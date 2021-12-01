宏都拉斯無法排除「美國因素」制約，新政府短期內應不會與台灣斷交

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

我中美洲邦交國宏都拉斯於11月28日舉行總統、128席國會議員、20席中美洲議會議員及298位地方首長選舉。

雖然計票尚未結束，由於反對黨左派「自由與重建黨」（Partido Libertad y Refundación）推出的總統候選人秀瑪菈・卡斯楚（Xiomara Castro），得票率與主要對手差距達20％，篤定當選宏都拉斯首位女總統，美國駐宏都拉斯大使已公開對秀瑪菈祝賀。宏都拉斯國民黨（Partido Nacional de Hondura, PNH）長達12年執政確定結束。

宏都拉斯由「自由黨」及「國民黨」兩大政黨輪流執政

宏都拉斯於20世紀冷戰期間發生多次軍事政變（1956、1963、1972及1978），自1980年代恢復憲政以來，主要由自由派的自由黨（Partido Liberal de Honduras, PLH）及保守派的國民黨（PNH）兩大黨輪流執政。

2015年，宏都拉斯修改自1982年起禁止總統連任的憲法條文，使時任總統的葉南德茲（Juan Orlando Hernández Alvarado）得以參選連任，並於爭議極大的2017年大選中獲勝，成為宏都拉斯唯一連續兩個任期的總統。（參見附表1宏都拉斯歷任總統及執政黨一覽表）

附表1：宏都拉斯歷任總統及執政黨一覽表（1982-2021）

資料來源：作者綜整

秀瑪菈夫婿賽拉亞在總統任內曾遭「政變」下台

秀瑪菈夫婿為2009年遭軍方押解出境的前左派總統賽拉亞（José Manuel Zelaya Rosales，2006.01-2009.06），賽拉亞於2006年出任宏都拉斯總統，與拉丁美洲「反美」旗手委內瑞拉查維茲（Hugo Rafael Chávez）總統過從甚密。

宏都拉斯於2008年6月加入委內瑞拉與古巴主導的「玻利瓦美洲替代方案」（ALBA），當時宏都拉斯被認為將繼2007年6月中國與哥斯大黎加建立中美洲的外交「灘頭堡」後，成為中美洲第二個與中國建交國家。

賽拉亞總統執意於2009年6月28日舉行建議總統可連任的修憲公投，在最高法院宣判公投違憲後，賽拉亞總統於6月24日免除參謀總長巴拉斯克斯（Romeo Vásquez Velásquez）將軍職務，此舉導致國防部長和三軍軍種總司令集體辭職；次日最高法院宣佈該免職案違憲，必須恢復參謀總長職務，但賽拉亞未理會，終致宏都拉斯發生21世紀以來中美洲的首次「政變」。

賽拉亞總統於6月28日清晨公投開始前數小時，在睡夢中遭軍方押解登機遣送至鄰國哥斯大黎加，賽拉亞總統職位隨後遭最高法院罷免，總統一職由國會議長代理至2010年1月賽拉亞任期屆滿為止。

宏都拉斯雖因「政變」受到美洲開發銀行、歐盟、世界銀行等暫停對宏都拉斯的援助，美洲國家組織停止宏都拉斯會員資格，國際與拉丁美洲國家紛紛譴責及實施外交制裁；但當時美國及我國係少數未召回大使的國家。宏都拉斯的一場「政變」，亦化解了我國當時的外交危機。

宏都拉斯歷任總統曾數度欲與中國發展關係

宏都拉斯羅博（Porfirio Lobo Sosa）總統任內，總統府網站曾在2012年12月發佈以「羅博總統確認開展與中國外交關係意圖」為題之新聞稿，文中羅博總統特別提及，北京已對宏國水力發電案進行投資，並可擴展至其他計畫。

美聯社並以「宏都拉斯尋求與中國建立關係」為題予以報導，指出宏都拉斯總統羅博確認，將在中國開設商務辦事處，作為兩國建立全面外交關係的一步。羅博總統並與我國維持極為疏離的關係，2013至2014年間宏都拉斯駐台大使曾懸缺達一年半之久。

2018年8月薩爾瓦多與中國建交後，宏都拉斯與台灣的邦交可能生變的傳聞再次傳出，宏都拉斯總統葉南德茲曾在路透社專訪中，對北京在拉丁美洲擴大外交存在表示歡迎，認為這為該地區帶來機會。曾是宏都拉斯國會議員的葉南德茲總統胞弟東尼（Tony Hernández），2018年在美國被控2004至2016年走私古柯鹼到美國而被捕，於今（2021）年3月被紐約聯邦法庭判處無期徒刑，葉南德茲總統亦被控涉案，2022年1月總統卸職後可能遭受刑事調查。

今年9月聯合國大會總辯論期間，宏都拉斯葉南德茲總統在發言中再次未提及台灣；但對於美國有關政策可不敢輕忽，在10月21日針對美國等於聯合國所提「新彊人權議題」投票中，宏都拉斯為43支持票中唯一的拉丁美洲國家。

美國援贈近400萬劑新冠疫苗，緩解宏都拉斯疫苗需求

宏都拉斯目前新冠肺炎確診數37萬7888例，死亡1萬403人（統計至2021年11月28日），基本上，疫情發展沒有特別嚴重。在COVAX首批4萬8000劑AZ疫苗於3月13日運交宏都拉斯前，宏都拉斯已於3月4日透過尼加拉瓜向俄羅斯訂購420萬劑「衛星V」（Sputnik V）疫苗（另瓜地馬拉向俄羅斯訂購1600萬劑），但因為產能關係，俄羅斯僅分別於5月與8月運交四萬劑及兩萬劑疫苗予宏都拉斯。

受到來自中國及俄羅斯疫苗競爭壓力，在美國疫情較為緩和後，美國總統拜登（Joe Biden）於5月17日宣布，6月底前美國將向其他受新冠疫情影響國家，釋出至少2000萬劑美國疫苗及6000萬劑AZ疫苗；美國捐贈的第一批疫苗中，1400萬劑分配拉丁美洲，第二批疫苗拉丁美洲獲分配600萬劑。

美國援贈中南美洲的新冠疫苗中，中美洲「北三角」（Northern Triangle）國家（瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多）獲特別關注。150萬劑莫德納疫苗於6月27日運抵宏都拉斯，迄10月28日止，美國已援贈宏都拉斯約390萬劑疫苗；瓜地馬拉及薩爾瓦多分別獲贈650萬及300萬劑莫德納疫苗。（詳見附表2）

附表2：美國援贈中美洲「北三角」國家新冠疫苗情形（2021-11）

資料來源：“COVID-19 Vaccine Donations”, U.S. Department of State, https://www.state.gov/covid-19-recovery/vaccine-deliveries/#wha，作者綜整

美國對其「後院」拉丁美洲之新冠疫苗援助，雖然在時程上落後中國，但是美國掌控的疫苗數量龐大，將不需要的大量疫苗釋出，對拉丁美洲國家有很大的幫助，可使中國「疫苗外交」的影響力不再繼續擴大。

宏都拉斯對外關係，無法排除「美國因素」制約

中美洲地區距離美國本土較近，區域內國家哥斯大黎加、巴拿馬及薩爾瓦多相繼與中國建交，俄羅斯勢力亦已進入尼加拉瓜，對美國地緣政治利益產生負面影響。美國在宏都拉斯設有空軍基地及派駐約500名戰鬥部隊的「特遣隊」，在1999年12月底巴拿馬運河區移交巴拿馬政府後，「南方司令部」（SOUTHCOM）撤回美國本土邁阿密，境外的宏都拉斯空軍基地戰略重要性大幅提升。

除了宏都拉斯高度依賴美國援助、美國為宏都拉斯主要出口市場，以及眾多旅居宏都拉斯僑民的僑匯外，美國與宏都拉斯雙邊關係之關鍵因素為軍事合作。

美國國家安全利益高於ㄧ切，因而宏都拉斯對外關係無法排除「美國因素」的制約。此由2009年6月賽拉亞總統遭「政變」事件可得到印證；因為當時若無美國支持或默許，宏軍方斷然不會採取該行動。總統當選人秀拉瑪對其夫當年的遭遇當然非常了解。

在中美強權競爭的大局下，位於美國「後院」前方的宏都拉斯與我國維持外交關係，將可阻止中國在中美洲地區影響力的擴張，此符合美國國家安全利益。亦因此美國國務院西半球事務局助卿尼可拉斯（Brian Nichols）在日前訪問宏都拉斯期間，曾向兩位主要總統候選人明確表達，美國希望宏都拉斯與台灣維持雙方的長期外交關係之立場。

總統當選人秀瑪拉於明（2022）年1月就職後，面對新冠疫情、治安敗壞、經濟發展停滯等問題，對外政策不是當務之急。而秀瑪拉夫婿賽拉亞當年在拉丁美洲主要支持國家委內瑞拉，近年來自身政經問題嚴重，已無查維茲時代對地區的影響力。

研判我政府與宏都拉斯新政府雙邊合作方面，將會投注更大資源，短期內應不會發生外界揣測的「斷交」情事發生。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航