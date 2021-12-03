台積電日本設廠：西進、南向接著北伐，台灣黑熊、熊本熊「一家親」是否真能接回斷鏈？

日本政府決定在2021財年編列6000億日圓預算，支持半導體供應商，其中高達4000億日圓（約新台幣967億元）專款補助台積電熊本新廠。

日本政府罕見拿出稅金補助外資企業，不單單說明政策上以保護主義為優先日本產業政策，思維已經大幅度轉變，有如日本產業界的「二次明治維新」，更重要的是，過往日本產業界「本土優先」的心態，也隨著疫情「解封」。

這不只是日本政府與台灣企業雙邊合作而已，更象徵在高科技產業的帶動下，企業文化、技術研發、人才培訓、生產體制等面向，都將開啟史無前例的高度整合契機。

台積電熊本廠並非只是「半導體業」的勝利，縱然台積電看起來像是最大的贏家，但絕非只有台積電自家廠務跟上下游廠商能吃到這款「日本料理」，事實上，這更應該視為台日整體數位產業，以及有意納入整合相關的產業。這些產商在日本九州，至少為未來打下了10年的成長基底。

2020年半導體全球市場規模約4400億美元，大多集中在工具機、汽車、智能家電智慧手機、資料中心／固態硬碟等領域。根據日本經濟產業省的預測，在2030年，全球半導體市場規模將會膨脹到約1兆美元，TSMC熊本縣菊洋町的工廠與SONY集團合資，負責生產22至28奈米製程的晶片。

而且「生產」還只是台積電日本布局的第一步，技術和人才的同步升級，才是整體藍圖。熊本之外，台積電在茨城縣筑波市設立的研發中心，也將獲得經濟產業省補助190億日圓，吸引20家日本企業參與，合作開發3D IC封裝技術，瞄準第三代半導體。

台灣黑熊、熊本熊「一家親」後，能如何共享九州造山聖地？

九州地區總面積約略等同台灣，2020年，晶片生產金額高達日本全國的43.1%，在1980年代，九州晶片生產規模曾占全球約10 %，曾有「矽島」（Silicon Island）的美稱，現在仍是日本IC晶片、汽車、機器人產業的重鎮。

就生產要素而言，九州各地機場完備，對外交通發達，先天的火山地形、森林密布，更造就豐富的地下水，適合支持半導體製程落腳，產學研究機構如北九州學術研究都市（KSRP）、福岡縣系統LSI綜合開發中心（LSI）、九州半導體創新協議會（SIIQ）、九州創新創出促進協議會等，為產業聚落提供源源不斷的創新素材。

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如此得天獨厚的條件加持下，九州地區已形成多處的半導體產業群聚，例如福岡市形成晶片設計相關新創企業，熊本縣有SONY，專攻半導體製造、東京威力科創出產半導體設備；大分縣以車用IC為主，長崎縣供應智慧手機影像感測裝置。

九州不僅是以縣作為單位，建立起至少一縣一個晶片相關產業，也吸引日本本土的資本擴張，半導體製造設備所需的陶瓷材料大廠京瓷（京セラ），近期宣布投入110億日元在鹿兒島霧島市建立兩座新工廠，擴大生產規模。

值得注意的是，日本的晶片生態鏈在上游的設備跟材料取得一定程度的領先，前者包括濕製程和塗佈製程設備、CVD設備（化學氣相沉積）、以及蝕刻設備，後者雄踞矽晶圓、光阻劑、封止劑三個領域，但在生產代工上，日本晶片的耐久、耐用程度，已經不符合新型態市場效率、耗能、體積等層面快速變化的要求。

在這樣的背景之下，以高門檻代工的台積電，未來如何跟日本生產體制緊密結合，將是今後的一大課題。

風險真能分散？斷鏈真能接回？和南向與西進極為不同的半導體「北伐」發生中

歐洲聯盟執委會宣示，將在2022年提出「歐洲晶片法案」，要在2030年讓歐洲生產的晶片在全球市占率翻倍；印度總理莫迪也強調，躋身半導體主要供應國，是現階段目標，美國德州提供各種優惠，歡迎三星帶來先進製程。

國家力量扶植半導體發展，在2022年成為顯學，但半導體生態圈的建立，非一朝一夕，或領導人一句話就能成真。

回顧台灣和韓國發展出成熟的半導體聚落，是因應產業特性每一個環節，在設計、製造、封裝、測試各階段，配合生產效率和規模經濟所產生的結果，並不是政府砸下稅金，就能造山，現在即便各國政府願意出資，卻是將已達最適規模的產業分工，強行重組，是否就能分散地緣風險，揮別疫情中的斷鏈危機，也是今後的考驗。

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對台積電而言，無論是到美國、日本設廠，都必須考慮市場端連結，對日本政府和產業而言則須面對，如何擴大半導體產業的領先幅度，進一步成為東亞半導體的重鎮，有效回收前期投資。

藉由這一次台日半導體業的合作，台日雙方有識者應該思考，台灣政府和企業西進、南向的發展模式，是否已經過時：過往利用土地、勞力、環境成本差異建構的獲利模式，拿到日本還管用嗎？

這次鮭魚返鄉後的「北伐」計畫，是游向勞動條件、環境保護、政府法規、市場成熟等向度皆更為全面先進的日本，台日經貿關係如何能趁著此一契機，創造出更緊密的互補性，更廣泛的產業擴散效果，為勞工創造出更好的薪資福利？

當台灣和九州之間的「新北向」場域已經成真，半導體產業代表的已不只是冷冰冰的運算與機械，而是台日雙邊經貿規格升級的模型。這一份考卷，台日產官學界皆必須寫出答案。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航