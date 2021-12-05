《閱讀夏LaLa》Ep. 49：提點人生真相的五本書，有時，真的不必急著回應這個世界

文：沈眠

先前的誠品書店「名人夜讀」現場活動好評不斷，童童和夏民經過一個月沈澱，再次討論這五本書，決定重新錄製一集，以更深入的內容，和大家一起討論「為何覺得人生徒勞」。

你是否覺得人生只是白忙一場？明明很努力了，達成目標時卻還是很難開心？其實你已經很努力了，可能太努力了，才沒有發現自己忙錯方向。但我們普通人，要如何看清自己的目標呢？本集《閱讀夏LaLa》，夏宇童、陳夏民分享提點人生真相的五本書，向大家揭曉醍醐灌頂的美好滋味。

有時候該學習「放棄」

首先，夏宇童想要推薦諮商心理師周慕姿的《過度努力：每個「過度」，都是傷的證明》（寶瓶文化），整本書分四個部分，第一部探索，主要是有幾篇故事案例，例如有不斷追求勝利一定要贏的高階主管、不犯錯小姐等等的故事，來提醒、感受自己現在的狀況；第二部抗拒，不想面對的、不願接受的延伸出來的壓力介入生活；第三部覺察，承認脆弱；第四部行動，接納自己的模樣。

夏宇童直率地說道：「讀完以後，我就了解到，其實不需要把自己逼得那麼緊，不用總是在檢討自己，把人生活得好累。就像周慕姿寫著的『每一個過度努力的人，心裡都是受了傷的；之後，以為「努力」可以讓自己不受傷，就停不下來了。』我必須適時地停下來，得回過神來好好愛護自己，生活裡已經有很多人給意見與批評了，千萬別只在意於努力獲得別人的認可，而忘了自己到底要什麼。」

《過度努力》有一段寫著：「情緒需要被看見和理解的，所有的情緒都有功能，特別是負面情緒，當它出現時，是為了提醒我們有事情不對勁。如果我們可以發現，因而提醒自己作些調整，其實這對我們的生活很有幫助。憤怒的出現，其實是在提醒，你需要保護自己、建立界線，不能無止盡的退讓與犧牲。」夏宇童也深深地被觸動與啟發。

「周慕姿寫得很好，情緒就像一個小孩，當你可以看見他、理解他，他就不用花很多時間與力氣大吼大叫，只要一發現的時候就安撫他，讓他不要過度巨大、難以控制，就不會落入重度失落、憤怒和憂鬱的狀態。換句話說，不要害怕情緒，情緒反而是可以幫助我們看清楚現在的處境，去理解自身的決定與感受。當開始能夠以平常心接受自己的不足之後，心情就不會那麼焦慮，也會因為接受它，而有改變或進步的可能。」夏宇童掏心掏肺地說。

陳夏民誠摯地自白：「真的啊，人生到了另一個階段，最重要的功課是學習放棄。人呢不能夠什麼都要，我們只能挑目前做得到、也做得好的，不能夠貪心。以前我是任何機會都不願意放過，會一直拚命衝，把迎向前來的全部都當成磨練。現在就會想，我需要這個磨練嗎？我想，求質再求量，讓自己變得舒服一點，不可以一直招喚內在的勇氣，總是火力全開，那終歸是透支。我想，讓人生慢下來是非常必要的。」

緊接著，夏語童想推薦的是《綿長的訣別》（天下文化），作者是夏河靜――她曾在泰緬邊境、印度、雲南投身移工教育與社區發展工作多年，認識一些流亡人與緬甸移工，聽到太多人訴說想回鄉卻迫於經濟等因素，無法如願。於是夏河靜想要代替他們回家，代替他們探望年邁的父母、親人，凡此種種。書中記錄了各種移工的故事，像是用尊嚴換來的鈔票，用眼淚堆疊的愛跟思念，還有些人是永遠回不去自己的家。這不單單只是簡單寫下人事物風景的旅行，這是刻下來的生命歷程，作者的真情也就迴盪在讀者心底。

作者在自序寫：「我終於可以坦然接受過往失去的、逝去的、遺忘的、後悔的一切，試著與自己和解。別離，是生命中的禮物。」夏宇童認為這不只是一本記錄移工在邊境模糊地帶如何生存，以及他們背後每一個人的故事，它比她想像的重量還要更沉凝厚實，因為這本書夏宇童看見了不一樣的世界地圖。且書裡存放著各式各樣大大小小的再見――

夏宇童的語氣難掩傷懷，「而有些離別，是這輩子都不不可能再會的，令我忍不住會想想自己怎麼面對離別。透過夏河靜的文字，彷彿我也遇見了她筆下的人們，而他們的故事也折射出我的模樣。《綿長的訣別》不僅僅是記錄下旅程中的人事物，也包括作者一路上對自己的提問。跟著作者的文字，我與自己走了一場邊境旅行的救贖之路。加上作者的內心告白，心理深處不願意說的，只有自己知道的傷痛秘密，也就被治癒了。」

「逗點文創在邁入第十年的時候，我有一個體悟，」陳夏民表情無比地真摯：「人生最大的功德，並非普渡眾生這麼巨大的懷抱，而是把自己照顧好。其實，不要耽誤到別人，就是生而為人呢，能夠為世界做的基本奉獻。唯有顧好自己，才有餘力把手伸出去給別人。」

與世界格格不入的原因

在進入推薦書環節之前，陳夏民先講道：「剛才提到的書，其實是我們討論人生是否徒勞一個很好的起點。我不太確定大家是否會過度努力看待自己的成就或失敗，但我相信大家應該很少過度努力看待自己的生活。因為我們多半把力氣，花在和外在世界打交道了。接下來，我想介紹三個質疑的點，然後各自用一本書來介紹，並且介紹書中的重點，陪伴大家一起思考，如果急著回應這個世界，可能會發生什麼問題。

第一個問題是：為什麼我們容易焦慮？容易往壞處想？

「我們這些年常常覺得這個世界好像要毀滅了，無論是天災人禍，或是某一個地區的戰爭與痛苦，透過新聞媒體或是網路呈現在我們眼前，我們下意識也會去追蹤，例如疫情剛爆發的時候，我們可能每天都要盯著媒體看或是一直上網搜尋新聞，但問題是，我們真的需要這些資訊嗎？而更重要的問題是，我們的世界，真的這麼糟糕透頂嗎？」陳夏民語氣裡充盈著困惑。

而漢斯・羅斯林（Hans Rosling）、奧拉・羅斯林（Ola Rosling）、安娜・羅朗德（Anna Rosling Rönnlund）合著的《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》（先覺）成為這些疑惑的解答。作者介紹了各式各樣的直覺偏誤，包含二分化直覺偏誤、負面型直覺偏誤、直線型直覺偏誤、恐懼型直覺偏誤、失真型直覺偏誤、概括型直覺偏誤、宿命型直覺偏誤、單一觀點直覺偏誤、怪罪型直覺偏誤、急迫型直覺偏誤等，且用事實與數據告訴大家，幫助我們搞懂這個世界比較理性、真實的樣貌。

《真確》寫著：「……人腦常迅速跳到結論，沒有思考太多，這在過去有助我們避開猝然襲來的危險。我們喜歡八卦閒扯，喜歡誇大的故事，這些在過去是有用資訊與新知的唯一來源。我們渴望糖分與脂質，這些在過去食物短缺的時代是維繫生命的熱量來源。我們的許多直覺在幾千年前很管用，但如今我們身在一個截然不同的世界。」

陳夏民認為，閱讀《真確》可以讓我們擺脫那些過度直覺的錯誤認知，世界的確還不夠好，還有許多問題需要解決，但人類文明與社會並沒有後退，而是扎扎實實地往前推進了。

夏宇童大為震撼道：「原來，我們很多理所當然的所謂常識，都是直覺式錯誤。」

隨後，陳夏民提出第二個問題：覺得社會很卡？這可能是制度太舊，而你太新。

在《閱讀夏LaLa》第45集「不患人之不己知，患不知人也。」已提過的米榭・塞荷（Michel Serres）作品《拇指姑娘》（無境文化），是陳夏民本週的第二本推薦書，他很喜歡書中的一個關鍵意象，那是被基督教封為聖人的聖德尼――巴黎最早期基督徒推選出來的主教，最後被羅馬人判處在小山丘上斬首酷刑。結果羅馬士兵懶得爬高高，半路就砍他頭，但他站了起來，把頭捧起來，一路往前衝，衝到了山坡上，途中甚至還把頭放在泉水裡洗乾淨，一路走到聖德尼鎮，後來就被封為聖人。

「而我們拿著手機的樣子，也就是聖德尼捧著頭的樣子，書中寫到『我們的頭腦被扔在我們面前，變成了一個客體化的認知盒子』。而我們要如何面對這個盒子，如何去理解盒子裡面外面的世界，就是最重要的任務了。這也是人機合體（cyborg）的一種預言哪。所以說，那些拇指姑娘一樣的新世代人類，覺得這世界好像有哪裡怪怪的，其實就是因為體制還沒有跟上他們的全面進化啊。」陳夏民精神地說道。

夏宇童忙不迭回應：「世界真的不一樣了，而且在處理人的事務上，比過去複雜得太多了，尤其各種通訊、社群軟體的盛行，一個人手上總是有好幾個案子在同時進行，工作量激增。單單這一點，就大不相同了。」

陳夏民的第三個問題：我們活在一分為二的世界，嚮往承受不起的透明。

「我們會不會覺得自己的生活很透明？除了來自於周遭親友同事之外，是不是有大半的自我壓力，來自於社群媒體？我們習慣在社群媒體上，展示自己有自信的一面，但為了維持那樣的好，你就必須好好表現，一直努力，過度努力。但問題是，為什麼我們需要在社群媒體上面努力表現存在感呢？我們是不是常常會覺得，時不時都被人盯著看，好像自己表現不夠好，就是一件罪惡的事情？」陳夏民拉出一連串對現代生活的觀察與疑問。

是以，當他讀到韓炳哲的《透明社會》（大塊文化）的時候，就被以下這段話給深深地打動著：「人類的心靈顯然需要與自己獨處、不必遭遇他者目光的領域。不透性是心靈的要求之一。若是完全通透明亮，心靈會燃燒殆盡，引發一種特殊的『心靈過勞』。只有機器才是透明的。形塑生命的自發行動、重要事件與自由，絕對不允許透明可視。」

目前在德國柏林藝術大學文話學系擔任教授、教導哲學和媒體學的韓炳哲，在書中談到了透明與遮蔽的對立，以及當代人為什麼把「透明」當作解藥，幾乎是在吞毒藥的過程。陳夏民坦然說著：「閱讀這本書，跟著作者去推理、思索透明的概念，就可以在內心裡面思考自己要如何才能夠活得更舒服自在一點。這也呼應到，我先前領悟的一個概念，那就是不要急著回應這個世界。人類不管是在物理世界或虛擬世界，其實都還是需要一定程度的不透明感，因為生活是屬於自己的，不可能真的完全公共化，也沒有必要符合別人的想像與認識而活。」

夏宇童有個心結被解開了似的說著：「很謝謝夏民帶來這本書，因為它好像給了我一個答案，就是我身為公眾人物總是要面對四面八方飛來的指點，無論是好意或者惡意，都無處閃躲。有疑慮或沮喪的時候，周邊的親人都會告訴我，透明是很正常的狀況，我得要去適應它。可是《透明社會》告訴我，想要保持孤獨，擁有隱蔽的可能性，會更符合人性的需求。這一點真的是幫助了我啊。」

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航