《鄂圖曼帝國英雄和那些女人們》：奧斯曼一世「弒叔行動」開啟子承父業慣例？關於建國始末的多種說法

文：小笠原弘幸

奧斯曼一世——身為王朝創始人的聖戰士

男子漢就應濟弱扶傾

根據傳說，奧斯曼的祖先，世世代代為伊朗東部某個小鎮的統治者，但該地遭蒙古迫害，年年加劇，因而變得動盪不安，於是奧斯曼的祖父蘇雷曼沙阿〈Süleyman Şah〉，率領五萬戶突厥裔遊牧人民，一同向西遷移。

然而，蘇雷曼沙阿在敘利亞城市――阿勒坡近郊橫渡幼發拉底河時，途中墜馬溺水身亡。順帶一提，一座疑似蘇雷曼沙阿的墓塚，今日依舊坐落在敘利亞北部，由於位在土耳其境外，所以該墓塚屬於土耳其的外飛地。不過後來為了興建水庫，墓塚已搬離原址。

蘇雷曼意外身亡後，同行的四名兒子有三人提議折返東方，並獲得多數同意，唯獨一人堅持繼續西行，那人便是埃爾圖魯爾。於是埃爾圖魯爾率領四百戶遊牧民，再度踏上前進安那托利亞的旅途。

埃爾圖魯爾進入安那托利亞一段時間後，遇到兩大軍團相爭的場面，其中一方占得優勢，勝敗幾乎底定。面對屬下「應加入優勢陣營」的提議，埃爾圖魯爾出聲打斷：「男子漢就應濟弱扶傾」，宣告協助居於劣勢一方，最終導向勝利。果不其然，前者是蒙古韃靼大軍，後者為羅姆蘇丹國蘇丹阿拉丁阿里〈Alâaddin〉領軍的部隊。阿拉丁阿里心懷感激，不僅表揚埃爾圖魯爾一行，並封埃爾圖魯爾為安那托利亞西北方小鎮色於特〈Söğüt〉領主。於是，埃爾圖魯爾以色於特為據點，臣服於羅姆蘇丹國蘇丹，參與聖戰，擴張勢力。

介於傳說與史實之間

以上傳說，來自帝國人民歷代口耳相傳流傳下來的民間故事，曾幾何時竟被編入正史之中。說書先生繪聲繪影地描述奧斯曼祖先的英雄事蹟，圍繞一旁的聽眾聚精會神聽得熱血沸騰，這番光景，想必當時隨處可見。

然而，口耳相傳的故事內容與實際情況之間有著極大的落差，相信這一點應該不難想像。王朝的崛起總會伴隨著傳奇故事，即便歷史研究人員努力從中抽絲剝繭，探求歷史真相，但現實往往不如人意，陷入苦戰。

儘管如此，人們編織傳說，總有他的心思，雖然內容虛構，但也有部分研究並未就此棄之不顧，而是嘗試深入進行學術分析。舉例來說，一般以為奧斯曼的祖父名為「蘇雷曼沙阿」，但經考察古老編年史內容，發現奧斯曼的祖父其實叫「哥卡普」。蘇雷曼沙阿是羅姆蘇丹國某一任蘇丹，據悉大概是有一天，人們在話語間將蘇雷曼沙阿與奧斯曼的祖父混為一談而就此傳開。此外，羅姆蘇丹國實際上為蒙古的手下敗將，淪為屬國，因此前者打敗後者的戰勝故事，大概是為了掩飾敗北事實所編造。況且，羅姆蘇丹國撰寫的編年史中，絲毫未提及奧斯曼，因此傳說中描繪奧斯曼眾人的「事蹟」，顯然是加油添醋後的產物。

弒叔行動開啟子承父業的慣例

有人說，埃爾圖魯爾九十三歲死後，由子奧斯曼繼承其位。

奧斯曼生母不詳。色於特雖有一座號稱是奧斯曼母「海梅可敦」〈Hayme Hatun〉的墓塚，但那其實是十九世紀末整頓色於特市容時所新設。再者，古老編年史上，從未出現過「海梅」這號人物。這或許是因為堂堂的建國之父，生母不詳有失體面，所以到了近代，後人編撰而成。

奧斯曼的即位，過程並不順利。埃爾圖魯爾死後，眾人對由誰勝任首領一事議論紛紛，有人推崇其子奧斯曼，有人力薦埃爾圖魯爾的兄弟〈亦即奧斯曼的叔父〉敦達爾〈Dündar〉。

細看奧斯曼王室系譜，帝國前期一律以父傳子的方式傳承帝位，亦即「子承父業」的原則，貫徹前朝。然而，突厥裔遊牧民族原本並不存在這類原則。在突厥裔遊牧民族中，對於如何遴選首領的繼承者，並無明確的傳統，首領死去後，可能由他的兄弟繼承，亦可能是子承父業。當下實力最堅且受族人擁護者，便是下一任首領。換言之，那是一個實力為王的世界。

最後，敦達爾察覺奧斯曼支持者眾多，於是拱擁姪子即位，宣示效忠。

從那以後，敦達爾曾有一段時間，作為奧斯曼團體的核心人物，參與了各種突襲行動。然而，某次當奧斯曼企圖攻占基督教徒管轄下的城鎮時，敦達爾提出反對意見，他主張：「眼下我們有南方格爾米揚公國〈Germiyanids，與奧斯曼團體同樣由突厥裔穆斯林建立〉這個敵人，此時與基督教徒起衝突，絕非明智之舉。」奧斯曼對敦達爾的阻撓大感不快，視為絆腳石，因而伺機放箭，射殺對方。

只因意見相左，便殺害親信叔父，實在凶狠。這背後肯定涉及叔姪之間，為了爭奪奧斯曼團體領導地位所結下的恩怨。有研究學者認為，這段軼事極有可能是根據真實事件改編，而這起事件，成為後來子承父業的開端，自建國開始一直延續至十七世紀初。

關於建國始末，有多種說法

奧斯曼成為首領後，多次討伐安那托利亞西北，逐漸擴大勢力。在這段過程中，奧斯曼率領的團體，從一群純粹粗野蠻人的集合體，慢慢建立起一國應有的格局。經由上述發展，奧斯曼終於在自己治理的土地上宣布成為獨立政權。不過關於這中間始末，有幾種說法。

某部編年史這般寫道――

奧斯曼領導的團體，高舉羅姆蘇丹國旗幟，多次發動聖戰。羅姆蘇丹國的蘇丹阿拉丁阿里，亦對奧斯曼的戰功極為滿意，贈與大鼓、旗幟、馬匹、刀劍等兵器。據說，奧斯曼曾在禮拜鼓聲響起時，起身向阿拉丁阿里表達敬意，後來這個習慣一直持續到鄂圖曼帝國第七代蘇丹梅赫梅德二世時期。

阿拉丁阿里膝下無子，將奧斯曼視如己出，青睞有加，奧斯曼亦自詡為阿拉丁阿里的繼承人。果不其然，阿拉丁阿里駕崩後，奧斯曼在其領地上命人以自己的名義誦詠呼圖白〈khu bah〉。呼圖白是週五禮拜上宣揚教義的演講，對穆斯林而言十分重要。在呼圖白中會誦讀當地統治者的名諱，換言之，這意味著奧斯曼建立了獨立國家。

關於奧斯曼的獨立，且容筆者介紹另一本編年史的記述。

奧斯曼征服某座城鎮後，認為當下正是獨立時機，故下令麾下的伊斯蘭法官〈Qadi〉以己之名誦詠呼圖白。該名伊斯蘭法官驚惶失措，以「這需要羅姆蘇丹國的蘇丹許可」為由推拒，奧斯曼大發雷霆：「這是我親自揮劍奪得的城鎮，為何需要蘇丹許可！」最後法官屈服，眾人亦認同奧斯曼所言，於是以奧斯曼之名宣講呼圖白，奧斯曼就此獨立。

上述兩則紀錄，其中一篇是奧斯曼效忠羅姆蘇丹國，以身為其繼承者的身分獨立；另一篇則是奧斯曼不承認羅姆蘇丹國的權威，強行宣布獨立。換句話說，世間流傳著兩種截然不同的說法。這或許可以解釋成：前者將奧斯曼美化，後者則意外地洩漏了當事人的真心話。後世的鄂圖曼帝國史家大多主要採用前者的簡化版本，也就是偏好「鄂圖曼帝國並非篡位者，而是安那托利亞正統且合法的統治者」的歷史觀點。

（文未完）

書籍介紹

本文摘錄自《鄂圖曼帝國英雄和那些女人們：蘇丹、寵妃、建築師……10位關鍵人物的趣史帶你穿越鄂圖曼興衰600年》，墨刻出版

作者：小笠原弘幸

譯者：林姿呈

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鄂圖曼土耳其多民族、多宗教的構成背景，罕見地在歷史上延續600年！換言之，帝國的悠悠歷史，正是由各式各樣民族宗教的「人民」所堆砌而成。

本書作者小笠原弘幸引領讀者從「人物」切入，遴選出鄂圖曼帝國最具魅力的10人撰寫評傳，不熟悉鄂圖曼帝國的讀者亦能一同從這些英雄人物中一睹該國悠長而精采的興衰歷史。各章於扉頁插圖刊載每篇主角的肖像畫，從「作品賞析」從人物顏值導讀，逐步邁向正文，由淺入深勾出賞讀樂趣，並另外設置專欄，簡單介紹本文中無法充分論述的歷史細節。

十大人物的收錄方向：

第一是身為君主的蘇丹

鄂圖曼帝國是以奧斯曼家尊為王室的王朝國家，蘇丹一直扮演著重要角色。儘管蘇丹的權威自十六世紀後半葉開始衰微，但在帝國重要轉捩點上，依舊有精明強幹的蘇丹為推進改革挺身而出。36名蘇丹當中，不乏實力雄厚之人，作者謹選王朝創始人奧斯曼一世、使該國成為真正帝國的第七代蘇丹梅赫梅德二世、以及帶領帝國從危機中復興的第三十代蘇丹馬木德二世。

第二為女性

不限於鄂圖曼帝國，在前近代的國家中，女性鮮少有機會站在幕前大展身手。即便如此，還是有部分帝王之家的女性擁有政治影響力。到了近代，則有王族以外的市井女性表現受人矚目。這些人當中，作者探討「蘇雷曼大帝」蘇雷曼一世的寵妃許蕾姆（Hürrem）、身為蘇丹母后而掌握權力的珂姍（Kösem）妃、以及帝國末期以革命家身分大放異彩的哈莉黛・埃迪布・阿迪瓦爾（Halide Edip Adıvar）三人。

第三則是藝術家

人稱鄂圖曼帝國為尚武之國，這個說法並沒有錯。以往，鄂圖曼帝國的學問藝術所獲得的評價，遠比不上其他穆斯林諸王朝。然而，近年來有學者指出，該國的文藝發展不輸其他國家，相關研究也不斷進展。書中介紹致力參與遍布土耳其各大建築建設的米馬爾・錫南（Mimar Sinan）、在細密畫世界掀起革命的勒弗尼（Abdulcelil Levni）、以及既是西畫作家、同時也是考古學者的奧斯曼・哈姆迪・貝（Osman Hamdi Bey）等三名奧斯曼美學推手。

最後一名無法歸類在上述任何群體的人物。

那便是斷絕鄂圖曼帝國存續、成為土耳其共和國第一任總統的穆斯塔法・凱末爾（Mustafa Kemal），又稱阿塔圖克（Atatürk），再也沒有人比他更適合作為本書結尾。

本書特色

❶打破歷史框架，滾動式導入

以人物傳記式寫法，從不同角度窺看歷史全貌

❷人物來自各個階層，引人入勝

十大風雲人物並不只有王公貴族，篇篇精采、絕無冷場

❸短篇獨立故事，化繁為簡

沒有生硬的歷史時間軸，本書可自由地從感興趣的章節切入

❹從肖像顏值解構故事

每個篇章皆刊載主角肖像畫，從「顏值賞析」導讀，逐步帶入正文

❺核心傳記延伸，知識趣聞快速吸收

主章節另附專欄，循序漸進的閱讀動線，更能輕鬆融入歷史情境

❻與全球脈動無縫接軌

作者親至土耳其深入研究，並銜接近代局勢脈動，掌握全球趨勢

Photo Credit: 墨刻出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬