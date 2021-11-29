SpaceX「星鏈計畫」等國際業者頻頻叩關，行政院預計2022年初發出國內第1張低軌衛星頻譜執照

各大業者為了搶奪低軌衛星產業制空權，正緊鑼密鼓地布局各國。據交通部透露本（11）月已將低軌道衛星頻譜供應計畫正式送交行政院審查，考量為了讓台灣廠商能夠接軌國際供應鏈，行政院盼能趕在2022年年初發出國內第1張低軌道衛星頻譜執照。

低軌衛星頻譜，擬趕下季發照

府內人士告訴《工商時報》，國際上知名低軌道衛星業者約4家左右，已陸續向台灣相關政府機構「敲門」、詢問頻譜釋照及相關法規規範。

報導稱，國際上知名的低軌道衛星業者包括特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）領軍的SpaceX積極推動Starlink計畫、亞馬遜旗下Kuiper、英國政府與印度Bharti Global所收購的OneWeb、以及加拿大Telesat。

此4家都是目前發展進度相對較快的低軌道衛星業者，而美國通訊公司Aerkomm則公開選定台灣做為亞太區研發與服務基地。

根據美國憂思科學家聯盟（UCS）調查指出，全球衛星至2020年累計發射3372顆，其中光2020年發射1212顆，較2019年增長2.5倍，並以低軌道（LEO）衛星為大宗。

受惠於主要低軌通訊衛星星系營運商的發射貢獻，如SpaceX、OneWeb。低軌衛星發射升空量比重大幅上升，締造低軌衛星單年發射量突破千顆等級。有鑑於衛星軌道、頻段資源採先到先審制，4大國際業者無不積極在各國申請牌照，搶進制空優先權（其優先性僅次於高軌道衛星）。

美國衛星產業協會（SIA）最新統計，2020年衛星產業營收規模達2710億美元（新台幣7.5兆元）。衛星產業包含：衛星服務、地面設備、衛星製造和發射服務這四項產業子類別。

光是同年衛星服務產值佔1178億美元（44%），地面設備約為1353億美元（50%），兩項合計約94%產值，為衛星產業的主要營收來源；衛星製造、發射服務相較之下產值較低，分別占5%、2%。

低軌衛星頻譜規劃釋出 NCC：土洋合攻機會高

今年9月台灣低軌衛星頻譜規劃出爐，擬採申請制、執照年限為2年。NCC表示，頻率重疊部分，衛星業者要和既有電信業者先完成協商，評估國內外業者後續可能透過合作模式來進行申請。

不同於5G頻率執照期限長達20年，交通部初步規劃同步、非同步衛星頻率執照為2年期，會視國際趨勢持續調整；頻譜釋出後規劃採申請審核制，而非走競標制路線。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，交通部目前正在進行無線電頻率頻率供應計畫修正預告程序，等行政院後續核定後公告實施。NCC後續會依行政院核定版本，辦理電信事業申請衛星頻率通信頻率核配公告事宜

針對交通部與NCC職權的分配，日前翁柏宗以都更為比喻，交通部規劃頻率，就像都更選址，確認哪個地段、土地要開發，NCC公布後續辦法，則是管理土地如何開發、哪些人可以來申請等。

交通部已修正完成「無線電頻率供應計畫」、公告並發布低軌道衛星頻譜發放計畫，並已於近日正式報請行政院核定。《工商日報》指出行政院有意趕在年底前核定，接下來將由NCC修改頻譜使用規範、以及相關管理規則後，正式啟動釋照作業。

台灣首波低軌道衛星頻譜釋照將採「審議制」，而非4G/5G頻譜的公拍賣競標制，執照期為兩年。至於審議制如何計算衛星頻道的頻譜使用費用，是否比照過往電信業者繳納頻率使用費，NCC目前正在研議未來收費標準。

台灣首波計畫釋出的低軌道衛星頻譜，依據交通部公告的「無線電頻率供應計畫」，將釋出10.7～12.7、14～14.5、17.7～20.2、27.5～27.9、29.5～30GHz等頻段的頻譜，並開放業者申請同步／非同步衛星固定通信執照。

另考量其中一段頻譜剛好是5G釋出的28GHz頻段，因此，亦開放27.9～29.5GHz、允許國際衛星業者與台灣既有5G電信公司協議合作發展衛星通信業務。

NCC主委陳耀祥日前也提到，現階段來看，通訊衛星服務因為物理上限制，暫時無法跟5G通訊品質相比，台灣5G在速率、資費上都具備競爭力。

不過，衛星具備涵蓋廣、地面站建置時間較短、成本較低的優勢，考慮將來在台灣作為普及偏鄉網路服務的選項，或是緊急救難時的備援機制，增加民眾上網新選擇。

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核稿編輯：翁世航