台達電子5G智慧工廠應用落地 ，升級智能產線助產值提升75%

台達產線自動化再升級 結盟遠傳5G實力締佳績

台達深耕工業自動化領域20多年，積極實現智慧製造系統。5G技術作為實現工業4.0的關鍵能達成更即時、精準的製程，提升產能效率，與台達推動智慧製造目標相契合，因此早在5G開台前台達即與遠傳一拍即合，成為國內投入5G智慧工廠的領先群。

台達在遠傳5G網路技術的支持下，率先於台達桃園一廠內生產線實際導入5G專網、AGV無人搬運車、AMR自主移動機器人、AI瑕疵檢測數據分析、AI產線平衡（AI Line Balancing）、智慧監控（Smart Auditor）、MR混合實境等先進應用，這條5G商用生產線的示範廠已於今年正式對外公開展示，以5G做為生產線核心，成功打造全國第一座5G智慧工廠。

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5G商用生產線全運轉 滿足工廠產線快速配置、提升產能效率

首個5G商用生產線即是架構在遠傳高可靠度、高覆蓋率、高客製化的5G企業專網，在廠房區域裡，台達AMR自主移動機器人透過5G與管理平台交換資料，於生產過程中智慧化人機協同作業，大幅縮減生產工時，並依據監測資訊即時下達指令，提高產能。

台達具工控產品的成熟開發能力，廠內產線的工作站有不同對應的機台，且機台設備各不同，為要能達到快速切換、少量多樣的效能，以遠傳5G導入AI產線平衡是關鍵一環。在切換產線之際，製程監視器須動態且彈性更換，同時落實Smart Auditor，以智慧監控系統指派工作站，進而透過影像辨識確保操作、流程正確性，提升產能最佳化。

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透過5G技術，場域內的生產機器、設備與運輸載具更智慧化，採用AI瑕疵檢測數據分析，藉由5G即時傳送製程檢測產生的資料，進行大數據分析而能快速遠端調整製程，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能。

遠距廠房管理無國界 遠傳5G專網成智造進化加速器

實際上，這次5G商用生產線也導入Microsoft HoloLens混合實境與物聯網數位雙生科技，達成5G MR遠距廠房管理、維修與監控，能加速人員培訓與經驗傳承，透過遠端產線巡檢，減少人工作業維護。

台達副總裁暨企業策略業務發展和聯盟總經理柯淑芬博士表示：「台達5G PLC智慧產線串聯智能機台結合遠傳5G通訊，打造完整自動化系統，以大數據優化流程，提高整體智能產線效益，在單位面積產值提升75%，而在人均產值提升69%，實測成果亮眼，相信與遠傳持續合作能創造更強大製造競爭力。」

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遠傳5G專網穩定又安全性高的效能、具備資料傳輸與場域空間規劃的高機動性、以及高度彈性的特質，成為解決製造業少量多樣、高頻換線的突破性關鍵，能夠一舉達成AGV跨區運送、MR輔助備料與組裝、AOI深度學習等產能提升的效益。

近年來遠傳發揮5G專長持續發展遠傳大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術，結合產業需求發展，提供創新應用的解決方案，成為企業數位轉型的首選夥伴。

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