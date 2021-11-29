2021/11/29,
國際

大馬內政部封殺中國主旋律電影《長津湖》，旅台大馬導演廖克發長片《菠蘿蜜》也遭禁

大馬內政部封殺中國主旋律電影《長津湖》，旅台大馬導演廖克發長片《菠蘿蜜》也遭禁
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

馬來西亞內政部宣布禁止中國電影《長津湖》在國內上映，但過去多卻有部中國主旋律電影曾在馬國上映，包括《我和我的祖國、《中國機長》、《戰狼》。而旅台大馬導演廖克發多部有關馬共的電影、紀錄片，始終無緣在馬國上映。

馬來西亞內政部29日證實，已禁止了中國電影《長津湖》在國內上映。另外2020年也禁映了6部電影，包括旅台大馬導演廖克發和台灣導演陳學雪甄共同執導的劇情長片《菠蘿蜜》。

星洲日報》報導，馬國內政部副部長依斯邁在國會受詢時指出，《長津湖》是大馬電檢局在今年禁映的首部電影。隸屬內政部的電檢局，是以維護國家安全和公共秩序為由，禁止《長津湖》的上映。

依斯邁也說明，2020年遭禁映的電影包括馬國電影《權力》（Daulat）、法國電影《真愛》（Real Love）、印度電影《真雄起》（Shubh Mangal Zyada Saavdhan）、印度電影《帕盧帕達瑪帕圖卡》（Pallu Padama Paathuka）、以色列電影短片《白眼》（White Eye），以及《菠蘿蜜》（Boluomi）。

院線引入《長津湖》掀風波

是否該禁止講述中國共產黨「抗美援朝」的戰爭電影《長津湖》，在馬國社會引起熱議。《長津湖》在馬國的爭議，是起於當地院線公司GSC於10月30日在官方臉書宣布電影海報，宣布該片即將上映，不料卻引起馬國網民的熱議，一些網民認為該片是大外宣，主張馬國的法律是禁止宣傳共產主義，應禁止該片的上映。

《長津湖》禁映與否的爭議發酵後，許多網民在社交媒體平台標籤馬國通訊及多媒體部和國家電影發展局（FINAS），要求官方介入禁映該片。

《長津湖》原定11月18日在馬國上映，但發行商發將該片送審電檢局後不過關。《東方日報》19日報導，發行商Mega Films Distribution對電檢局的審核結果感到遺憾，並考慮再次送審。不過在29日，內政部副部長依斯邁在國會明確說明禁止《長津湖》上映。

值得一提的是，過去多部中國主旋律電影曾在馬國上映，包括《我和我的祖國》、《中國機長》、《戰狼》，此前並未在馬國引起風波。

旅台導演廖克發多部電影遭禁

另一方面，依斯邁也提到去年禁止《菠蘿蜜》在馬國上映，該片涉及馬國政府忌諱的馬來亞共產黨元素。

《菠蘿蜜》是由在台灣發展的馬國導演廖克發，以及台灣導演陳雪甄共同執導的劇情長片。《菠蘿蜜》講述馬國僑生一凡與來自菲律賓的移工萊拉，兩人在台灣邂逅的故事，其中馬國僑生男主角在片中的父親是馬共的後代，劇中也出現當年馬共與官方抗爭的畫面。

除了《菠蘿蜜》，過去廖克發兩部題材涉及馬共、族群衝突的紀錄片《不即不離》、《還有一些樹》，也遭馬國政府禁映。

廖克發在2019年，憑《還有一些樹》與《菠蘿蜜》分別入圍第56屆金馬獎的最佳紀錄片與最佳新導演獎。

菠蘿蜜首映　吳念軒讚導演廖克發心細敏銳
Photo Credit: 中央社
圖為電影《菠蘿蜜》導演廖克發（中）、共同導演陳雪甄（左）與男主角吳念軒（右）

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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