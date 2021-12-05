《疲倦的青少年》：就像太空怪客返回地球——自律神經失調如何與「慢性疲勞」連結在一起？

文：菲力普．R．費雪（Philip R. Fischer）

【學習優等生的撞牆症候群】

在我們繼續下去之前，先回溯一下過去幾年的歷史。我們來看看醫生怎麼將自律神經失調，與慢性疲勞以及其他症狀連結在一起。我們先思考1960年代的太空人，經歷疲倦與頭暈之後學到什麼事情，再審視1990年代的自律神經專家發現了什麼，接著看看醫生最近開始從慢性疲勞的病患身上學到什麼。

自律神經失調，就像太空怪客返回地球

自律神經失調的人，通常很難清楚的思考，他們的心思無法專注。有時候會有人指責他們是「太空怪客」（space cases，譯註：用來形容與現實脫節的怪人）——這個稱號背後或許有些學問！

我的小孩在念歷史的時候，問我這輩子有沒有發生哪些值得紀念的事情。一聽我分享「人類登上月球」在我心目中排第一，他大吃一驚的叫道：「你有活這麼久喔？」

是啊，當阿姆斯壯（Neil Armstrong）踏出「人類的一大步」時，我在念高中。我在電視上（黑白的！）看到太空人從太空回到地球，但他們到家的時候並沒有揮拳慶祝或手舞足蹈——這群太空人虛弱到必須靠別人幫助才能離開太空艙，接著被抬到擔架上，再送到醫院治療。這些「太空怪客」怎麼了？

太空人在不受重力影響的情況下度過好幾天，身體已經適應了。他們的血液順暢的流過身體，自律神經系統讓血管周圍的肌肉處於放鬆的狀態。然而當他們回到地球時，自律神經系統並沒有準備好。他們的身體必須花費好幾個小時，才能重新學會讓血液往重力反方向流動。太空人直到重新適應地球之前，都會感到極度疲勞，而且起身時會頭暈、甚至噁心。

我知道你沒上過太空，但假如你感到疲勞、而且起身時會頭暈，或許你的身體已經「忘記」要適應姿勢的變化；或許你的自律神經系統忘了如何應付重力。當你站直的時候，你也許不再能夠讓血液維持正常流動。你不是精神有問題的「太空怪客」，但你的身體可能有點像在太空時的樣子。你跟太空人一樣都「不耐久站」——躺下再起身時，無法適應或承受姿勢的變化。

醫學持續進步，POTS更常被診斷出來

美國南北戰爭期間（以及上個世紀的兩次世界大戰），許多士兵都因為心臟神經官能症而無法繼續服役。（心臟神經官能症與發生於南北戰爭期間的創傷後壓力症候群，都被俗稱為「士兵的心病」〔Soldier’s heart〕，但兩者是截然不同的疾病，請勿混淆。後者是源自心理層面，特徵是恐懼與焦慮。）患有心臟神經官能症的士兵會覺得疲勞、頭暈、心悸、頭痛、胸痛，而且睡不好。他們當中有許多人經過仔細詢問之後，都自曝他們的問題甚至在入伍前就開始了。醫生找不出特定的病因，有時會開心臟藥物給他們。

大約在南北戰爭那個時候，有一位名叫威廉．W．梅約（William W. Mayo）的醫生，住在印第安納州，每年夏天都會因為瘧疾而病倒。他受夠了這個狀況，於是搬到明尼蘇達州的羅徹斯特市。他與太太將兒子們也培養成醫生。與此同時，他會駕著馬車前往當地的家庭看診。當龍捲風吹垮房子、許多人因此受傷時，一群天主教修女說服好心的梅約醫師提供醫院服務，治癒這些因為龍捲風而受創的受害者。他的兒子們後來也追隨父親的腳步。

幾年下來，梅約兄弟執業的診所迅速聲名遠播。就連不是住在當地農場的人都遠道而來，希望梅約醫師（無論哪一位）能治療他們。診所的員工越來越多，並且成為醫界的龍頭。有越來越多病人的身體遇到更加複雜的問題，可是連他們當地的名醫也束手無策，於是他們都來到梅約的診所。

1993年1月，也就是梅約醫師首次搬到明尼蘇達的一百多年後，羅納德．雄多夫（Ronald Schondorf）與菲力普．羅（Phillip Low）醫生發表了一份關於梅約診所病患的報告，這些病患從仰臥姿勢站起來時，心跳會變得過快。其中病患多為女性，頻繁出現疲勞與頭暈等症狀，並且經常因為腸內流動緩慢而造成病毒感染。雄多夫與羅將這種病命名為「自發性姿勢性直立心搏過速症候群」，並表明病因是自律神經系統出了問題。

接下來幾年，梅約診所的醫師科學家，以及世界各地其他對此病感興趣的醫師，也發現許多情況相似的病患，並且將這種病描述得更詳細。這些病患改變姿勢時除了心跳會不正常加速，通常連排汗也出現異常。

1996年，羅醫師與他的同事提出一份關於青少年的報告，這些青少年同樣罹患了姿勢性直立心搏過速症候群，或簡稱POTS。1999年，日本一位16歲男孩被診斷出POTS。2000年，俄亥俄州的布萊爾．格魯布（Blair Grubb）醫師，以及紐約州的朱利安．史都華（Julian Stewart）醫師，詳細描述了更多罹患POTS的病患。被診斷出POTS的青少年，多到令人懷疑這種病是新的流行病，但這只是因為人們對於這種疾病更加警覺，所以它當然更常被診斷出來。

過去10年來，醫師細心評估慢性疲勞的病患後，發現其中有許多人的自律神經系統功能出現異常。假如1800年代的士兵能受醫師評估的話，醫師或許也能發現他們自律神經異常。

我的POTS初體驗

1999年，我加入梅約診所之後沒多久，就開始在小兒科與轉診診所看診。既然身為一般兒科醫師，我的病患自然是來自美國各地、而且病情無法歸類於特定專業領域的小朋友。

患有慢性疲勞（通常也有慢性疼痛）的青少年，多到令我很快就招架不住了。我看到這麼多疲倦的青少年，心想這到底是怎麼一回事？我想把這種感染後的疲勞型態稱為「撞牆症候群」——這些優等生撞到了一面「疾病之牆」（類似單核白血球增多症），然後就萎靡不振了。某位神經科醫師朋友覺得這些病患或許得了POTS，我還想說到底是吸了哪種大麻才會得這種病？待我朋友向我解釋了POTS是什麼（我在下一章會詳細跟你說明），我還真的從來沒聽過這種病。於是我開始檢查病患不同部位的脈搏，結果發現多數疲倦青少年確實符合POTS的診斷。

不幸的是，新千禧年剛開始的時候，無知的醫生不只我一個。即使到現在，許多醫師仍然沒聽過POTS。許多青少年的疾病還是沒被診斷出來，因此錯過了有效的治療。

慢性疲勞症候群患者，大多自律神經失調

我稍後會更詳細描述POTS是什麼、以及怎麼應對它，但我們還是先回顧一下歷史吧。我們來看看自己對於慢性疲勞了解多少，以及為什麼有慢性疲勞的人，通常都自律神經失調。

1990年代中期，有人提出了慢性疲勞症候群的統一定義。這是為了要幫助研究員更方便比較病患、療法與成果，否則一如慢性疲勞患者應該都知道的，通常會有好心人給出這種建議：「我阿姨的表哥的鄰居跟你一樣。她採用了某某療法，現在已經好了。你應該試試看。」

慢性疲勞一般來說是指人疲倦了很長一段時間，但慢性疲勞症候群是由下列三個準則來定義：

一、嚴重疲勞超過六個月，而且無關其他可識別的醫療診斷或檢查結果。

二、疲勞程度干擾到日常活動。

三、下列八個特定症狀至少出四個：

體能鍛鍊之後的疲勞，持續24小時以上。 睡眠品質不佳。 短期記憶力或集中力受損。 肌肉疼痛。 多處關節疼痛，卻沒有紅腫。 出現全新類型的頭痛。 喉嚨痛不斷復發。 脖子或腋下的淋巴結腫脹，碰到就會痛。

當然，還有其他許多疾病也會造成這些症狀，所以假如沒有先找出並治療其他可能的疾病，就千萬別給病患貼上慢性疲勞症候群的標籤。

1990年代末期，紐約有些醫生正在設法治療患有慢性疲勞症候群的青少年。他們決定檢查這群青少年的自律神經系統。

其中一個重要的自律神經系統檢查方式，就是觀察這個人站立時的血流變化，醫生稱之為「抬頭傾斜」測試——受試者躺在特殊的床上，接著這張床會慢慢傾斜（編註：該設備因此被稱為傾斜床〔tilting table〕），直到幾乎直立為止（約呈70度角）。由於他靜止不動，並且受到支撐，這樣就不需要用到腿部肌肉。這讓醫生可以檢查他在違抗重力、且不使用手臂與腿部肌肉時，心跳（脈搏）與血壓的變化。這種檢查可以排除骨骼肌與有意識的行動等影響，凸顯自律神經系統如何管控血流。

這群患有慢性疲勞症候群的青少年，大多數（26人中有25人）在傾斜時都很不舒服；18人心跳加速，還有七人昏倒。這明確證實了一件事：慢性疲勞的人當中，至少有些人的自律神經系統是真的失調了。研究人員也發現，患有慢性疲勞症候群的人在休息時，心跳會異常穩定，而且他們的脈搏缺乏正常的快慢變動。這與患有POTS的人很類似。這一切皆顯示出自律神經系統中的交感與副交感神經，並沒有處於平衡。

幾年後，挪威某個研究小組指出，患有慢性疲勞的青少年，站立時的交感反應會比副交感反應還強烈。該小組也發現，患有慢性疲勞的青少年，排汗的情況異於正常的青少年，而這種異常的排汗，是因為神經傳導物質（兒茶酚胺）的反應能力有了變化。2011年，這群挪威研究人員發現，慢性疲勞症候群患者的β神經傳導物質受體的基因組成也有了變化。

顯然，有許多慢性疲勞症候群患者的自律神經系統都失衡了。

長話短說

所以上述這一切的結論是什麼？ 我們可以從歷史中得到很好的線索。

戰爭的歷史告訴我們，慢性疲勞與頭暈的症狀，已經存在了好一陣子，而且這些症狀會讓年輕人無法從事必要的活動。太空旅行的歷史告訴我們，身體不必花太多時間，就會「忘記」怎麼應付重力。國際病史告訴我們，許多慢性疲勞的人，其自律神經系統在控制血流與排汗方面出現了異常。隨著這些歷史主題在梅約診所匯聚，人們更加了解姿勢性直立心搏過速症候群（POTS）。

有了以上這些背景知識，我們現在可以繼續看下去了——來看看POTS到底是什麼疾病，以及該做什麼，才能真正好轉。

書籍介紹

本文摘錄自《疲倦的青少年：孩子天天喊「累」？先別罵他懶，這可能是我們稱為「疲倦」而忽視的病。》，大是文化出版

作者：菲力普．R．費雪（Philip R. Fischer）

譯者：廖桓偉

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將近1/3的美國青少女，每週至少有兩天因疲累而影響上學。

在英國，每100個青少年就有一個因疲勞而失能，無法正常參與社會活動。

有7%的荷蘭男孩，疲累時間持續三個月之久。

這是已就醫而累計的數字，

未就醫而誤稱為「疲倦」的青少年，實際不知為數多少倍。

我的孩子天天都睡很多，還是一直喊「累」？

或者，沒有明顯想睡，但做任何事都沒有活力，

連爬個樓梯都覺得很辛苦！

帶他去醫院做了各種檢查，就是找不到原因。

青少年深受疲勞所苦的比例，越來越高，

不免讓人懷疑，是不是有什麼「神祕疾病」暗中奪走他們的精力？

全美排名第一的梅約（妙佑）診所的小兒科醫生費雪，找到了解答！

他發現，生活忙碌固然會導致青少年疲勞，但其中有一半以上，

是POTS（姿勢性直立心搏過速症候群）惹的禍。

什麼是「姿勢性直立心搏過速症候群」？

就是「當姿勢從躺下變成直立時，因為脈搏太快而產生的惱人症狀」。

父母要怎麼判斷小孩有無此病？要開刀嗎？

有藥可以治嗎？怎麼做才能康復？

以下這些疾病，都有可能引起你身體的疲勞：

甲狀腺功能障礙、糖尿病、低血糖、腎上腺疾病、

荷爾蒙失衡、肝病、發炎性疾病或病菌感染……

所以，莫名疲倦時，要先找醫生做全面性檢查。

萬一都查不出原因，可能就是POTS。

POTS——姿勢性直立心搏過速症候群：

POTS會使自律神經系統無法正常管控血流，最終導致疲倦，

而青少年患者中，女性占2／3。

過去大家不了解這個疾病，因此常誤判成憂鬱症。

明顯症狀是：患者會一直喊累，又睡不著；身體的某些特定部位會痛；

起身時會頭暈，有時甚至會有短暫15秒看不見，

有的患者會出現腦霧：腦袋就像被棉花糖包住一樣，思緒一整個模糊，

雙腳會腫脹並發青、心悸到心臟快從胸部跳出來……。

有可能完全康復嗎？當然！

全美第一的梅約醫院有一套完整治療計畫，

例如，強化鹽分攝取、利用傍晚運動（站立的運動最有效），

或是服用乙型阻斷劑等藥物（本書有列表）。

最重要的是——大部分患者都會康復，

患者蘿拉經過作者的完整治療後（她在書中與父母一起分享治療經過），

已從一個疲倦而虛弱的病人，現今成為醫學院學生。

Photo Credit: 大是文化出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬