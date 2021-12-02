【專訪】台大醫院COVID-19專責病房團隊：本土疫情爆發最前線，「院內感染」不等同於有人做錯事

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行至今方興未艾，即使台灣近期疫情趨緩，有一群人仍持續為民眾堅守在醫療照護第一線，他們是台大醫院疫病專責病房（以下簡稱專責病房）團隊。這個團隊自本土疫情嚴峻的五、六月開始，便肩負起最具挑戰性的任務——照護COVID-19中重度患者。另一方面，他們也須確保其成員在提供照護的過程，不受病毒的威脅。

專責病房團隊因應此一新興傳染病，重新檢視了病房動線、硬體設備，到收治病人的流程與規劃，制定出符合台灣經驗的診治與照護經驗，並出版《COVID-19 台大醫院診治及照護經驗》一書，與各界分享抗疫過程的實作經驗。

《關鍵評論網》有幸專訪台大防疫團隊的三位成員——台大醫院內科部副主任王振泰醫師、專責病房主治醫師劉旺達，以及專責病房護理長潘玫燕，與讀者分享設置專責病房的心路歷程、本土疫情爆發時的抗疫心得，以及從他們的視角，台灣是否做足準備，面對下一次的新興傳染病大流行。

從SARS到COVID-19，有了哪些改變？

談起SARS和COVID-19的抗疫經驗，王振泰指出當年和此刻不同之處，在於SARS時期，5E3【註】並沒有直接照顧SARS急性期的病患，當時的急性期病患主要由位在東址的負壓隔離室處理。這次5E3直接面對急性期的病患，病毒量較高，因此專責病房動線考量與SARS時期不一樣。其次，王振泰表示SARS時期的個人防護配備也無法與如今相比。

潘玫燕回憶SARS時期，資訊傳遞沒有如今發達；另一方面，當時的檢驗技術也有限，在照護病人時難以確認病患是否已經確診，都是一律視為確診者。而這次較不一樣的地方在於科技的進步，使得醫護團隊能將新興科技或是資通訊系統（例如：監視和通訊設備）運用在臨床照護，甚至是召開線上的家庭會議，這是SARS時期所沒有的經驗。

王振泰表示，訊息能夠快速傳遞是兩面刃——好處是台灣能夠接收到來自各國的資訊，臨床研究相關的數據也能很快來到台灣；壞處是來自網路的訊息正確與否，往往需要經過辯證。另一方面，有一些消息流傳到網路後，對醫護人員在照護病患也可能帶來困擾。

王振泰提醒，台大醫院經過SARS時期的防疫經驗後，意識到面對這類的社區型傳染疾病，採取集中式照護會是比較好的方式，才因此確立了5E3的角色為傳染病專責病房。也因此這18年來，5E3就一直在為新興傳染病做準備，才能在這次本土疫情爆發時，應對得宜。

肩負照護重任的醫護人員，是如何養成與訓練？

提及這次設置專責病房的過程，劉旺達點出醫事人員教育訓練的重要性。他表示，相較於護理師是常駐在病房，住院醫師是每個月都會換一批，因此每個月都得從新手階段教育住院醫師。在疫情最緊繃的時候，國家等級的防疫或是感管政策經常變動，如何讓這些滾動式調整的資訊，確實傳達給專責病房的每個同仁，這是最為困難之處。

劉旺達以如今耳熟能詳的「分艙分流」為例，這個概念在教科書中無法找到明確的定義，因此專責病房團隊必須依照每個病房和不同的臨床情境，重新思考如何制訂出最適合的標準作業流程（SOP）。

Photo Credit: 台大醫院5E3病房提供 圖為感染科主治醫師介紹COVID-19的疾病特性，照片中站立身著藍色襯衫者，為接受本次專訪的專責病房主治醫師劉旺達。

專責病房的醫護人力是否充足，也影響著能否承擔起照護確診者的重責大任。劉旺達表示，病房平時一個月的人力是四到五位住院醫師，但當本土疫情爆發時，病房一個小夜加上大夜班，會收治超過10床的病人。由於收治每個確診者時，都要不斷換裝和脫除裝備，一個住院醫師不足以撐起這樣的照護量。因此當疫情很緊繃時，他們也向院方申請人力，內科副主任的王振泰醫師，就同意撥了10位住院醫師，讓專責病房能夠度過艱辛的五到七月。

劉旺達說明政府規範的醫病比為1：10，在病人沒什麼特殊狀況時，這樣運作沒問題。然而，由於照護確診病患，醫師需要全副武裝，一旦出現一名病況變差或是正在轉為重症的病患，絕對不是一名醫師和護理師能夠單獨處理，而是專責病房總動員。因此，人力需求除了取決於確診病人的數量，也和病患的疾病嚴重度密切相關。

以護理人力來說，潘玫燕補充說明自從專責病房成立至今，都是依照政府對護病比的規定（1：5）在配置護理人力。當確診病人少的時候，護理人員是有機會可以獲得喘息。在疫情緩和期間，病房就會安排第二、三線的護理師進行交叉訓練。

潘玫燕表示，由於5E3病房在台大醫院的定位是收治新興傳染病，他們平時照顧的病人就是以感染症為主。因此病房的護理人員平時就有心理準備，就是當國內發生重大疫情時，就會待命轉為專責病房。

潘玫燕表示，病房護理師的養成教育特別強調各種傳染病的感控觀念，每年也因此有比其他病房更多次的穿脫防護裝備教學和考核。病房也配合院方或是感控中心，依據國內外重大疫情進行實地和桌上演練。她指出，比較特別的是，在每次的演練中他們都秉持著傳承的做法，讓資淺和資深的護理師一同進行訓練，依據每次演練的情況實際撰寫腳本，後續再進行模擬與運作。

潘玫燕特別指出，在COVID-19疫情出現之前，5E3病房正好剛完成新興傳染病收住流程的演練，因此病房的護理人員是相當熟悉收治病患的流程。對資淺的護理人員來說，在接收到要轉為專責病房的消息之前，就已經能夠看到資深的護理人員傳承經驗，因此在實際運作專責病房時，也能增加照護信心。

Photo Credit: 台大醫院5E3病房提供 儲備病房護理師及支援護理師至專責病房練習穿脫防護裝備的訓練。

本土疫情爆發最前線，專責病房團隊做中學

潘玫燕分享，當本土疫情在五月中旬爆發後，專責病房在僅僅兩個月的時間就收治將近200位的病人，這當中還包括兒童和孕婦。因此對醫護同仁而言，心理壓力其實非常大。尤其是當萬華地區疫情嚴峻時，中重度的確診者增加，病房可能會面臨到病人病情快速變化，護理師進到隔離病房執行侵入性治療的時間一但增加，感染的風險也會相對提高。

本土疫情嚴峻期間，潘玫燕表示許多專責病房的醫護人員為了避免交叉感染都減少通勤，三分之二的同仁入住到醫院準備的防疫宿舍。彼時，他們的信念只有一個：自己因為工作染疫沒關係，但很擔心因為自身染疫影響到家人、同事，甚至是單位的運作，因此自發性地減少移動。

劉旺達表示，在本土疫情爆發前的確診病患都是一個接著一個接續收治，但疫情爆發時如何處理大量且同時出現的確診病患，本身就是很大的挑戰。再加上台大醫院負責照護中重度的確診者，更添照護難度。

劉旺達分享，去（2020）年都是以境外移入的病患為主，當時臨床能夠運用的治療藥物並不多（僅有瑞德西韋或是類固醇），但本土疫情爆發時，臨床雖然有愈來愈多的治療藥物，但醫師在過去並沒有相關的使用經驗，因此要一邊吸收新知一邊在臨床運用。

劉旺達將治療藥物比喻為抗疫的武器，指出醫師如何判斷何種病人在最適合的時間點該使用哪種武器，都是邊做邊學。「我們一方面參考國外文獻的經驗，一方面也在累積本土的經驗。原先不熟悉的武器，你用過後才會曉得會發生什麼事，也才能更精準判斷病人的狀況。」

劉旺達也表示，疫情期間專責病房也會收治平時不是那麼熟悉的族群，像是兒童或孕婦。特別令劉旺達感動的是，當有兒童要入住專責病房時，醫護人員彼此都會相互提醒要先複習如何評估兒童的狀態，目標都是想將病患的照護做到最好。

專責病房曾收治過三位孕婦，對內科團隊來說都是相對困難且複雜，其中一位是剛懷孕，另兩位則是快要生產時先由婦產科收治，專責病房派資深護理人員前往產科病房，協助把關婦產科團隊穿脫防護裝備流程及動線，待孕婦生產完之後，再由專責病房收治，提供後續的產後照顧。

「院內感染」等同有人做錯事嗎？事實不盡然如此

本土疫情嚴峻時，台大醫院也發生過幾次的院內感染事件，甚至為此進行過全院同仁的普篩。劉旺達心有所感地表示，社會（包含媒體在內）對「院內感染」的想法都偏向負面，感覺一旦出現院內感染，就等同有人做錯事或是沒把事情做好才會發生，但事實不盡然如此。劉旺達指出，當疫情在全球大流行時，本來就沒有一個地方是免於病毒威脅。對他而言，出現院內感染是在提醒醫護人員，如何能更保護好自己。

劉旺達也提醒，當社會整體的氛圍是以「抓戰犯」心態看待院內感染，對醫護人員的信心和心情還是會造成非常大的壓力。換個方式思考，醫院也可以藉由院內感染檢視感染管控是否有改善之處。

Photo Credit: 台大醫院5E3病房提供 護理團隊不只自身熟悉個人防護裝備，也負責感染管控，把關每位進入隔離區的工作人員之安全。

當醫院內其他單位的醫護人員，或是原先不是因為COVID-19入住的病人確診時，專責病房會遇到的挑戰是，院內其他同仁會想知道確診者是誰、在哪個單位感染。劉旺達表示，以感控的立場，當下最應該處理的是確診者以及接觸者匡列，避免疫情繼續擴散。至於發生的單位或是當事人身份，是否要讓醫院內的其他同仁知道，是另一件值得討論的事。

劉旺達指出，當一名醫護人員染疫之後，醫院其他人員知道後是否會因此對確診者貼上標籤或另眼相待，都是他們在處理院內感染時更加在意的事。

王振泰補充，針對院內感染情形的說明，台大醫院後來的處理方式為每週請院長就過去一週院內發生的事情，統一發信向全院同仁解釋。王振泰表示，面對COVID-19這樣的社區型傳染病，他也會提醒院內的醫護人員，「不要以為是在照顧確診病人才有感染的風險」。他指出，台大醫院的經驗已顯示，當醫護人員很確知照顧的對象是確診者時，沒有任何一個人是因為照護而感染的。

以台大醫院發生過的院內感染，有幾個情況是病毒是由陪病或探病的家屬帶進醫院，另一種就是醫護人員下班後，回到社區活動而感染的。王振泰說明，這也是為什麼指揮中心後來規範所有住院病人和陪病者，都必須先接受抗原或核酸檢測，並且住院之後每七天得重複篩檢，理由就在於此。

下一波本土疫情之前，他們想把這些事做得更好

潘玫燕表示，倘若真的有下一次的本土疫情爆發，護理可以做得更好的是臨終關懷的安寧照護。她指出今年五、六月時許多重症病人的年紀相對大，死亡率也因此提高。基於《傳染病防治法》的規定，確診者的遺體必須火化，身為護理師有時候會感受到自己很不人道。確診者過世時，身旁也沒有家屬的陪伴。

潘玫燕表示，在疫情嚴峻的時刻，護理工作在這方面無法做到非常好，只能讓家屬透過視訊看到病患，或是向家屬說明「護理人員會代替家人，陪伴確診病人走完最後一程」。潘玫燕表示，他們希望能夠將確診者的臨終照護SOP建立起來，讓確診者在往生時能夠更有尊嚴。

劉旺達則回應未來繼續努力的方向有二，首先是對醫護人員來說，如何在疫情趨緩期間，持續維持對疫病的警覺與照護的熟悉度，是相當重要的。其次，五、六月本土疫情嚴峻時處理的經常是病患急性期的症狀，病患出院後還是帶著身體上的不適回到各自的生活。換言之，包含了精神、心肺，甚至是皮膚等問題的「COVID-19後症候群」（Post-COVID-19 syndrome），成了後續照顧的重點。

劉旺達以中重度病人為例，出院後可能仍持續的症狀包含了心肺功能（如肺活量、換氣比率）尚未完全恢復。以臨床過去的經驗，這些功能在半年內有機會能恢復到相當的程度，前提是積極的復健以及家人的陪伴；有一些病患則是面臨嗅、味覺沒有恢復，他分享有個病患從事製茶業，當嗅、味覺不見以後，要回到生活裡做這份工作非常艱辛。有一些病人結束隔離出院後，出現大小不等的精神狀況，好比憂鬱、焦慮。劉旺達指出，上述都是他們在門診中有見到的問題，也正在積極協助患者。

台灣是否足以因應下一波的新興傳染病？

眼前的世紀大疫尚未劃下休止符，未來肯定有下一波新興傳染病出現在人類社會。屆時，台灣有足夠的能力因應嗎？王振泰認為，以台灣現行的醫療與公衛體系，是足以偵測出下一波新興傳染病的案例。因此，關鍵不在發現問題，而是如何解決。他表示某些科別的醫事人力缺乏若不改善，現代醫療要承受這些疫情就會有很大的困難。

王振泰表示，假設未來內科、急診科醫師繼續變少，終究會由其他科別的醫師來照顧確診者。其他科別的專業工作者平時不會照護感染症的病人，緊急狀況時要他們突然協助，其實會是個困難。

針對健保制度，王振泰則認為要去思考制度設計如何讓有志防疫的醫護人員，能夠繼續有意願投入在這領域。對於醫院生態而言，王振泰認為，醫院後續不論是在改建或是興建的過程中，有無考慮到當面臨新興傳染病時，硬體設備該如何規劃，這都是未來要留意的事情。

他也提醒制度設計如何讓實際在防疫上有投入的醫院獲得回饋，並獲得相對應的資源，都會影響到醫療體系日後的應變能力。

劉旺達則指出，傳染病研究在目前的公衛體系也算是小眾，多數以三高或是癌症為主。他認為傳染病研究就好比基礎建設，一但出現了大流行，通常都是非常嚴重的情形，耗費相當多的人力、物力和財力。如何維持感染症這樣的基礎研究，是個挑戰。

COVID-19疫情如同一面鏡子，除了映照出台灣的醫療體系自SARS時期以來，為傳染病防治與照護做出了哪些努力與改變之外，也反映了我們的醫療與公衛體系，若要面對下一次的新興傳染病大流行，還有哪些體質不佳之處有待改善。來自台大專責病房的抗疫經驗與心得，都將化為下一次迎接新興傳染病挑戰的肥沃養分。

註釋：5E3為台大醫院綜合內科病房，1994年時成立收治感染症及法定傳染性疾病。5E3病房於去（2020）年1月22日，受命轉為COVID-19疫病專責病房。

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核稿編輯：翁世航