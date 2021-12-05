《每個孤獨的靈魂都值得被看見》：如果她不愛你，你所有的好都顯得特別廉價
我們想讓你知道的是
人與人之間存在著磁場，你不用多聰明，他不用開口，你就懂那種心情。我們就像在暗夜裡前行的人，頭上頂著自己的光，去尋找發出相同光亮的人。
文：阿紫
你愛一個人的樣子，一點都不特別
談戀愛時，手機時刻不離手，生怕自己遺漏對方的消息，不能及時回覆。更確切的說，是怕不能第一時間看到對方發了些什麼。那種心情就像小時候交筆友，一封信寫了好幾頁紙，塞進信封後，趕緊貼上一張郵票，塞進郵筒的瞬間，就開始期待回信倒計時。
你也許沒交過筆友，但你可能等過這樣一個回你訊息的人。
在沒有微信之前，大家都用簡訊互通有無，每一條簡訊都收費，還有字數限制，總是寫了刪，刪了又寫，用最簡練的句子表達最精準的情緒。
現在有了微信，大家習慣傳語音訊息，少了輸入法一個字一個字敲出來的質感，少了對每一個字的珍視。然而，遇見重要的人，也會斟酌再三才送出訊息，可能會有點忐忑，但又不好意思撤回訊息。
不管世界怎麼變，科技怎麼發達，「喜歡」這種情感亙古不變，是想伸出手，卻不敢觸碰；是千言萬語，卻欲語還休。
我的一個男性朋友最近在談戀愛，據他描述，女朋友人品不太好，覺得花男人的錢理所當然，哪怕對方不是她的男朋友，都能摟摟抱抱開玩笑，一邊答應做他女朋友，一邊還騎驢找馬。
兩個人在一起還不到三個月，屬於熱戀期，他追了她半年，而她卻報考了其他城市的公務員。
他問：「如果妳考走了，我怎麼辦呢？」
她說：「就算我考不上，最後的結婚對象也不會是你啊！」
據了解，這個女孩各方面都不出眾。大家都很奇怪，她到底哪裡吸引他呢？
她從不會主動打電話、傳訊息給他，除非有事找他。五月二十日，他給她發紅包520元，她給他買了兩條普通內褲，這也是她唯一一次給他買東西。他問：「妳給我買這個幹嘛？」她說：「反正花的是你的錢。」她更不會主動關心他，對他不聞不問，有時還嫌他黏人、煩人。
我們幾個朋友聚餐，另外一個男生的女朋友給他打視訊電話查崗，我們都笑他是「妻管嚴」，唯獨這個男生非常低落的說：「我真羡慕你，我多麼希望她也能在乎我一點，管管我，哪怕是查崗也好啊！」
大家都不笑了，因為這話聽上去特別心酸。你的負擔和煩惱，也許正是別人夢寐以求卻求而不得的甜蜜。
他說：「我連買個原裝兩百多元的充電器都捨不得，但是給她買口紅、項鍊，買什麼都捨得，一點兒也不會心疼，我願意把我的全部都給她。」
大家都不理解，這樣一個女人，哪裡值得他如此傾心付出？
我對他有一種怒其不爭（按：指對某人或某種落魄境遇不爭氣、不反抗，而感到憤怒和遺憾）的恨意，但是我沒再勸他，因為我知道他是真的動情了。在這個年紀能遇到一個人，讓你放下偏見、成見、世俗的標準，甚至把渺茫的未來寄託在不確定的希望中，挺不容易的。像我們這種唯唯諾諾，拿著驕傲、自尊當藉口，假裝瀟灑的人，只能心不甘、認命的等待那個還沒有出現的人。
他問我：「妳若喜歡一個男孩子，妳會為他改變嗎？比如妳不會做飯，妳願意去學嗎？如果對方不夠成熟，妳有耐心陪他一起成長嗎？對方為妳付出那麼多，妳會感動、會主動關心對方嗎？」
我說：「會，都會，而且對方也能感覺到。」
他無奈的說：「她說她不會做飯，也不想學，她說我沒戀愛經驗，還勸我多談幾次戀愛，回頭再找她，她不想浪費時間教我成長。不管我給她買什麼，都看不出她開心還是不開心。我給她買的手鏈和項鍊，她一次都沒戴過，還說我買的口紅顏色她駕馭不了。」
我發現他總是低頭看手機，螢幕按亮了再按滅，因為他女朋友說要秒回訊息，如果沒在五分鐘內回覆，以後就不要聯繫她了。
我想起自己對喜歡的人，哪怕今天上了幾次廁所都要告訴他。若不喜歡一個人，會條條框框的把自己的喜好統統丟給對方，比如不要在我手機充電時發訊息過來；有事說事；把要發的文字整合成一條訊息，別一條資訊幾個字連續發個沒完；如果十幾分鐘才回我，我就不會再回覆了；儘量發文字，不要發語音，不方便也不想聽等。
如果一個異性對你如此苛刻，只能說明一點，她不喜歡你。她不是不肯改變，只是不願為你付出。你不是她心裡的那個人，所以她才會心不甘、情不願。
就像我，手機充電時不會玩手機，就連聊天也會莫名的焦慮煩躁。但是跟喜歡的人，哪怕頂著手機爆炸的危險，我也願意陪君聊到深夜，第二天帶著熊貓眼開心的去上班。而對於沒好感的人，要麼懶得看，要麼想起來再回，或者乾脆不回。
如果她不愛你，你所有的好都顯得特別廉價。她也許會心存感激，會被感動，甚至覺得歉疚，但是都不足以讓她感到快樂和幸福。
重要的不是某樣東西，而是那個人在你心中的位置，帶給你的心情。
你買的禮物她扔到一邊懶得拆，而心裡的那個人第一次寄快遞給她，她會連郵寄單都小心翼翼的撕下來，放到禮品盒裡收好，僅僅因為這是第一次收到他的快遞，而且上面有他的字跡，跟他有關的一切都顯得彌足珍貴。
你送她999朵玫瑰，人家還嫌扔起來費勁，而心裡的那個人第一次送花，她便把花瓣摘下，風乾，夾在日記本裡，每次看到都會甜甜的笑。
當你喜歡一個人時，你會問：「在幹嘛？」當你不喜歡一個人的時候會告誡對方，別總是問你問題；當你喜歡一個人，手機一響就迫不及待的去看，若發現不是他，心裡會有點失落，內心潛臺詞是「怎麼是你啊」；當你喜歡一個人的時候，面對對方的關心會歡呼雀躍，當你不喜歡一個人時，對方的主動關心便是打擾，不！是騷擾。
你能為一個人拚命，卻不願意為另外一個人做一丁點兒改變；你願意委曲求全的維護一段感情，卻不願意容忍另外一個人的缺點；不管你喜歡的人是否傷害你，你都願意在原地等待，或者破鏡重圓，而另外一個人為你掏心掏肺，你卻熟視無睹，瀟灑的轉身離開。
愛與不愛的區別就是這麼大，沒有任何辦法。
你愛一個人時，不想錯過對方每一個早安和晚安，你關心對方的飲食起居和心情，願意放下自己的喜好。比如你以前喜歡出去玩，而今下了班卻第一時間奔回家；你以前通宵打遊戲，而今卻把遊戲卸載了。哪怕只是一起看看電影、說說話，你也願意和對方虛度時光。
一個男孩子在聚會上總跟女朋友傳訊息，其他同事不理解，還以為他女朋友黏人，不放心他出去玩。
其實，男孩子的女朋友告訴他：「你先吃飯，跟同事在一起卻總看手機不好，等你回家再說。」
愛就是這樣，說了無數次「掛電話吧」、「晚安」、「一會兒再說」，依然被一句話又引出無數句話，最後被自己的行為逗樂，戀戀不捨的結束對話。
他笑著跟同事說：「我真心覺得跟她說話，比吃這頓飯要有趣。」
他的同事無法理解。
其實他沒撒謊，發消息時不自覺的揚起嘴角，印證了他此刻的心情。
如果對方不是自己喜歡的人，哪怕回消息都會皺著眉頭，極不耐煩。
有一次他跟女朋友吵架，發消息道歉時被另外一個男同事看到了。男同事拍拍肩膀安慰說：「原來你也跟我一樣，會發那麼長的一段話給對方。」
是啊，愛的時候，那種心情和行為都大同小異。
媽媽說：「找一個年紀比妳大一些的會包容妳，對妳好。」
我笑了笑，對妳好不好，是否包容妳、讓著妳、疼愛妳，不取決於年紀，而取決於妳在他心中的位置，取決於他愛不愛妳，以及愛妳的程度。
愛情可以讓人一夜之間成長，從不懂事、不在乎、自私，變成「我願為你傾其所有」。如果沒有了愛，只剩下責任與目的，那也就只剩下心不甘、情不願了。
我們都曾是一個不肯低頭、不肯忍讓，覺得自己與眾不同，不願改變的人，直到遇到一個人，你想做對方的拼圖，便不停的修剪自己，去掉稜角，讓自己變得更柔軟，去適應對方。比起受傷害、受打擊，愛無力和愛無能更加可怕。
愛，其實也是在挑戰自己，需要你啟動那個未知的自己。
那種感覺，不管是愛過還是被愛過，都是美好的，不管何時想起，都如夏日午後的窗前，暖風拂面，窗簾飄動，夾雜著花香，撩撥得人心癢癢的。
書籍介紹
本文摘錄自《每個孤獨的靈魂都值得被看見：異類總是瞬間相吸，但同類會循聲而來。》，大是文化出版
作者：阿紫
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「互補」？你該知道，互補的另一層涵義是對立。
工作讓你賺到錢，感情讓你賺到愛，兩者能給人安全感的，從來都是偏愛。
信任的基礎是時間，是一件件事情的累積。
當個軟柿子，是為了讓人嚐一口，不是給你隨便捏。
作者阿紫，是收聽率破千萬的電臺《夜色溫柔》節目主播，
在無數個夜裡，她用聲音和文字陪伴每一個靈魂在流浪的人。
她說，有人睡覺時，需要抱著抱枕或被子，甚至不分季節都蓋這一條；
有人離不開手機；有人要養寵物；
有人回到家就要開電視，就算不看，也要家裡有聲音。
努力囤口罩、賺錢、怕挨餓、怕落後……全是缺乏安全感的表現。
每個時代、每個人在不同程度上，有不同形式的缺乏安全感。
活在世上，每個人都像一座孤島，
不到海枯，永遠不會發現自己在某一部分和別人一直都有關聯。
雖然異類總會瞬間相吸，但同類會循聲而來，
每個孤獨的靈魂都值得被看見。
關於生活：就是一次次推倒、重組的過程
- 工作讓你賺到錢，感情讓你得到愛，兩件事何必非要分出青紅皂白。
- 情商高低與年齡無關，愛你的人會感知你細微的情緒變化。
- 如果他不愛妳，妳所有的好都會顯得很廉價。
關於幸福：請給體面一點時間
- 真正的美不用攀比，而是人群當中，讓人一眼就認出你。
- 幸福就是你有所失時，也有所得。為了心愛的人，你會做出取捨。
- 請允許別人不完美，不要用自己的優勢來要求對方跟你一樣。
你的選擇，無須別人干涉
- 如果花心是天性，那麼專一就是選擇；成人的世界沒有犧牲，只有選擇。
- 總覺得自己不幸福？根本原因是你連自己想要什麼都不清楚。
- 真正的好心，是你能尊重我的選擇，人與人間保持適當距離，更美。
- 如果熱情、關心是一種傳統美德，那麼，如何把握分寸就是一種能力。
人與人之間存在著磁場，你不用多聰明，他不用開口，你就懂那種心情。
我們就像在暗夜裡前行的人，頭上頂著自己的光，去尋找發出相同光亮的人。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬