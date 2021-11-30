2021/11/30,
政治

立院三讀交通新規：4歲以上搭大客車未繫安全帶最高罰6000元、大型車須加裝「防捲入裝置」

立院三讀交通新規：4歲以上搭大客車未繫安全帶最高罰6000元、大型車須加裝「防捲入裝置」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

大客車過彎時會產生「內輪差」，常會遇到視線死角，除了需要依照規定裝設行車紀錄器、行車視野輔助器系統，新加入「防止捲入裝置」。

今年3月16日蘇花公路發生遊覽車撞山壁部分乘客被拋出車外，造成6死、39傷；現行規定只有客運車駕駛並列的前排座位、前後車門及安全門後第一排座位、最後一排座位，須強制繫上安全帶。立法院今（30）日三讀通過修法，增訂4歲以上乘客全須繫安全帶，違者可處駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰，但若駕駛已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶，則處罰乘客。

4歲以上就要繫安全帶

今年3月16日蘇花公路發生遊覽車撞山壁造成6死39傷意外，立法院會今三讀通過修正《道路交通管理處罰條例》部分條文，新增營業大客車駕駛人未依規定繫安全帶者，處駕駛人2000元罰鍰；大型車乘載4歲以上乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人3000元以上、6000元以下罰鍰。

依《道路交通安全規則》第3條規定，大客車指座位在10座以上或總重量逾3500公斤的客車、座位在25座以上或總重量逾3500公斤的幼童專用車。座位的計算包括：駕駛人、幼童管理人及營業車的服務員在內；之前僅規定汽車駕駛人、前座及小型車後座乘客要繫安全帶，未繫者處駕駛人1500元罰鍰。

至於4歲以下幼童搭乘客運、遊覽車，業者是否需要提供安全座椅？不過這點在實務上比較難以執行，交通部日前曾表示，國外立法時也沒有強制要求各類客運業者提供，有提供的多是非政府組織（NGO）團體，目前做法是加強宣導。

另外今天通過的條文也針對營業大客車駕駛人，行駛於道路上未依規定繫安全帶，則加重處罰，罰鍰從1500元提高至2000元。

三讀通過條文也新增，有關汽車行駛中繫安全帶的正確使用、實施方式，及因特殊事由未能依規定繫安全帶的處理、宣導，由交通部訂定。

大型車依規定加裝「防捲入裝置」

另外，大貨車、大客車過彎時會產生「內輪差」，常會遇到視線死角，台灣各縣市每週都傳出大型車撞倒路人、騎士後，這些人遭大型車捲入被被輾斃，顯示安裝防捲入裝置有其必要。

《中央社》報導，嘉義縣警察局交通隊長蘇俊宏指出，大型車輛轉彎時會出現內輪差，內輪差是指車輛前輪、後輪未在同一軌道，容易造成駕駛視線死角，這是近來交通安全宣導的重點項目。

大型車輛駕駛行經路口直行或轉彎時，應特別注意兩側的機車、腳踏車，且要放慢速度，而機車或腳踏車騎士在路口時，除了禮讓大型車先行駛外，也要遠離，更不要並行起步行駛，才能避免發生憾事。

《道路交通管理處罰條例》18-1條修正案，除了需要依照規定裝設行車紀錄器、行車視野輔助器系統，新加入「防止捲入裝置」，三項都必須裝設，否則依法最可處1萬2000元到2萬4000元。

三讀通過的修正條文還規定，若防止捲入裝置無法正常運作，未於行車前改善仍繼續行車者，處汽車所有人9000元以上、1萬8000元以下罰鍰。未依照規定保留行車資料可處9千元以上1萬2000元以下罰鍰。

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核稿編輯：翁世航


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