到河內絕不要錯過喝一杯「河內生啤」，還有那綠色微透明的生啤專用杯

文：阮饅頭

疫情爆發前去河內旅遊，因為我們的行程整個安排得太趕，沒辦法好好體驗當地文化，但計畫下次去河內，一定要去喝他們路邊的河內生啤「Bia hơi Hà Nội」，幾杯河內生啤配上一盤花生或春捲，就足以感受河內的民俗文化，是河內人的生活方式，更征服很多年輕人或是老朋友，今天就來跟大家簡單介紹一下關於河內生啤「Bia hơi Hà Nội」的一些相關知識。

河內生啤承襲著人們過去到現在的風俗文化

生啤的概念其實就是未透過巴氏殺菌的啤酒，啤酒的風味也會相較熟啤酒（已透過巴氏殺菌的啤酒）還要更好喝，保留了更多啤酒香味。河內生啤約莫在1960年代開始出現及普及，當時大家最熟悉的，莫過於取啤酒的地方是用一個籠子「chuồng cọp」圍起來，用以把賣啤酒的店家與顧客分開來，買啤酒的人非常之多，在當時仍在補貼政策的年代，都是用補貼票來去換一杯啤酒。

起初河內生啤賣得非常便宜，0.3塊越盾（約新臺幣0.00037元）就可買到0.5公升的啤酒，不論是好天氣或是下雨天，總是擠滿了要買啤酒的客人，漸漸地，啤酒乃至「河內生啤」就成了一個無法替代的角色，直到現在，在河內路邊很容易就可看到河內生啤「Bia hơi Hà Nội」的蹤影，且為了保有生啤的新鮮度，Habeco河內啤酒公司一大早都會把裝生啤用的大型鋼桶，運送到幾千個販售生啤的據點，將每天最新鮮的生啤帶給消費者，河內生啤的味道冰涼，帶有淡淡小麥味，非常順口好喝。

Photo Credit: iStock 裝有河內生啤的大型鋼桶

值得一提的是，如果有到河內喝過河內生啤，應該都會注意到裝生啤的是用綠色微透明的小小杯子，這在河內生啤發展史上，又代表什麼重要意義呢？

Photo Credit: iStock 裝河內生啤的綠色微透明杯子，和搭配啤酒的越南小菜

河內生啤杯子的重要發明家：Lê Huy Văn

河內生啤在1960年代開始發展起來，喜愛啤酒的消費者還沒有一個特定的容器盛裝啤酒，所以都會拿塑膠杯或碗到籠子「chuồng cọp」取啤酒，當時越南中央手工業公社的社長阮文紹先生（Nguyễn Văn Thao），希望Lê Huy Văn先生能設計一個生啤的專用杯，適合老少咸宜的杯子，結果，過去在德國學習工業設計的Lê Huy Văn先生，竟在不到一個小時的時間就把這個生啤專用杯給設計出來。

這個杯子的概念也非常簡單，就是一個簡單、低成本，且能夠滿足任何消費者需求的杯子，之後他就將這個杯子的設計圖交給河內的玻璃合作社進行批量生產。Lê Huy Văn先生以為這個杯子大概使用5到6年，就會被一個更新的杯型所取代，結果沒想到，這個杯子居然就一直沿用到了今日。它並不是一個非常高檔的玻璃杯，卻它受到非常多人喜愛，另外，在當時手工藝技術尚未成熟下，所以杯子在製造過程中會產生一些氣泡，讓玻璃杯沒辦法那麼透明，但是沒想到這樣的設計，卻也讓啤酒在杯中看起來更加漂亮且好喝，因此直到今日，到了現代製杯工序中，也特別把這個玻璃杯氣泡的感覺加了進來，完整保留了從以前到現在的設計。

Photo Credit: iStock 河內生皮杯

很可惜，我們在上次河內旅城中太過走馬看花，導致來不及體驗這個非常棒的河內文化，若下次再造訪這個北部之都，一定會再來好好到路邊品嘗一下河內生啤「Bia hơi Hà Nội」的味道，體會河內的啤酒文化。在胡志明市其實也可享受到河內生啤，在胡志明叫做「炸彈啤酒」，在一郡的Nhà hàng Huy Béo也可享受到河內生啤，解封後大家都可以去品嚐看看，現在雖然還沒解封，也開一瓶河內啤酒過過乾癮吧！

本文獲作者授權刊登，原文請見：河內絕對不能錯過的啤酒文化-河內生啤（Bia hơi Hà Nội）

Photo Credit: iStock 喝著河內生啤的越南民眾

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒

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