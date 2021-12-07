《處方箋：一位醫者的思索筆記》：「管你去死，我沒事。」這句話適切地總結了近年來的社會安全網

文：凱倫・希區考克（Karen Hitchcock）

社會安全網

我的作家朋友們都說：「妳太幸運了，擁有一份真正的工作，在現實世界裡具有真實的影響力。」他們帶著存在主義式的嘆息說這些話。「妳真的是在幫助人。」我通常只是點點頭，因為反駁的想法太多了，不說也罷。

有時我會退回到逃離一切的夢境，逃到一個像是緬因州冬季的鄉間，坐在屋裡的柴火堆旁，觀看土狼鑽進雪地追逐老鼠。住在森林深處，身邊什麼都沒有，沒有旁人，也沒有別的地方。我真想被冰雪困住，可以待一大段時間。

大學時期我有一個朋友，她後來丟下一切、投入加爾默羅修會（Carmelites）。前一分鐘還是個素食主義畫家，後一分鐘卻加入了一種封閉的教團：與世隔絕、緘默無聲、整日閱讀。我不信教，但我覺得這幾乎像冰天雪地一樣棒。

幾年前我搬了家，隔壁的新鄰居是幾位修女，她們跟我那個朋友不一樣。她們穿著正常的服裝，在婦女收容所和救濟處工作，也支持難民。她們成立服務中心、安排醫療預約工作，還安慰孑然一身的垂死者。她們清早出門——我從書房的窗戶看著她們——拼命工作到晚。

不動產經紀人第一次帶我參觀這間未來的住所時，我就遇到愛格妮絲修女了。我跟愛格妮絲說我是醫生，她就抓著我的上臂、開懷大笑地說：「感謝上帝。」

競價日當天，街上擠滿了人，好像有節慶活動一樣。幾位修女就坐在客廳，手牽著手禱告，希望我勝出。

她們的修會以前也住在我這間房子，修女們會穿過籬笆上的一扇門，在兩個房子之間走動。後來她們開始凋零，就像瀕臨絕種的鳥類。僅存的少數幾位——愛格妮絲修女、馬利亞修女、克莉絲汀娜修女——都八十幾歲了。或許她們過世後，會有另一位醫師住進她們的地方。

有一天我在街上巧遇愛格妮絲修女，她看起來好像快哭了，我問她最近還好嗎，因為我想起馬利亞的關節不好、克莉絲汀娜有心臟病。「他們刪除了迎賓之家的經費。」愛格妮絲說。聖馬利亞迎賓之家是給無家者、迷失者、精神混亂者聚集的地方，從一九五九年開始，就在墨爾本郊區的費茲羅伊（Fitzroy）營運至今。

迎賓之家供應餐食、淋浴、陪伴及協助，給數百個在社會邊緣生活的人，這些人被排除在其他的服務之外，或是無法使用那些服務。迎賓之家沒有入選標準，入住不必填表申請，也不透過自動電話語音服務來洽談，就是一個歡迎所有人的家。「他們要到哪裡去呢？」愛格妮絲說道，雙手掩著嘴巴。我站在那裡，想到雪地和與世隔絕的修會，我知道這些人會到哪裡去：醫院。

在公立醫院任職，需要用到大量的否認、壓抑、酒精，或繁複扭曲的自圓其說，才有辦法對劣質的公共政策保持冷靜。醫院是社會的安全網，而且位於真實的世界裡。如果你沒地方睡覺，沒有鞋子好讓雙腳不被割傷而受到感染，沒有食物和藥品，沒有人扶你上廁所；或者如果你想去死，且從各種社區資源之間的缺口往下掉落，那麼偉大崇高又古老的公立醫院就會收容你。

最近我照顧一位得到肺炎的年輕女性，她住在自己的車子上，全身傷痕累累。她住在前一個婦女收容所時，錢包和大部分的衣物都被偷了。她被列在多年來一直急迫候補公共住屋的名單上。她一邊乾咳，一邊說：「我可能得回家去。」

我曾去參觀那些修女為了被丈夫逐出家門的女性——或一再被丈夫踹在臉上——所設立的祕密家園，那是一間通風採光均佳的房子，裡面滿是婦女和兒童，在公用廚房裡邊煮飯邊唱歌。那裡有一個花園和一座大型鳥舍，整個房舍安全地座落在一大堵磚牆的後面，經費並不仰賴政府的贊助。

全民醫療保險無法永續；福利事業無法永續；教育無法永續。我們老是聽到這類的說法。社區服務被大幅削減，彷彿是收割時節。許多針對特定群體的具體需求而生的社福機構，正面臨被關閉、招標，以及併入大型私人公司裡，由這些公司更有效率地「遞送服務」。表面看來，為了「我們的」兒女和子孫的未來，「我們」必須做這些犧牲。

家父最常說的話是：「管你去死，我沒事。」當路上有人搶道，或我和哥哥偷吃了最後一包餅乾時，他就會這樣說。這句話適切地總結了近年來政府的社會政策。你甚至可以想像鋼鐵人臉上掛著「開個玩笑嘛」的笑容，一連重複唸了三次，而梳著髮髻、塗著血紅唇色的政府發言人女士則是在那邊點頭，模仿柴契爾夫人的樣子。

小政府。個人責任。姑且一試。反對經營不善的政府單位。我開始想到，政治保守分子的基礎就是認定每個人都跟他一樣。他們彷彿認為，蹲在街角、兩膝間放一頂帽子行乞之人，只要真的願意就可以站起身來、把一頭亂髮上的油漬和幻覺梳掉，然後競選議員。

這種信仰體系裡面缺了某樣東西。或許是產生同理心所需要的那種想像力，還有歷史知識。我們這個富裕的國家，正一步步走向魯莽躁進的不公不義。

醫院和醫師都很擅長治療生病的器官，但我們現在得花費數量爆增的時間，試著拼湊修補社會災難而力不從心。街上價值四萬元的破口，變成了醫院裡好幾百萬元的支出。

我走出家門，騎車去上班，在醫院裡不會有時間做白日夢。等我回到家，我打算問問愛格妮絲是否曾經夢到遍地的白雪。

書籍介紹

本文摘錄自《處方箋：一位醫者的思索筆記》，游擊文化出版

作者：凱倫・希區考克（Karen Hitchcock）

譯者：劉思潔

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一位醫者開立的另類處方箋，

寫給也會生病的自己、行醫生涯中交會的病人、

身處其中的醫療體制，以及心心念念的社會世界。

「這些短文和隨筆都寫於清晨時分，在我窗外街上的電車開始隆隆行駛之前，在大家都還沒醒來的時候。這段時間是我的額外空間，讓我有機會安靜思考，我們身處在會產生某種揮之不去的背景雜音的醫院繁忙中，究竟是在做什麼。……記憶中那個在醫院裡的我，就像個玩著裝扮遊戲而上氣不接下氣的小女孩。然而，那時所留下的白紙黑字，證明了我還能夠保有一些零星的思考時間。」

希區考克醫師在熙來攘往的公立醫院裡服務，與背負著各樣生命故事的病人相遇，包括一心依賴藥物而拒絕做出生活改變的中年女士、堅信靈氣療法而導致嚴重肺炎的年輕男子、只能從食物獲得慰藉的孤獨暴食症患者、做過多項檢查卻找不出問題所在的絕望病人、因各專科推諉收治而被懸置在急診處的未分類病患。這些揪心的交會經驗，令她寫下深刻的行醫體悟：「醫師坐在診療椅上，面對的並不是腎臟和心臟，而是複雜、有衝突又不完美的受苦之人。」

除了凝視眼前的病人，她也不斷回望自身的生命經驗，像是恣意吸菸與探索非法藥品的混亂青春期、從文科生轉變為醫學生的心路歷程、在宛如「男士俱樂部」的白色巨塔裡懷抱性別意識、自己也需要「過度檢查」才能安心的時刻、到偏鄉醫院服務目睹的光怪陸離現象、被病人家屬無理指控的椎心之痛、主治病人在自己的醫療決策下過世的巨大失落。

她還從各種視角來思索醫療體制本身，以及醫療與社會的關係，諸如大型藥廠與執業醫師的糾纏關聯、主流醫學和另類醫療的整合辯證、將社會問題簡化成醫療問題的後果、反毒大旗下的藥物禁令與大麻研究、醫療的消費者模式對醫病關係的衝擊、醫學院挑選入學生的機制設計、醫療資源的城鄉差距、戴口罩的公民義務與疫苗分配的正義問題、疾病篩檢的效果及迷思、全民健康照護體系與私人醫療保險的競合。

曾獲文學獎的希區考克醫師以她的敏銳心靈及生花妙筆，寫下見聞過的醫院風雲和世間百態。這些時而哀傷動人、時而幽默慧黠、時而批判反諷的細膩文字，顛覆了主流的論述與思維框架，為我們開啟一扇又一扇的思索之窗。

Photo Credit: 游擊文化出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬