「多功能」上海人民廣場：不只結良緣，現在還能交換股票消息、學英語

文：《中央社》駐上海特派員吳柏緯

每逢假日，上海人民廣場的「相親角」人聲鼎沸，父母們盼為子女覓得一段好姻緣；而在遠離相親角的廣東路一側，同樣聚集了數百人，他們不為良緣，而是交換情報，希望能在股海裡大撈一筆。

Photo Credit: 中央社 每逢假日，上海人民廣場名聞遐邇的相親角人聲鼎沸，盼為子女覓得一段好姻緣。

週日下午，在上海人民廣場旁邊廣東路的都市總部大樓外，總是會有一大群人聚集，他們自備板凳、躺椅與桌子，直接圍成一圈又一圈，討論的聲音伴隨著大馬路的車流，如果不靠近仔細聽，無法知道他們在說些什麼。

這幅景象總是很容易勾起好奇心，使人不禁駐足觀望，特別是他們人數眾多，卻清一色是上了年紀的老先生、老太太，時而手舞足蹈地高談闊論，時而低頭緊盯手機螢幕，並和旁人交頭接耳。更讓人想要知道他們究竟在熱烈談些什麼，而看到這幅景象的路人雖然不知道他們的葫蘆裡究竟賣的是什麼藥，但幾乎卻反射性地拿出手機將這一幕拍了下來，然後快步離開。

Photo Credit: 中央社 每個週日下午，在上海人民廣場旁邊廣東路的都市總部大樓外，會出現一大群人聚集熱烈討論有關於股票的資訊。

事實上，這個地方有不少的名字，被稱為「股票角」、「街頭股吧」或「炒股沙龍」，而這些每週準時來報到的老人家們，有人帶著到處蒐集來的訊息，準備在這裡跟其他人交換；有些人則是懷抱著挖寶的心態，看看是否能聽到些明牌，準備接下來在股海中大展身手。

家住靜安區的張大爺告訴《中央社》記者，「今天天冷，人比較少」，只不過他口中的人少，據記者目測也有百餘人左右。

張大爺說，在他的記憶中，股票角從90年代就開始了，當時每到假日可說是萬人空巷，上海各地的股民都會齊聚在此，當中也不乏有些號稱掌握了內幕消息的人，在此兜售情報。「這裡有幾十年的歷史啦！來來去去，什麼樣的人都有。有人在這裡賺了大錢，也有人忽然間都消失了。」

不過他也不諱言，人一多，各式傳言也隨之誕生，例如在這裡可以聽到內幕、來這裡就能發財，因此不但吸引了各式奇奇怪怪的人，也曾被官方詢問關心。「但其實現在這個地方對於許多人來說，更像是一個和朋友聊天的地方。畢竟大家都年紀大了，特別珍惜和朋友相處的時間。」

張大爺說他來到股票角10多年了，剛開始確實是衝著股票而來，但現在每個週末只要有空就會過來，與其是聽股票的資訊，更多時候是和朋友聊天。

Photo Credit: 中央社 交流資訊的同時，股民們也不忘打開手機，看看這些同好介紹的標的近期走勢如何。

在台灣的證券公司採訪時，有些股民們看到記者時大多都會自動迴避，有些人則更加敏感，會出手阻擋或是口出惡言。這樣的情形在股票角一樣會發生。當天記者在現場和包含張大爺在內的幾位股民聊天時，有民眾湊上前詢問來意。當知道是想要採訪時，隨即以不客氣的口吻要將記者趕走，旁邊也有些人跟著鼓譟。不過這時候張大爺則趕緊出面緩頰，才沒有讓騷動擴大。

張大爺說，有些人是瞞著家人，因為他們的子女不喜歡他們到這裡，一方面覺得這邊的人太複雜，另一方面又擔心父母會被人欺騙投資。他也提到，這裡確實有些人在股市裡賠了不少錢，但是依然相信自己可以在這裡聽到一些消息，之後在股市中翻身。

Photo Credit: 中央社 除了口頭資訊外，紙本刊物也不能少，在股票角，有人貼心的準備了官方報紙中國證券報，供股民索取參考。

除了相親角與股票角之外，在上海的友人也告訴記者，人民廣場中還有一個「英文角」，位置在人民廣場西南角的荷花池畔。而且堪稱是這幾個「角」裡最資深的，大約在1980年代就出現，曾經是上海年輕人學習英文的重鎮，規模不亞於現在的相親角。

然而隨著英語教育資源愈來愈普及，加上網路普及，英語角也逐漸沒落，原本的陣地也被後來崛起的相親角逐漸佔據。雖然現在每週日仍有一些熱衷英文學習的民眾在那裡聚會，但人數已經非常的少了。

記者連續幾個週日實地走訪人民廣場的荷花池畔，想一探「英語角」的面貌，然而始終沒有看到聚集學英文的人群，無功而返。

一名每週日都會在池畔彈琴唱歌的大叔告訴記者，現在偶爾還是會有人在這裡學英文或用英文聊天，但是人數非常少，「有10來個人就已經算很多，也不是每週都有人會來。」

新聞來源：特派專欄 不只相親 上海人民廣場能聽股票明牌和學英語（中央社）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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