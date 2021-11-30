【2021金馬獎】若要用一張畫面總結第58屆金馬獎，最令我動容的是新科影帝張震

這幾年因為在金馬獎後台進行報導工作，所以完整典禮幾乎都是睡完一天後在家補看。重看過程中，今年香港的勇氣、白靈的妙語、王彩樺的糟糕、鍾孟宏的連莊、方郁婷的純真可愛、史上首位女性新導演，散落各處的影事細節都讓人印象深刻，無論好壞，皆交織成本屆金馬獎的印記。

然而，倘若要我用一張畫面總結第58屆金馬獎，最令我動容的，是新科影帝張震。

Photo Credit: 截圖自myVideo影音隨看 前左至右：李屏賓、廖慶松、張震；後左至右：杜篤之、程偉豪

聽到自己的名字從李國煌口中冒出，張震最先做的，是緩緩看向右手邊，那裡坐著廖慶松，再來是李屏賓，往後則是杜篤之，這是台灣新電影的三巨頭，說這些人看著張震長大，手把手拉著張震走到今天也不為過。

廖桑、賓哥、杜哥紛紛起身致意，當年的小毛頭在全場歡聲雷動的簇擁中要登基了，也是時候了，一個眼神、一個握手，濃縮了萬語千言，成了30年歲月的總合，這是台灣電影舊時代的縮影，他們都是巨人，扛著金馬大旗，仍舊屹立不搖、尚未凋零。

張震與80年代新電影道謝、告別之後，只見程偉豪匆匆地走下來，兩人緊擁數秒，《緝魂》是他的作品，張震汲取巨人們的養分成長，最終在台灣新生代類型電影第一把交椅的導演手中，登上金馬帝位，評審盛讚張震的演出超越類型片的角色表演，望見成熟演技。

張震真的好帥，大家都這樣說。一襲TOM FORD黑色大衣襯著他年近半百的內斂沈穩，而在眼神的靈魂深處，新電影30年的能量積累，才是他「好帥」的真正底氣，有些事情，還真要經過時間工匠的打磨雕鑿，才顯成熟韻味。

張震沒想過會拿獎，在他意料之外的榮耀加冕之中，最先感謝的是程偉豪，到了最後，他則慢慢地說：「謝謝楊德昌導演，雖然他已經不在了，他是我拍第一部電影的導演，我13歲拍《牯嶺街少年殺人事件》，楊導就是我的榜樣，我還算滿不會講話，這點跟楊導很像，但我會繼續做好演員的工作，演出不同角色，把不同的角色人生帶給觀眾。」

這是金馬獎水到渠成的傳承，張震以《牯嶺街少年殺人事件》入圍、憑藉《緝魂》戴上桂冠至今30個年頭，從寫實到類型，從楊德昌到程偉豪，從小四到梁文超，從舊時代跨向新時代，在沒有準備的得獎感言之中，一切都來得剛剛好。

張震從影30餘年，與無數名導合作，包含李安、侯孝賢、王家衛、丹尼維勒納夫等等，沿途行經柏林、威尼斯甚至擔任坎城主競賽評審，他的天空在國際影壇，但張震最後想到的還是楊德昌，還是新電影，還是《牯嶺街少年殺人事件》的台灣故事，這片土地是不動如山的起點，是電影傳承的開始，是金馬獎奔騰的意義。

楊德昌已逝，但電影精神在代代的血脈相承之中，永誌不死。

遙望這段登基之途，最後我還是想起《牯嶺街少年殺人事件》中的那句「這個世界是不會變的。」但會不會，這個世界、時代的巨輪、台灣電影的樣貌，在張震這一夜的承先啟後之中，已經悄然轉動了呢。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航