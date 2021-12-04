白色恐怖時期《新生報》女記者之死（上）：國民黨情報單位內鬥引發的「匪諜案」

文：唐嘉邦

看過電影《風聲》嗎？周迅飾演的女特務遭到逮捕後，被刑求時受的「繩刑」讓人看得怵目驚心。事實上，這種刑罰真的存在，而且就發生在台灣。1966年《新生報》的女記者沈嫄璋遭調查局逮捕刑求致死，死前即是接受「繩刑」。電影《風聲》劇組依據《柏楊回憶錄》將沈嫄璋所受的這種刑罰，放入電影刑求的橋段。

當年沈嫄璋與同在《新生報》擔任編輯的丈夫姚勇來，相繼被調查局約談，約談的原因是「匪諜案」。為什麼她們會被認為是匪諜？她為什麼會死呢？

其實，這對夫妻在當時的新聞界相當有名，這對搭檔因揭穿當年轟動一時，號稱台版「羅密歐與茱麗葉」的「十三號水門命案」而名噪一時。

那個年頭台灣島上聞匪諜色變，「匪諜就在你身邊」的口號縈繞在每個人的耳邊。牽涉到匪諜案，聽起來很可怕，好像穩死的。但換個角度來講，因為匪諜案太多了，隨便沾到點什麼都可能是匪諜案，隨處可見，案件也可大可小。

不說別的，當時的執掌情治系統的調查局長本身過去就曾是共產黨員，不也是活得好好的。沈嫄璋被帶進台北三張犁的調查局第一留置室時，大概沒想到自己會永遠走不出這裡。

因為，雖然她的身分是記者，但暗地裡的另一面她也是調查局的線民，算是半個調查局的人。既然同是調查局的，有什麼誤會大家自己人講清楚就好。再怎麼樣，長官總會出面幫忙解決吧？

但她錯了，這次的案件表面上是匪諜案，但其實就是調查局內鬥。這次，長官泥菩薩過江，自身難保， 也就是說，沒人救得了她。 讓我們話說從頭。

與共產黨千絲萬縷的關聯

1916年出生的沈嫄璋，是浙江吳興人，福建師範畢業後，1937年與姚勇來結婚，兩人育有三女，並同在新聞界工作。夫妻兩人在1930年代同在福建《中央日報》工作時，與著名的左派的女記者楊剛及其兄楊潮常有往來，楊潮兄妹兩人後來皆加入共產黨。

當時楊潮曾因為加入共產黨，被調查局前身「中國國民黨中央執行委員會調查統計局」，也就是俗稱的「中統」逮捕。而熟識楊潮的沈嫄璋夫妻也因此遭到牽連下獄，接受中統調查。

沈嫄璋夫妻倆當時雖然並未被深究，不過中統也沒打算讓沈嫄璋夫妻倆白白離開，她們獲釋的條件，就是要成為中統幹部蔣海溶安插在新聞界的線民，負責收集相關情資。 戰後沈嫄璋與丈夫赴台，她先是在《和平日報》工作。

當時台灣影響力最大的報紙之一是《台灣新生報》，《台灣新生報》的前身就是日治後期總督府將多家報社合併而成的《台灣新報》，更早之前是日治時期發行量最大的《台灣日日新報》。

戰後，台灣省行政長官公署接收《台灣新報》，改制更名為《台灣新生報》，隸屬台灣省行政長官公署宣傳委員會，是國民政府在台的第一份公營報紙。《台灣新生報》在二二八事件後發生了第一次大整肅，總經理阮朝日、總編輯吳金鍊等台籍職員遭處決，不少遺缺因而安插外省人，沈嫄璋夫妻便是在此時進入《台灣新生報》。

Photo Credit: Solomon203 @ CC BY-SA 3.0

名氣響亮的「沈大姊」

二二八事件後，沈嫄璋經由《台灣新生報》副總編輯周自如介紹，與丈夫一起到《台灣新生報》任職。丈夫姚勇來任編輯，沈嫄璋則是記者，主跑省政新聞。沈嫄璋在戰後台灣的新聞界以採訪蔣宋美齡和婦聯會新聞出名，因為她的資歷深，新聞界稱她「沈大姊」。

而她最為庶民熟知的一篇報導則是在1950年，她與丈夫一同揭穿當年轟動一時、號稱是台灣版《羅密歐與茱麗葉》的本省籍女子陳素卿「被自殺」案件，也就是俗稱的「十三號水門命案」。

資深記者王景弘在其記者生涯的回憶錄《慣看秋月春風》曾提到沈嫄璋：

她是一位很特別，很多彩多姿的人物，跑省政、跑交通、跑亞盟、世盟，雖不一定真的「跑」，但她資格老，人頭熟，什麼東西都漏不掉，即使漏了也沒人敢說她。

王景弘書中描寫的沈嫄璋，可以讓我們窺看得知許多當時她在《新生報》時期的軼事。比如有一段寫到：

不知道她是已有酒癮，或心理上的壓力，沈嫄璋幾乎是天天喝了酒上班。她還沒進編輯部大門，便可以聽到她帶酒意的聲音，進了辦公室，就聞到她的酒氣。

關於採訪寫稿的部分也很有意思，書中提到沈嫄璋如何在酒醉後寫稿：

打開抽屜，拿出一本有電話簿那麼厚的「省政計畫」，看準一頁，用剪刀一剪一貼，前面寫上幾句「導言」，並註上「獨家」，便交稿大吉。

1950年代開始，過去國民政府時期的軍統、中統等特務系統陸續進行改制。軍統體系的國防部保密局改制為國防部情報局；中統體系的內政部調查局，改制為司法行政部調查局。

還記得沈嫄璋夫妻倆過去曾是中統蔣海溶的線人嗎？她們來台後繼續隸屬於調查局底下一個叫做「青雲小組」的文教工作調查單位，沈嫄璋化名「林小書」，經常蒐集一些台灣省政有關的資料給調查局昨為情資。據說，調查局第一處前後三任處長都很欣賞她，經常與她接觸。

不過，改制後的特務機關開始新一波的整肅，首先針對的是過去曾與共產黨份子有交集者。當時《新生報》內有很多福建人，1933年發生「閩變」時，或多或少都有涉入或是與涉案人士相熟。此時情治單位想要老案再度新辦，於是要求過去曾涉及閩變案的《新生報》人員，都要先向報社內的安全室主任金賡自首報備。若是逾期不報，將視為有匪諜嫌疑處理。

沒想到這個金賡為了想要邀功，故意將這些自首人員的名單壓住不往上報，直到自首期限已過，才將積壓逾期的名單報給調查局。而這其中包括沈嫄璋及丈夫姚勇來、《新生報》副總編輯單建周、路世坤、童尚經等人。

因此，姚勇來與沈嫄璋被檢舉在福建當記者時，曾參加過有共黨色彩的讀書會，並與共產黨員往來。

Photo Credit: LuHungnguong @ public domain 「閩變」時期短暫成立的中華共和國

整肅洪流下的犧牲者

但別忘了，沈嫄璋夫妻的這段往事一來情節不重，二來調查局早就知道，而且她們還因此成為調查局及其前身中統的線人，根本就是調查局自己人，更何況他們夫妻倆與調查局第三處處長蔣海溶的交情非同一般。所以，此案報上後，同是「自己人」的第一處副處長李世傑直接簽結，完全不當一回事。

照理說，此案到此已沒什麼好發展，調查局長官都不認為她們夫妻倆有什麼問題，案子還有什麼好辦下去的？但是，這個但是太重要了。但是，此案的重點其實根本不是什麼閩變、匪諜案。沈嫄璋這票《新生報》的福建人究竟有沒有共黨背景、過去是否與共黨人員交好？其實一點都無足輕重。匪諜，在那個時代，很多時後就只是整肅的藉口罷了。

但是究竟是誰主導此案？要整肅誰？以及為何要拿《新生報》的職員開刀？而且難道連沈嫄璋這種背後有調查局高官撐腰的人都無法倖免？當時的調查局長是沈之岳，沈之岳是軍統體系出身，在大陸時期曾長期在共產黨內臥底。後來回歸軍統頭子戴笠旗下，是軍統的要角之一。

政府來台後，沈之岳奉派至蔣經國主持的革命實踐研究院石牌訓練班，任副主任兼訓導組長；1951年10月調大陳島，擔任江浙反共救國軍總部政治部主任，兼中國國民黨大陳特派員辦公室秘書長、中華民國浙江省政府委員兼代省主席、大陳行政督察專員等要職。

據說在大陳島期間，沈之岳派特務潛回蔣介石的故鄉浙江奉化，將蔣家故居、蔣母墓、當地名勝古蹟等諸多景物拍成照片，獻給在台灣的蔣介石。蔣介石、蔣經國父子為此十分感謝他，沈之岳也從此進入蔣家政權核心，官運亨通。

大陳島撤退後，蔣經國為了部屬接班，開始掌控情治系統，軍統出身的沈之岳，奉派整頓中統體系。他先是調任調查局督察室主任，後改任副局長，同時他還是國民黨中央委員會南方工作組組長。

期間沈之岳曾一度調回軍統體系的國防部情報局擔任副局長，但1964年他在蔣經國的極力推薦下成為調查局長，負責改組調查局，並一手建立了調查局的制度，革除往年的軍統、中統特務體系，培育大量新生調查員。

等等，為什麼要花那麼多篇幅介紹沈之岳？這是有原因的。因為他自擔任調查局長後，為了徹底掌控主導權，在層峰默許下，開始清除調查局內過往的內部派系，進行一連串的大整肅及內鬥。這次，沈之岳真正要鬥的對象，其實就包括蔣海溶與李世傑此派。而看似平凡無奇的《新生報》整肅，可以說是這一場內鬥的序曲。

調查局首先以沈嫄璋夫妻涉匪諜案，但副處長李世傑卻輕輕放下為由，先逮捕李世傑，並指控他也是潛伏匪諜。 接著，悲劇開始了……。

白色恐怖時期《新生報》女記者之死（下）：成為特務電影《風聲》靈感來源的「繩刑」

本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航