立委高嘉瑜傳遭男友施暴，北市社會局：已接獲台大醫院通報並派員關心

民進黨立委高嘉瑜傳遭男友家暴、甚至限制行動多日，引發各界譁然，高嘉瑜今（30）日針對家暴傳言表示「對不起，讓大家擔心了」，感謝各位好友及媒體朋友的關心，相關的資料還在彙整中，之後會再統一向外界公開說明，她也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者。

立委高嘉瑜遭受男友施暴，根據《鏡週刊》今日報導，這起嚴重家暴發生在11月11日晚間，高嘉瑜與新男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，林秉樞發現高嘉瑜手機內與前男友密集互傳訊息，把高的東西全丟到房間外走廊，接著失控抓狂痛毆高嘉瑜，導致她右眼眶整個瘀青，手腳也有多處外傷，脖子更留下深深的血痕。

報導指出，林施暴後還扣住高的手機，並將資料全部備份，甚至控制她的行動，直到2天後（11月13日）才放人，高離開飯店後隔天前往台大醫院驗傷。

傳男方以私密影片威脅，高嘉瑜未報案

《蘋果新聞網》報導，高嘉瑜脫險後和友人哭訴，在友人勸說後才前往台大醫院驗傷並通報家暴。而據了解，高嘉瑜至今仍不敢與林秉樞撕破臉，原因就是林握有兩人的親密影片。對於此事，高嘉瑜強調這件事是受害人，但有部分資料仍在整理中。關於親密影片一事，高並未否認，僅強調會一併對外說明。

台北市長柯文哲今天上午受訪透露，社會局已介入關心。社會局長周榆修稍晚受訪表示，社會局在今早已收到台大醫院通報，並派員主動關心介入；他也透過通訊軟體聯繫上高嘉瑜，至於內容為何？周表示，個案細節就不便透露，但會積極給予協助。

針對被指控家暴、恐怖情人，林秉樞表示，爆料都是子虛烏有，他絕對沒有對高施暴。他也強調，絕對沒有用隨身碟拷貝高的手機資料，應該只是高借用他的手機充電器，有部分資料傳到他的手機，更無2人親密的影片。

林秉樞也於臉書表示，他剛逢母喪，告別式結束尚未滿一周，然卻於告別式期間遇有從不認識之男子擾亂告別式進行，顯然悖於人情義理事，本人遭逢家庭變故，實無力就顯不屬實之言論予以回應，祈請各界體諒。

林秉樞指出，明星級人物私領域事，一般民眾當然會好奇，週刊報導若有任何關涉公眾人物者，相信必能反覆查證，不會以特定人士無根據之爆料要求被影射者回應；林秉樞強調，自己並非公眾人物，週刊之報導也無設公共利益，並無價值可言，懇請尊重並維護市井小民的隱私。不過沒過多久，林秉樞已將臉書關閉。

未經同意竊錄、散播私密影像，《刑法》修法最重關7年

事發後震驚政界，不分黨派的政治人物都發言聲援高嘉瑜。

與高嘉瑜日前同受Deepfake換臉成A片之害、高雄市議員黃捷表示，看到高嘉瑜遇到恐怖情人，真的很心疼，她說高嘉瑜才剛受到Deepfake換臉事件的傷害，現在居然連身邊最親密的人也拿私密影像威脅她，到底要多殘忍、多絕望？

高嘉瑜10月記者會資料照｜Photo Credit: 高嘉瑜辦公室提供

黃捷表示，即便高嘉瑜是擁有影響力的國會議員，但回到感情中，卻仍成為親密關係裡的受害者，這就是親密關係暴力的恐怖。她呼籲這位施暴者不要一錯再錯，盡快把所有涉及隱私、未經同意的親密照刪除，不得傳播，「並從高嘉瑜身邊滾開，還她一個平靜。」

立委范雲表示，高嘉瑜所經歷到涉及私密影像的部分，目前台灣並沒有完善法律體系可以防制性私密影像被威脅散布、被散布，或者被害人需要的相關協助，她已提出「防制未經同意散布性私密影像」專法，也會全力要求法務部儘速立法，強調「不只是高嘉瑜委員，任何人都不應該因為感情而成為暴力或私密影像的受害者。」

根據法務部今年11月預告《刑法》修正草案，若有竊錄性影音之行為，最重處4年6月有期徒刑，若有散布竊錄性影音之行為，最重處5年有期徒刑。另外增列未經他人同意，而散布、播送、交付或以他法供人觀覽其性影音或電磁紀錄之處罰規定，最重處2年以下有期徒刑。

諷刺的是，高嘉瑜日前才為保護個人隱私、避免Deepfake技術淪為犯罪工具，主張《刑法》新增侵害性隱私罪章，未經同意製造、偽造、拍攝、儲存、傳送或公開他人性隱私影像，處1年以上、7年以下有期徒刑，如果意圖營利犯第一項之罪者，加重其刑至二分之一。

如果遇到恐怖情人如何自救？

時代力量立委、律師邱顯智表示，雖然跟高嘉瑜委員不同黨派，許多政策立場上也常意見相左，但是面對暴力，所有的人都是受害者，都應該挺身而出，對暴力行為說不。

邱顯智指出，《家庭暴力防治法》在2015年進行修正，將「現有或曾有同居關係」同納入家暴保護的範圍；不只是配偶，若是遭受「現有或曾有親密關係之未同居伴侶」施以身體或精神上不法侵害，也有相應的保護，若不幸遇到上述狀況，除了可以聲請保護令之外，也可以尋求時緊急救援、安置等等相關協助。

另外立法院在本月剛三讀《跟蹤騷擾防治法》，針對反覆或持續性的違反被害人意願，而且與性或性別有關的威脅干擾等行為，有相關規範。不過， 《跟騷法》要在公告6個月後才施行，目前總統尚未公告，邱顯智也呼籲總統蔡英文盡速公告法律，讓被害人能夠盡快受到保護。

立委賴品妤則說，在台灣女權日的今天，傳出立院同事遭到家暴的新聞；25年前的今天，推動女性權益不遺餘力的民進黨婦女部主任彭婉如不幸遇害，她的逝世，催生了《性侵害犯罪防治法》、《性別平等教育法》等法案，為台灣的性別平權改善產生深遠影響。

賴品妤指出，家庭暴力不是私領域的事情，任何人不分政黨、性別、社會標籤及評價，都不應遭受如此對待。她表示更令人更憤怒的是，常常相關新聞露出之後，許多酸民以嘲諷、訕笑的方式對其網路霸凌；她認為一個被暴力對待的受害者，我們都應該跟他在一起，不應該對其霸凌、網路暴力，來製造二度傷害。

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新聞來源

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺

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