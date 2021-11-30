2021/11/30,
國際

宏都拉斯大選開票：昔日表態與中國建交，在野黨候選人大幅領先

宏都拉斯大選開票：昔日表態與中國建交，在野黨候選人大幅領先
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

台灣邦交國洪都拉斯大選投票結束，曾說若當選將與台灣斷交，並與中國建交的反對黨候選人卡斯楚目前得票率領先。外界關注這場大選結果，會不會使台灣失去一個邦交國。

文：德國之聲中文網（路透社等）

宏都拉斯週日（28日）舉行大選，路透社稱，反對派和執政黨都在選後聲稱獲勝，並稱因極高的投票率，增加了在野黨結束執政黨十幾年的統治的希望。

根據宏都拉斯媒體報導，目前在野黨候選人秀瑪菈・卡斯楚（Xiomara Castro）領先，路透社引述宏國選舉委員會說，在超過27％的計票結果中，卡斯楚獲得了53.7％的支持率，而執政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲得了33.8％。

選舉委員會強調，這都只是初步結果，並堅信仍不應宣佈任何候選人當選。週日投票結束後，執政黨也宣佈其候選人阿斯夫拉獲勝，但宏都拉斯官員們說，由於數百個投票站發生狀況，選舉結果可能會推遲公佈，要確定當選人可能仍需數天時間。

宏都拉斯選舉委員會說，共有約320萬選民完成投票，它在一份聲明中稱這個數字是 「極高的投票率」，還有更多的票數有待統計。

反對黨領先

選舉委員會主席凱爾文・阿吉雷（Kelvin Aguirre）說，最初的投票率已經超過了2017年的總數。但在5755個投票站中，有近8％的投票站在向選舉當局提交選票統計表時出現了傳輸問題，這將導致投票結果延遲。

若卡斯楚勝選，她將成為宏國首位女總統，並在其丈夫、前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）在2009年的政變中被廢黜後，首次讓左派重新掌權。

卡斯楚在投票後被記者團團圍住，她說：「我們不能待在家裡。這是我們的時刻，這是把獨裁政權踢走的時刻。」

她並表示，她相信選民會報告他們看到的任何問題，國際觀察員也會幫助確保投票公平舉行。

宏都拉斯大選是中美洲的政治焦點，也是美國中美洲移民的主要來源國，儘管謀殺率最近有所下降，宏都拉斯仍是世界上最暴力的國家之一。另外，中美洲也是毒品走私關鍵的中轉站，人們對那裡的獨裁政府越來越多擔憂。

會否與台灣斷交？

在競選期間，卡斯楚曾表示，若當選將與台灣斷交，並與中國建交，因此這場選舉也引發了北京和華盛頓之間的外交爭奪。

宏都拉斯大報《論壇報》（La Tribuna）專欄作家黃賀南（Fernando Ramos）曾對德國之聲表示，：「美國現在的態度其實很明顯，就是美國和中國只能二選一。其中美國是存在於宏都拉斯的現實，我認為多數宏都拉斯民眾不會想要和美國唱反調。」

黃賀南認為，反對黨的候選人卡斯楚雖在9月時說過當選後會與中國建交，「但她其實只公開說過一次，後來就沒有再提過了。」

路透社採訪了一些選民，部分對於兩名候選人都表示不滿，但也有些人有明確支持者。27歲的技工何塞・岡薩雷斯（Jose Gonzalez）說：「我反對所有的腐敗、貧困和販毒，」他說他會投票給卡斯楚。

22歲的醫科學生亞歷克薩・桑切斯（Alexa Sanchez）投票後，向路透社表示，她很不情願地投給了卡斯楚。她說：「說實話，沒有很好的人選，」她說，並稱她對「乾淨選舉」持高度懷疑態度。「我不這麼認為，」她說，「這就是宏都拉斯。」

監督投票

眾多宏都拉斯與國際選舉觀察員監督了週日的投票，其中還包括歐盟的68人代表團。

歐盟首席觀察員熱利亞娜・佐夫科（Zeljana Zovko）告訴記者，她的團隊大多看到投票過程十分平靜，投票率很高。社會學家、宏都拉斯國立自治大學前院長胡列塔・卡斯特利亞諾斯（Julieta Castellanos）說：「這是場艱難的選舉，」他指出，卡斯楚對勝選有高度期待。

卡斯特利亞諾斯解釋，若選舉結果票數特別接近，或有大量投訴並引起對大規模選票詐欺質疑聲，又或者如果候選人過早宣佈自己獲勝，就有可能發生選舉後暴力事件。

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊士範

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