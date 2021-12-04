《專注力UP！5分鐘居家辦公整理術》：「整理」不等於丟棄，把東西依「使用頻率」分成四個資料夾

文：米田瑪麗娜（Komeda Marina）

「整理」不是丟棄，而是分類

降低整理物品難度的訣竅，首先就是「ARCHIVE（暫時保存）」。換句話說，就是「像管理檔案一樣地整理物品」。

整理東西時，許多人都是手拿著大垃圾袋，想要瞬間判斷是要「留下」或「丟掉」。因為東西丟掉以後就沒有了，大家都會小心翼翼地丟，但做這些決定實在讓人充滿壓力。

另一方面，大多數的檔案都不需要馬上決定「留下」或「丟掉」。現在用不到的檔案，不用刪掉也可以暫時ARCHIVE，只要還有容量，就能讓它們在資料夾裡面休息，等到必要的時候，再從資料夾裡取出就好了。

也就是說，利用暫時封存檔案的要領，不是丟棄物品，而是按照「資料夾」分類，並ARCHIVE它們。只要決定好分類時的「規則」，就不用一一決定要丟還是要留，精神上和體力上都不再有負擔。

把東西分成四個資料夾

那麼，就讓我們馬上開始分類家裡的物品吧。

分類東西的訣竅是，以「使用頻率」為主軸做出資料夾。只要分出使用頻率資料夾，分類就會非常輕鬆，整理也更有效率。我推薦的分類資料夾是以下四種。

每日資料夾（今天用過的東西） 每週資料夾（一週內用過的東西） 每月資料夾（一個月內用過的東西） 每年資料夾（一年內用過的東西）

像這樣，按照使用頻率分類物品。

如同前述，整理的基礎是「把東西全部拿出來」。

整理公司的文件時，如果不知道「這是什麼文件？」就無法正確歸檔吧？自家的整理也一樣。為了清楚了解跟桌上工作有關的東西到底有多少，請先把它們集中在一個地方。

請把散落在自家各處的文件、3C用品、文具、書等等，跟工作相關的物品，全部放進紙箱（或是紙袋）裡。

接著，把收集到的這些物品，一件一件拿出來，按照每日、每週、每月、每年，分類到四個時間軸資料夾裡。

分類的標準是「最近一次用到這個東西是什麼時候？」。「今天用過的東西」就放在①每日資料夾，「這週用過的東西」就放在②每週資料夾。

丟或不丟的判斷，我們暫且延後一下。以最近的使用績效為根據，不要交給主觀意識，而是不帶情緒地分類物品。如果四個資料夾都不適用（一年以上沒用過的東西），就請放進「保留＝糾結中資料夾」的箱子。像玩偶或是相框這類物品，因為按照「使用」的觀點無法套用於任何一個時間資料夾，就先放入「糾結中資料夾」。

分類完資料夾後，就可以決定東西的固定位置了。

基本上，應該從優先順序高的物品開始，依序按照每日資料夾→每週資料夾→每月資料夾→每年資料夾→糾結中資料夾的順序，在家中設定擺放位置。

「每天用的東西」的收納法

在你的房間裡，「上班用包」「遙控器」「眼鏡」的固定位置在哪裡呢？

如果是隨性放在桌上或沙發上……這就是沒效率！

每天使用的東西，請給它們一個最容易拿取跟放回的固定位置。

應該不少人都會把每天要用的筆和記事本就這麼放在桌上。不過，每天使用的東西是否有放回固定位置，會大大左右房子給人的印象。隨手放的東西一多，就會滲出生活感，看起來也就雜亂了。

我並不是要叫大家「每天要把拿出來的東西好好整理，變成一絲不苟的性格」。而是如果不想給自己添無謂的麻煩，與其東西用完就隨手放，還不如為它們決定能輕鬆歸位的固定位置。

每天要用的東西，請收納在使用場所的附近。

如果是每天要在工作桌上使用的物品，就放在桌子周圍（半徑一公尺以內）。

坐在桌子前的狀態下，把手橫向伸直的位置，就是最適合擺放每天使用的東西的地方。只要把每天會用到的物品放在順手區裡，拿取和歸位都會變得相當輕鬆。

收納每天要用的東西時，有幾個重點。

第一個是，利用容易取放的盒子，立著收納東西。佔空間的文件，放進透明文件夾裡，豎著排進檔案盒中，再收進層櫃。電腦和充電線也放進檔案盒裡，就能清爽地收納。

另一個重點是，要按照使用情境為物品分組。收納的分組，不是按照「文件、文具……」等物品屬性分類，而是「每天要用的東西、這週要用的東西」「學習時要用的東西、休息時要用的東西」等，按照「使用頻率和使用情境」。

以我個人為例，我不只會把每天要用的筆放在桌子周圍（還沒開過的筆會放在廚房的「備品放置處」），也會放在玄關（簽收包裹用）跟冰箱（寫食品標籤用）。如果只把筆放在書桌附近，每次要簽收包裹的時候就都得跑到書桌旁邊拿。以使用情境為前提配置物品，就可以省下時間和麻煩。

個性越是軟爛的人，越應該大膽減少順手區裡的物品數量，並改成「輕鬆放回大籃子裡」這種，靠簡單動作就能拿取和歸位的設計。因為把東西撇在地板上，跟丟進籃子裡，就工作量而言，幾乎沒什麼差別吧？

書籍介紹

本文摘錄自《專注力UP！5分鐘居家辦公整理術：房間小也OK！科學方法擺脫雜物干擾，打造不復亂WFH空間，建立超強工作效率》，墨刻出版

作者：米田瑪麗娜（Komeda Marina）

譯者：哲彥

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Photo Credit: 墨刻出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬