文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

「我是不是復發了？」

走到診症室，知道今天會見到周太，一個胃癌康復者。

周太比上次見面時瘦了一圈，眼神也有點暗淡無光。

「是不是有什麼不舒服？」

「嗯⋯⋯沒有什麼大的不適。不過最近知道有位病友癌病復發，我有時也會覺得胃脹，不知道會不會輪到我⋯⋯」

癌症病人在治療之後康復，本是值得高興的。但我了解很多病人因為擔心復發，而令到自己非常緊張，甚至餘生都有陰影。

「從醫學角度來看，通過定期的覆診，我們可以監察你的病情，即使復發亦可以盡早處理。我們會睇住你，不用太擔心的。」我嘗試安慰她。

事實上，不同的癌症的復發風險可以是非常不一樣的。第一類是「循序漸進」，例如腸癌分一、二、三、四期，如果病人患的是第一或是第二期的癌症，而完成治療後五年也沒有復發的話，我可以很有信心的告訴他：「你的癌病已經根治，不要再擔心復發。」

但第二類癌症就不是這樣簡單，就算病人患的是早期癌病，將來亦有機會復發，這對病人造成很大的心理壓力。作為醫生我們會替病人定期覆診，以免耽誤診斷復發，亦希望正常的化驗報告可以令病人安心。但是我亦見過很多例子，雖然報告一切正常，可是患病的朋友總是「草木皆兵」，小小的事情都令他們覺得癌症復發。這種心理壓力似是一個計時炸彈永遠埋藏在他的心內。

有些病人會不停的重複又重複做很多不必要的檢測，我嘗試勸喻這些病人：「你做的檢測越多，只會令自己更焦慮，更泥足深陷，一點也不會幫助到你。」在這個過程中，關鍵是醫生和病人能夠建立一個信任的關係，令病人可以安心把健康交託給醫生。

同樣，身邊的家人亦可以幫得上忙。雖然病人不是對醫生缺乏信心，可是每當夜闌人靜，無名的恐懼又湧上心頭，揮之不去，頓時又生疑慮。那時家人不斷的支持和鼓勵，對病人就尤為重要了。

「周太，請放心！當年妳的手術十分成功，胃癌已經切底割除。轉眼已過了六年，今次檢查結果又很「靚」，真的沒問題啊！」

周太帶着似信非信的目光問道：「陳醫生，我真的沒有復發嗎？」

我明白她不是懷疑我的專業判斷，只是患得患失的心魔總是纏着她。於是我笑着回答：「陳醫生跟妳打賭，如果半年後覆診又是一切正常的話，妳便輸一蚊給我好嗎？」

周太忍不住笑了起來，說：「陳醫生，我希望以後每次覆診都輸一蚊給你啊！」

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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