心的消息後，彷彿可以遙想昔日車水馬龍、遊客絡繹不絕的光景。連我以COVID-19特惠價住了將近一年半的villa，都毫不留情地火速通知我：「Ibu（女士），如果妳下個月要繼續續租，我們要漲價25%」。

驚訝錯愕的我，一時不知所措。距離我房租到期日只剩不到7天，我面對的是，要麼摸摸鼻子同意他們的要求付錢續租，要麼滾。我多次嘗試協商，讓我以原房租再續住半個月或一個月，以便我搬家，但villa所屬的財團態度強硬。我也只好在雨季的峇里島，冒著到處淹水的慘狀，四處奔波看新房子。

時間倉促，我也只好在一堆看過的房子中，囫圇吞棗式的挑一個相對能接受的房子。正當我準備聯繫新房東繳訂金時。要漲我價的原villa的高層經理，突然出面挽留我，態度三百六十度翻轉的說「妳就像我們的家人」，拜託我繼續住在他們的villa裡面。

事後我大概知道，他們就是看準政府開放峇里島機場，他們可能猜想遊客即將抵達，很快訂房率就會額滿，自大狂妄的要漲租25%。事實上是，國際遊客根本不會來，國內遊客的數量跟峇里島空置的villa相比，真的是九牛一毛。面對我和眾鄰居（房客）們都在同一時間退租，他們完全沒有新的訂房，他們只好回來挽回我這個客人，只要我繼續續租，他們加減能打平一些固定支出。

而我繼續續租一個月，但也沒有停下來找新的房子。在找房子的經歷中，絕大部分的房東都表示，只要遊客一回來，他們馬上漲價或趕我走，因為他們要做更好賺的日租遊客。

而我跟峇里島各行各業的人聊天，大家都保守估計，峇里島這種低迷的狀況至少還要半年。至於政府說的「開放遊客來峇里島」更像是狼來了的故事，純屬「偽開放」。

編按：此前印尼政府宣布11月初起入境的旅客，如果完整接種兩劑疫苗，僅隔離3天，只打一劑疫苗的旅客則需隔離5天。但為防範COVID-19新變異株Omicron，11月29日起將延長所有入境旅客的隔離天數為7天。

沒航班，人進不來

攤開現有簽證政策和政府相關數據，遊客要來峇里島並不容易。最關鍵的因素是，峇里島直到今天根本都沒有任何國際航班來訪。大家一定好奇，政府不是說開放了嗎？峇里島機場確實允許定期和包機航班在此降落，但沒有任何一家航空公司恢復峇里島的國際航線。

第二個因素則是簽證申請問題。疫情前遊客來訪印尼各地（包括峇里島），絕大部分國家護照可以免簽或落地簽。而現在要入境峇里島，必須持有「旅行簽證」，而申請條件是必須由政府核發旅遊許可相關的公司為外國人做擔保，而且申請人只可以是指定的19國公民（包括：中國、日本、法國、印度、西班牙等國，但不包括確診人數低的台灣和新加坡等國）。而持有「旅行簽證」的外國公民，只能入境鄰近新加坡的巴淡島機場，以及入境峇里島機場，且不能離開峇里島。顯然，沒有航線，談旅遊簽證，根本是紙上談兵。

一定會有人反駁我說，不對啊，最近還是有台灣人入境印尼，而且台灣也不在已開發的旅遊國家名單中，那他們怎麼入境？確實，很多不在開發名單上的外國人也能來印尼，因為他們持有印尼居留證（kitas/kitap），或者「商務簽證」。而商務簽證的擔保人，是商務公司（非上述的旅遊公司）。印尼政府規定，持居留證和商務簽證的外國人，只能從雅加達機場或萬鴉老機場入境（峇里島機場僅開放給「旅遊簽」持有人）。

目前商務簽證要價不菲，各家仲介報價不一，但均價都在台幣一萬元上下。會願意花這筆錢來印尼，還要承擔高昂機票費和隔離費用，加之承受異國他鄉的疫情風險，絕大部分是日理萬機的商人們。市井小民誰能有錢有時間，只為了峇里島玩幾天，卻要花大錢來回兩地隔離數十天？

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為在峇里島的外國旅客們，在沙灘上漫步。照片攝於9月9日。

沒有國際遊客的來訪，那國內遊客呢？好歹印尼也是破億人口的國家，要是單靠內需市場或許也能撐過峇里島的危機。但抱歉，事實上峇里島的國內遊客也是屈指可數，相較於同為旅遊大城的古都日惹特區，峇里島只能繼續在Covid-19的陣痛期，而日惹早在PPKM（三級警戒）結束後，人滿為患，堪比疫情前的峇里島。

為何會有這種差異？一方面，PPKM解禁後、被困在家已久的全國人民都開始躁動起來，需要出門走走，來平衡悶在家裡幾個月的抑鬱。而日惹能成為國內內需市場旅遊勝地，一來是地理優勢，位於中爪哇以南的地方，無論是西邊雅加達、萬隆，還是北邊三寶壟，或者東邊的梭羅、泗水都可以輕易開車或搭火車抵達。對於絕大部份印尼人來說，公路旅行單程5-6小時都是家常便飯，稱不上累或遠。雖然國內航線從來都沒有中斷過，只是航班減少和票價貴，加上公路旅行的成本以及快篩要求，都比搭飛機跨島去峇里島來得經濟實惠又方便。

其次，印尼各島信仰衍生的飲食和生活習慣差異，導致他們願意跨島出行的意願降低，以峇里島來說，是印度教信仰為主，飲食習慣有穆斯林不能吃的豬和不能喝的酒，滿大街還有數不清的流浪狗，而這些都是讓伊斯蘭信仰的爪哇人敬而遠之的因素。

第三，則是印尼人人均收入並不高，加上疫情兩年，大部分人都是要勒緊褲帶省著點花，而跨島旅行的成本就是比本地旅行來得貴幾倍，權衡之下，峇里島當然不是PPKM解禁後旅遊首選之地。

但現在絕對不是峇里島最慘的時期。去年下半年疫情上升期，以及今年7月印尼疫情最高點時，整個峇里島像死城一半，黃昏一過，七點不到，整個主幹道空無一人，所有餐廳都關門，連路燈都只有幾盞在亮，當時幾個大型超市都縮減了一半以上的冷凍櫥櫃，平時外國人購買為主的起司、優格都不再補貨，新鮮的肉品選擇也越來越少，整個超市恍如垂死掙扎。

現在即便還是沒有國際遊客，但零零星星的店舖偶爾開門經營、路上偶爾開始塞車、超市的商品慢慢恢復原貌、來來往往穿梭在食肆的客人們也陸陸續續出現，甚至旅遊景點入口處，偶爾也能驚鴻一瞥看到兜售紀念品的阿嬤回來「站崗」了。峇里島內的居民也會整村人合租一台遊覽車，大家開始跨區域參訪、走馬觀花，畢竟峇里島說大不大，説小也不小。而PPKM結束後，爪哇島以雅加達和泗水兩大城為主的貴婦們，還是有來刺激帶動了一點點峇里島的經濟，雖然微不足道、不足掛齒，但總是聊勝於無。

有人曾經在峇里島社群分享：「大家不要再做白日夢等國際遊客了，大家該幹嘛的幹嘛，做生意的專注在如何穩固國內遊客。剩下的，就是享受現在還不塞車的生活，要是國際遊客回來了，大家又開始怨聲連連的抱怨道遊客導致的生活不便。」

我想，疫情這兩年，之於峇里島而言，也是數十年來，難能可貴的「清淨」。而峇里島「開放」還是「偽開放」，命不由我們而由天，而大家能做的，就是過好當下生活，隨時準備好迎接全世界遊客的到臨。作為全印尼第一個重點普及疫苗的峇里島，大家早已蓄勢待發、積極接種疫苗，（峇里島的疫苗施打第一劑的約344萬人次，佔人口比例77.2%；施打第二劑的約302萬人次，佔人口比例67.7%）。

願峇里島能平穩的度過疫情的陣痛期。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元