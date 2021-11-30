「毒塑膠」PVC食品容器將退場，環保署預告食物、飲料包裝明年底禁用

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

「毒塑膠」PVC食品容器將率先退場。環保署11月15日預告草案，將自2022年11月1日起禁止含有聚氯乙烯（Polyvinylchloride，簡稱PVC）的包裝容器或餐具製品，用於裝填食品、飲料、酒類或藥物。長期關注PVC危害的看守台灣協會對此給予正面評價，但也呼籲環保署，PVC材質應用廣泛，應擴展至其他項目如建材、家具等，也應盡速將更多PVC商品公告為應回收項目。

PVC材質恐致癌，更引發重金屬、戴奧辛污染

聚氯乙烯因便宜、製造方便等特性，廣泛應用於各式各樣的產品，已長年深入民眾日常生活中。但PVC材質是含氯塑膠，製程必定伴隨塑化劑等添加物，因而成為危害環境、生物健康的一大殺手，被環保團體稱為「毒塑膠」。

環保署表示，PVC材質產品不耐熱，必須添加鉛、鎘、鋅等重金屬為原料的安定劑，衍生重金屬危害；此外，PVC材質不抗油溶腐蝕，可能在盛裝食物時釋出塑化劑，長期下來PVC所產生的環境賀爾蒙作用與致癌風險相當驚人。

環保署強調，就算進入廢棄階段，PVC燃燒後也會產生戴奧辛、排放鉛、鎘等重金屬。除了會從焚化爐煙囪排出進入空氣中，更會大量存在於焚化爐的飛灰與底渣，隨著灰渣的掩埋或再利用，進而散布於環境，產生危害疑慮。而戴奧辛在自然環境中非常難以分解，進入食物鏈後，對人體健康及環境的危害影響程度也不容小覷。

草案預告PVC容器禁止接觸食品、藥物，動物飼料也不行

為了減少PVC製品，環保署15日依《廢棄物清理法》第21條發布預告「限制含聚氯乙烯之平板包材、公告應回收容器及非平板類免洗餐具不得製造、輸入及販賣」草案。

草案中明訂，自2022年11月1日起，這類含PVC的包材、容器及免洗餐具，不得填裝食品、飲料或水、油鹽等調味品、藥品、酒類、維他命內服液或動物食品飼料等商品，且上述商品在2022年11月1日之後不得製造、輸入及販賣，在此之前已生產或輸入的商品則不在草案管制範圍內。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書謝炳輝表示，草案是針對含PVC的容器進行管制，盼引導業者使用其他替代材質，以減少消費端接觸PVC的機會。此外，環保署也正在研議針對其他含PVC商品的規範，將積極徵詢業者意見，並持續和環保署資源循環辦公室合作開發研究。

Photo Credit: 看守台灣協會 市面上不少未標示材質的塑膠桌墊，都是PVC製造

環團：管制值得肯定 建議擴展到其他PVC產品

長期以來呼籲禁用PVC的看守台灣協會，秘書長謝和霖對這項預告給予正面肯定，他認為雖然管制範圍有限，但至少解決了一部份的問題。

謝和霖指出，早期台灣這類PVC食品容器很多，經環保署一再調高回收清除處理費費率，使其處理成本遠遠高過其他塑膠類，讓製造廠商轉而使用別的材質，久而久之業者幾乎不再生產PVC食品容器，如今再公告禁止也較不易產生爭議、引發民怨。

謝和霖認為這是很好的策略，也建議環保署應該加速擴展管制範圍。他進一步指出，PVC用途相當廣，除了容器，目前國內最大宗的應用是建材類，如PVC水管、地板等，還有鞋子、家具等眾多商品都含有PVC，應該採取類似策略，一步步將這些物品公告成應回收項目，再依照材質的回收難易度訂定不同的費率，除了將回收的成本回歸生產者，也可以藉此慢慢淘汰PVC材質。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航