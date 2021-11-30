2021/11/30,
科學

愈食愈辣好刺激？解構辣味上癮背後感官心理

愈食愈辣好刺激？解構辣味上癮背後感官心理
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

辣是一種痛楚。然而，為什麼人們喜歡競爭這種疼痛感呢？

「唔該要一碗勿演、竹笙、雙麻特辣」當你聽到別人在譚仔吃特辣米線時，你曾否會不自覺心中對他有一種驚訝又崇拜的感覺？大概沒有香港人未吃過譚仔雲南米線和三哥。不少人喜歡互相比較吃辣的能力，吃得越辣，好像越能得人讚歎和敬佩，甚至有些人點清湯米線就被取笑，所以有些人不斷練習吃辣能力。

這種現象在全世界也存在，甚至有吃辣比賽，包括在日本、英國、中國、美國和德國等等。勝出者會得到獎品及獎金，有些人甚至為了得到比賽的機會，甚至會不惜買機票去參賽，儘管冠軍獎金根本不及機票價錢。然而，我們從來沒有聽說過關於吃其他口味的競爭，比如甜味、酸味、苦味和鹹味，以及鮮味（Umami）。

味覺是當位於口腔味蕾上的味覺感受器細胞與食物等物質發生化學反應時產生的感覺（Chiras, 2005）。五種基本口味是甜味、酸味、苦味和鹹味，以及鮮味（Kean, 2015）。然而，由於沒有辣味受體（spicy taste receptors），辣味不包括在五種基本口味中（Chandrashekar et al., 2006）。辣是一種混合了灼燒感和其他味道的感覺（Richardson & Saliba, 2011）。簡單的說，辣是一種痛楚。然而，為什麼人們喜歡競爭這種疼痛感呢？

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

感官刺激（sensation seeking）

因為感官刺激尋求（sensation seeking） 和對辛辣食物的偏好之間存在顯著的正關係。感官刺激尋求意味著一個人於對身體、社會和心理方面的感官刺激的需要以及一個人為滿足刺激需要而承擔的風險水平（Zuckerman，1994）。高感官刺激尋求者與一些危險行為有關，例如高危運動、吸毒和危險駕駛（Jonah, 1997）。他們想要獲得不尋常、興奮和複雜的感覺和體驗。生理學研究單胺氧化酶水平報告稱，與低感官刺激尋求者相比，高感官刺激尋求者的單胺氧化酶水平較低，睾酮水平較高（Fowler, von Knorring, & Oreland, 1980）。

總括來說，喜歡追求吃辣的人只是為了滿足其感官刺激尋求的需要。所以如果你只能吃清湯或者10小辣米線，只能代表你不是以吃辣去滿足你的感官刺激尋求的需要或者你是一個低感官刺激尋求者，並不是代表你自身能力弱，既然如此，以後都不要以吃清湯米線為恥了!

成癮戒斷與心理治療

在心理治療上，輔導員／社工總會鼓勵吸毒、賭博成癮人士做運動，把滿足其感官刺激尋求的需要從吸毒/賭博行為轉而從運動得到，那麼同一道理，雖然吃辣可以成癮，但這個行為相比你吸毒、危險駕駛、賭博較健康及不會造成對他人影響，那麼，有沒有可能用吃辣的行為去轉移吸毒、賭博成癮人士的感官刺激尋求的需要？這可能是一個方便、簡單的戒癮方法呢！

（本文章為《靜觀為本心理支援專員證書課程 MBPsyS》之畢業作品，內容或標題或經樹洞香港及關鍵評論網修改，原作者為Tsui Wai Ying）

參考文獻：

  • Chandrashekar, J., Hoon, M. A., Ryba, N., & Zuker, C. S. (2006). The receptors and cells for mammalian taste. Nature, 444, 288-294. http://doi.org/d96hd9
  • Chiras, D. D. (2005). Human biology. Jones & Bartlett Learning.
  • Fowler, C. J., von Knorring, L., & Oreland, L. (1980). Platelet monoamine
  • oxidase activity in sensation seekers. Psychiatric Research, 3, 273–279.
  • Kean, S (2015). The science of satisfaction. Distillations Magazine, 1(3), 5.
  • Richardson, P., & Saliba, A. (2011). Personality traits in the context of sensory
  • preference: A focus on sweetness. New York: Springer.

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，原文請看

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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