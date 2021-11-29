羅卓瑤，與那些別鄉的季節

（本文為作者李展鵬Facebook帖文轉載）

羅卓瑤終於得到金馬最佳導演，她是一個我們回望香港電影輝煌時代時經常漏掉的人物。

她的作品，是我人生重要的電影啟蒙。看成龍、殭屍片、新藝城電影長大的我，初中看《愛在別鄉的季節》的感覺是畢生難忘的。這闕移民悲歌，調子極度悲冷。

電影中，移民美國後精神失常的張曼玉在紐約街頭親手刺死親夫梁家輝，鮮血染在雪白的民主女神像之上⋯⋯電影外，是我的同學朋友一個接一個移民，而我後來也去了加拿大讀書，在當年的移民熱門國家身歷其境。下雪天，走在多倫多的唐人街，我是多少能找著《愛在別鄉的季節》的感覺。

《愛在別鄉的季節》

從風格到主題，電影給我太大震撼。對一個初中生來說，那震撼是跟看《阿飛正傳》相若的。從此，電影對我來說不只是個半小時的消遣。

後來，她拍出《秋月》，再次叫我驚訝。這次拍移民，她不是拍異鄉生活，而是講述一個父母先行移民的小女孩，如何面對一個只有阿嫲的冷冰冰的家，還有一個空盪盪的香港，然後，她認識一個語言不通、寂寞到要死、漫無目的地在香港流浪的日本年輕人。

香港本來人口密集，但片中的尖東海傍與麥當勞都是一片死寂；小女孩回憶曾經在麥當勞開生日會，好似在講前世的事。那些大膽影像捕捉的時代氛圍，如此震撼，至今仍刻在我腦中。

《秋月》

再來是《浮生》。幾個移民的家庭，橫跨幾代人，踏遍幾個國家。電影視野更宏大，結構更複雜，把羅卓瑤式的冷調與離散主題推到極點。看這部電影時，我已在台灣讀書，修過電影課，也看了不少所謂的藝術電影，但羅卓瑤作品對我的震撼不減。

《浮生》

這三部戲，是為她的「移民三部曲」，很精彩，但以港片的標準有點偏鋒（特別是《秋》及《浮》），比起張婉婷的「移民三部曲」（《非法移民》、《秋天的童話》及《八兩金》）更深刻，是書寫當年移民潮的代表性電影。今天回看，更顯這些執著於離散的作品意義重大。而羅卓瑤本人，早在九十年代就移民澳洲了。

但很奇怪，香港一直很冷待她。多年來，她沒得過重要獎項。十多年前，金像獎選中國百年最佳百部電影，她沒有任何作品入選。她的這些作品，也很少很少被提起了。反而在台灣，我認識不少朋友覺得她的作品非常厲害。

事隔廿多年，香港再現移民潮。同時，她的新作《花果飄零》為她贏來第一個金馬最佳導演。「花果飄零」四字，在今時今日，給人無限遐想。再加上她首次回到她出生地——澳門——拍攝，更令人好奇。

這個香港女導演，是世界級的。後來在澳洲，她拍了《遇上1967的女神》，在芝加哥影展獲獎。希望這遲來的金馬獎可以令更多人回頭關注她的作品。

PS：香港電影有兩個夫妻檔，一對是張婉婷羅啟銳，另一是羅卓瑤方令正。方令正的電影同樣大膽而風格化，其情慾描繪更是獨樹一格，看看《唐朝豪放女》及《川島芳子》就知道。

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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