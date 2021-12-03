午夜超商悲劇不斷，是時候檢討「大夜班」、「24小時營業」的必要性了

文：林佳和（政大法學院副教授）

11月21日清晨，桃園市龜山區41歲的蔣姓紙雕家，不滿29歲的蔡姓店員規勸請其戴上口罩，持工作用刀刺殺12刀，店員遭心臟穿刺身亡，發生時間：凌晨4時多。

超商夜間悲劇不斷發生

這當然不是首次發生超商店員於午夜時分被攻擊，10月22日，正好一個月前，台中亦發生上大夜班的超商店員，午夜時分，因提醒男顧客要戴口罩，對方激動咆哮，闖入櫃台持玻璃瓶瘋狂攻擊，店員頭部撕裂傷，眼窩邊破碎與肋骨骨折，合併血胸與腦震盪。超商、大夜班、口罩，共同成就多少悲劇。

蔡總統對前起事件，立即回應（以下原音重現）：

針對夜間工作，政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護。 對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助，協助患者穩定就醫與服藥，穩定其情緒，政府也會強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。

總統的回應當然沒有錯，事件令人遺憾，這些都是該做的，只是，容許本文選擇另一個角度來觀察：精準的說，大夜班，晚上10時至清晨6時，特別是這種非眾人聚集之集體生產類型（工廠），而是開放性的、任何人得任意進出的、勞動者經常獨自面對不可預知的狀況的營業，是否確實有其必要？要開放與容許如此24小時經營模式，究竟要維護與促進的，是什麼樣的公共利益或重大私人利益？

雖然說，夜間工作對於勞動者的身心，社會一般交往的利益等，都有不當的影響，不論所處工業、服務業或何種產業部門，當有加以保護，採取對勞動者最有利之方式形成的必要。但如交通運輸、物流、醫療，尚得具備其正當性，滿足的是不同的重要利益，問題顯然不同。這裡要問的是：超商，或類似這種獨特的日用品或飲食之服務營業，大夜班之必要性從何而來？

Photo Credit: 中央社 桃園市政府警察局桃園分局制定「超商自衛防暴對 策」，強化超商安全，桃園分局長李建民（左）與員警到超商宣導相關措施，與店員進行演練，增進人員危機處理能力。 （警方提供） 中央社記者葉臻傳真 110年11月27日

歐洲對於營業時間有嚴格管控

看看吾人稱羨的歐洲國家，營業開放時間的規範，就可知道不同：以歐盟27個會員國為例，幾乎全部的國家，週一到週五都是上午9點至下午6點，作為容許的營業時間─比利時、愛沙尼亞、英國、波蘭、匈牙利，則是10點才可以開門營業，但同樣在下午6時或7時結束。德國、克羅埃西亞則是可以8點到8點，12小時營業時間，但這不代表各家營業均如此，而是可以在這個時段內決定營業時間。

某些極為重視午休的國家，則還有「不得營業之午休時段」，如義大利的下午1點半至3點半，葡萄牙的1點到3點，馬爾他的1點到4點，或是台灣人耳熟能詳的西班牙：下午1點半至5點，商店不營業。

如果講到週六，有些國家如比利時、德國、法國、愛爾蘭、義大利、克羅埃西亞、荷蘭、西班牙、匈牙利、奧地利，營業時間大致上跟週一至週五相當，或略短一兩個小時。其他如保加利亞、丹麥、芬蘭、希臘、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、捷克，則明顯少於週間，多半中午過後沒多久，商店就謝絕客人，放狗關門（未必放狗）。

講到星期天，則27個歐盟會員國中，有19個沒有店家營業，大家一起休息，其他8個國家則就算開放，也是明確較短的營業時間。

看出這個差別了嗎？年度總工時常高踞世界前幾名的台灣，過勞幾成普遍事實，在就業人口已佔七成以上的服務業部門，原因無疑出在過長的、甚至某些全年無休的營業時間。《勞動基準法》的工時規範其實嚴格，跟其他國家相較，台灣並不如許多社會行動者所指控的，法律那麼樣的不保護勞動者，實情不然。

台灣是徒法不足於自行

真相毋寧在於：台灣同時存在相互矛盾與拉扯的怪異現象，一方面有著不失嚴苛的個人工作時間限制，每日、每週、每月最高工時，法律信誓旦旦，政府口口聲聲，好似工時規範隨時在我們身旁作用著。

結果理應緊密相隨的營業時間，自由任性，開心放送，大家隨意，處處不設防，半夜不僅可以打保齡球，吃宵夜，歡唱享樂，剪頭髮，看電影，還有公立圖書館怕大家找不到地方睡覺，不是，找不到地方讀書？結果台灣人還要處處指控：為何過勞？何故《勞基法》工時規範無效？豈不怪哉。

只限制工作時間，不限制營業時間，如果沒有特別的配套，強而有力的社會貫徹與實踐，結果一定是後者為大，前者淪為空談。看看台灣，就是如此。

桃園市龜山區一間超商21日清晨發生命案現場。Photo Credit: 中央社 桃園市龜山區一間超商21日清晨發生命案，蔣姓男子因未戴口罩進入超商遭蔡姓店員規勸，竟跑出店外拿刀返回砍殺店員，店員送醫後不治，蔣男遭逮捕。 （民眾提供） 中央社記者吳睿騏桃園傳真 110年11月21日

勞動者必須休息，更得參與一般社會生活

歐洲國家的經驗其實告訴我們：勞動者不僅需要休息，也有參與一般社會生活的正當需求，那種大半夜或週日也要營業的服務部門，普遍為各國所拒絕。學理上經常從公共利益角度去分析，認為勞動者共同享有同日、多數共同時段之休息，係社會共同生活必需之基礎。在此，經濟營利上之利益，乃至於個人「純粹消費性滿足」之考量，必須退讓，兩相秤重，何者重要，立馬可見。

早在一百年前的威瑪共和，德國社會就支持所有社會成員在「社會節奏時間上之同步狀態」（Zustand sozial-temporaler Synchronisation），作為重要的價值。努力使社會成員有共同的每週休息日，乃至於夜間的休息，以從事家庭或其他社會生活，前者叫週日工作禁止，後者叫做營業時間的限制。「社會時間上之同步狀態」，其實是一憲法所期待之價值與社會實踐的結果。

台灣的社會實踐？已淪為無一不可24小時之營業現況，到處熱鬧，時時可以喧囂，只要人民愛、企業也喜歡，伴隨的，難道也是毫無知覺、找不到價值的法律體系？

歐陸憲法學討論告訴我們，只有在「雇主擁有超越週日工作禁止、夜間營業禁止之一般不利益以外，形成特別犧牲」時，方有跨越紅線，容許其例外開放的餘地。憲法價值說的清楚：經濟上的目的性、獲利考量，不足以作為例外開放之正當事由，所以必須假借他求。

例如本於企業之特殊利益，為防止重大損害，或是公眾有著無比重要的私人利益必須加以時時維護─醫療院所當屬之，或是其他重大的公共利益，那麼，不論是週日，或是夜間，才可以被容許開放，得到例外。

德國聯邦憲法法院與聯邦行政法院向來以為，憲法上之週日禁止工作，目的在於使公共生活跳脫「平常工作日之要素」，特別是擺脫平日之拘束與強制。除非，聯邦行政法院說道：要不受週日工作禁止原則之限制，則必須限於滿足週日之特殊需求。這樣的論述，同樣適用於夜間開門營業的服務工作，問題與邏輯相同。

Photo Credit: 中央社 桃園市一名魏姓男子24日凌晨酒後開車行經中壢區 時，車輛失控撞進轉角一間便利超商，超商內部毀 損。（警方提供） 中央社記者葉臻傳真 110年11月24日

開放性密室的夜間危機

多少的夜間超商悲劇，誠然，未必真與夜間工作畫上等號，也不是白天就截然不會發生。然而，請大家思索：超商，經常獨自一人服務，任何人均得自由進出，午夜時分，缺乏日間一般的人群關係與相互牽引，白天顯性或隱然地制約眾人行為之結構與氛圍不存在，顧客好似從黑暗從遠走近，兩者風險天差地別，不是嗎？

我們塑造了一個幾近完美的「開放性密室」：只是對外來的不特定人開放，勞動者，甚至是單獨一人，則形同身處密室，侷限，孤立，背負著營利風險（遭竊、被搶），面對不可知的身心威脅。

而這一切，正當性又是來自公眾什麼樣的特殊強大需求？宵夜，飲料，可以買車票繳手機費搶演唱會入場卷？辛苦打工族已屬艱難的勞動市場機會，必須仰賴夜間，所以不能沒有超商？這或許可以勉強說上一二，然而，沒有其他更好的方式與手段？只能有此選擇？

或許，時候已到，我們必須開始全面性的檢視，那個向來習以為常的社會時間節奏。說穿了，其實就是沒有節奏，毫無合拍，無一不可、漫無節制的開放性營業活動，它所帶來的代價，不只是令人畏懼地等候下一個悲劇發生─通常是在弱勢者身上的悲劇，可能是更多的，被包裝與隱藏在亮麗的「生活便利」之下的扭曲。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航