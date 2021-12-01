【劇評】Netflix《虎王》第二季：內容貧乏沒深度，急就章蹭自身熱度的失望之作

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一般來說，電視劇如果出兩季以上，無論後續有無超越第一季的經典度，通常都得具備幾個條件：場面、預算、人物、世界觀、視野、劇情縱深⋯⋯，規模一定會增大。2020年轟動全球的犯罪紀錄片影集《虎王》，於2021年11月17日堂皇推出第二季，照理說「規模」必須要比第一季大，無論拍得好壞，都必須要比前作來得盛大。結果沒有，而且拍成爛作。

令影迷失望的第二季

《虎王》第二季相當難看，一如許多真實犯罪紀錄片那樣，沉悶無趣，味同嚼蠟。這當然是受限於「真實記錄」的因素。《虎王》的主角異國喬所帶出的美國鄉土荒謬事件，是真實存在，影集詳述事件過程，並由當事人現身說法，無論裡面呈現出的狀態如何，那都類似紀實新聞，是無法添加虛構元素的作品。

《虎王》第一季之所以迷人，是因為劇中所參與的人物，無不荒謬，反映出真實世界的人性醜陋。所以獲得觀眾喜愛。

但正因為這是真實事件，劇中人物的生活跟觀眾一樣是「現在進行式」，所以故事根本就沒結束。隨時可能有新的發展。《虎王》第一季的故事，以描述虎王異國喬的發跡為始，輔以過去跟異國喬合作的導播所拍攝的諸多紀錄影像，呈現出異國喬與相關人士的種種行徑。

那元素本就豐滿，並凸顯出美國諸多「私人動物園」的經營亂象。第一季的結尾是異國喬違反聯邦法律，被以兩項僱傭謀殺未遂罪、八項偽造野生動物記錄罪，和九項違反《瀕危物種法》罪，被判22年徒刑，並入獄服刑，完美作結。

以傳統影視或紀錄片邏輯來說，故事在此即可收尾，無須狗尾續貂。偏偏《虎王》第一季在全球爆紅。觀眾無不緊盯劇中人物的後續發展，而就商業考量，打鐵趁熱推出第二季，也是理所當然的選擇。於是才隔不到一年，網飛就急著推出第二季。

這也構成第二季的最大敗筆。

無視「真實事件」需要時間發展，導致劇情線走鐘

因為事件才過不到一年，《虎王》第二季一如真實的人生，劇中人物的生活根本就沒有什麼改變。異國喬依然關在牢中，然後找方法想要出獄。他的對手卡蘿因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 疫情，暫時關閉了自己的動物園。而其他出現的動物園場主，全都被聯邦政府盯上，逐一抄沒動物，然後關門大吉。劇中露臉的角色全都成了美國名人，有人藉此上電視上節目，或作秀賺錢。

看起來故事有在轉動，但其實全都只是最終結果前的過場。也就是還沒有結果。以紀錄片的傳統原則來說，這些後續當然得追，但不應該在一年後還沒個譜，就急著推出續集。這也讓第二季的結構，可說支離破碎。

相較第一季的八集，第二季只有五集，而且處理的主題非常零碎且單調，純粹就只是在交代人物後續。各集當然會穿插各方人物的說法，試著讓故事有條主線（虎王後續），但基本上還是切分成幾個主題：異國喬試著被川普假釋，與他到底有沒有罪；第一季人物的後續；卡蘿有沒殺夫，與前夫的下落探討；動物園主們的下場……最後是貓科動物們的處境。

而這幾個主題，根本就還沒到蓋棺論定的階段。異國喬到底有沒犯罪，看起來有，他無論如何，在動物保護的部分絕對有罪。但買兇殺人則大有疑問。光這條線其實就足以構成第二季的主軸，但因為所有發展根本就還沒結果，而製作人非常故意的，不把整件事的討論「專業化」。

所以他們找來的當事人（律師或人權份子），相關的討論，都故意比照第一季的荒謬感找來一些阿薩布魯的人，試圖要營造笑話感。其間不但不找專家討論，也不以美國公眾事務討論的方式，去找各階層各領域的人來針對「異國喬現象」進行分析。結果就很單調的把異國喬想要特赦這件事，弄成笑話式的討論。

Photo Credit: Netflix《虎王》劇照

這個做法也用在其他主線上。卡蘿殺夫的疑雲，理所當然的找來了案件相關人現身說法，但隱約的就是要凸顯卡蘿與前夫（還有家人、員工跟幫佣等），那美國鄉土式的，不登大雅之堂的，供人取笑的人生態度（即使他們每個人都很認真看待事情）。

然後根本也沒什麼新發展，這使得「殺夫」那條線顯得沉悶無比，浪費觀眾一小時去看，與第一集提到的，毫無差異的結果。傳統作法會找美國刑案中相似資料來比對，或加入公眾看法（只有略提到網路上的厭女「卡蘿」現象，僅帶到而已），認真去討論社會與心理因素（前夫其實很神祕），與整件事的意義，但，都、沒、有。

而動物園主人們的下場，都只是理所當然的被抄家。至於公眾怎麼看這議題，動物被眷養然供人類取樂的哲學意義，第一季講了不少（雖然很淺），但既然影集紅遍全美，美國人民在看過第一季之後，對動物權的想法與討論應該有所轉變。

但第二季在處理動物園的部份時，只看所有當事人的反應，完全也不去談這方面的變化。第二季的視野整個被簡化，簡化到比第一季還弱。完全就只是要給觀眾：「我告訴你們這些人現在怎樣」的感覺而已。

在第五集最後，突然又爆個料，原來異國喬買凶殺人一事，是被他合作的夥伴栽贓，而且是聯邦調查局探員跟那個夥伴設局，故意用重罪起訴異國喬。這明顯是要為第三季留伏筆。這大可在第二季第一集就講完的事。但正因為內容過於貧乏，缺乏戲劇感，也只能放在最後來掀起高潮。

總和來看，虎王第二季的問題就是，每一條線的故事都還在發展，要有結果出現好下定論（然後大眾輿論才會有真正的塵埃論定），最快也是三、五年後的事。第二季本來就不該在什麼結果都沒有的情況下，一年內就推出。只拍五集，就是因為這是貧乏內容可拉長的極致。

明明納入大眾看法與公眾討論，可以讓第二季的縱深更大，偏偏不做（那很費工，純粹就是偷工減料）。這真的就是典型的，粗製濫造、急就章推續集蹭自己熱度的做法。結果就是，讓虎王第二季成為很爛的劇集。

喜歡《虎王》第一季的觀眾，大可不用看第二季。如果第三季也是這樣歹戲拖棚，也可以都不用看，到了10年後所有事情塵埃落定後，再看《虎王》全劇的精華剪輯版即可。

很久沒看到這麼爛的真實犯罪記錄片影集了。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航