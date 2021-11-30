一週內當選兩次，瑞典第一位女首相安德森面臨極右派分裂的政局挑戰

（中央社）瑞典國會29日再度選出社會民主黨黨魁安德森（Magdalena Andersson）為新首相，這是國會一週內二度支持這位瑞典首位女性首相，在分裂和問題重重的政治環境中帶領國家。

之前擔任財長的安德森上週才在國會的類似投票中獲得支持出任首相，卻在規模較小的友黨因預算案退出聯合政府而下台。

安德森現在將組一個只有社會民主黨的少數政府。

瑞典國會349席中，社民黨握有100席，未來施政將仰賴其他黨的支持。瑞典自1979年以來，執政的政府從未在國會取得這麼少的直接支持。

瑞典國會上週通過瑞典民主黨（Sweden Democrats）在內的3個在野黨提出的預算案，讓情勢更將複雜，安德森必須依照反對黨提出的預算案執政。其中的瑞典民主黨反對移民，過去10年聲勢日上，是瑞典政壇混亂的中心。

由於民調顯示瑞典整體政治均勢變動不大，預定明（2022）年9月舉行的大選恐怕也無法讓態勢更為明朗。

瑞典首位女首相安德森不服輸個性，擔當執政挑戰

瑞典國會29日再度選出社會民主黨黨魁安德森為新首相，這是國會一週內二度支持這位瑞典首位女性首相。事實上，在成為首相之前，很少人認識這位性格強烈、不服輸的政治人物。她還是名游泳冠軍。

1967年出生的安德森，在瑞典中部城市烏普薩拉（Uppsala）一個普通家庭長大，她的父親是大學統計系的講師，母親是高中社會科老師，安德森是獨生女。

她與在斯德哥爾摩經濟學院（Stockholm School of Economics）任教的先生是大學同學，兩人育有一子一女，安德森很保護孩子的隱私，她認為，不應該因為她的工作而犧牲孩子的私生活。

安德森在很小的時候曾經對游泳運動非常熱衷，一個星期訓練高達10次，她的教練約翰松（Christer Johansson ）回憶小時候的她，非常固執、不服輸，有一次腳因為體操訓練摔斷了，等不到完全痊癒，安德森又想繼續下水游泳了。

安德森對於游泳運動的堅持，讓她後來贏得了瑞典全國冠軍。

安德森後來對游泳倦怠了，但她對於水域活動的愛好並沒有中斷，現在熱愛划獨木舟，有空就會在斯德哥爾摩划船。她也熱愛野營、攀岩、爬山等戶外活動，大自然是最能讓她放鬆、放空的地方。

安德森從小除了體育表現出色以外，也是成績優異的學生，她對媒體表示，她選擇到斯德哥爾摩經濟學院就讀經濟學，是因為這個學校入學門檻最高。在斯德哥爾摩取得學位之後，她曾在維也納就讀，後來又到美國哈佛大學進修。

她的高學歷在瑞典政壇不太常見，瑞典媒體開玩笑說，安德森出任首相學歷過高，大材小用了。

安德森在17歲時加入社會民主黨（Social Democrats），在青年團裡相當活躍，她正式的政治生涯開始於1996年，當時的首相培爾松（Göran Persson）邀請安德森擔任他的助理，2年後安德森出任首相辦公室（Prime Minister's Office）主任，接著又在財政部擔任部長秘書，她後來也出任社民黨第一位女黨魁夏林（Mona Sahlin）的顧問。

當時她在政府高層內已經是個知名人物，但對一般市井小民來說，安德森一直到最近才比較為人所知。

除了在政府高層擔任顧問、秘書職務以外，安德森也曾短暫的在瑞典稅務局（Swedish Tax Agency）擔任副局長的職務。

在前首相勒夫文（Stefan Löfven）2012年打電話邀請安德森出任黨內財務政策發言人之前，安德森以為自己的政治生涯已經走到盡頭。

不過，不服輸的性格在她出任財政部長後，更為人廣知，有別於瑞典人不喜衝突的性格，安德森堅定、直率、不怕把氣氛弄僵的作風，引來許多批評。

有些人認為她太不近人情；有人認為安德森無法接受建言；有些人甚至說安德森是同事們懼怕的對象，連她的幽默感都成了討論焦點。

安德森承認，她的確熱愛做主，她也自稱為好勝者。她對於各方的批評指教似乎不太在意。

也許就是這樣不服輸的性格，才造就了她今日就算以在野黨團的預算案為基礎來執政，也不願退縮、認輸的局面。

安德森曾向瑞典女人（Svensk Dam）雜誌表示，她從COVID-19疫情後，就很少有機會放長假了，她很希望能有空閒的週末，可以去划獨木舟。

距離大選還有9個月的時間，再看看安德森重新上台後所面臨的挑戰，放長假似乎是不可能了。

瑞典極右政黨預算案過關受鼓舞，為政局增添變數

瑞典在野黨團預算案24日通過，主導預算案的極右政黨瑞典民主黨大受鼓舞，預計在國會與明年大選取得更多談判籌碼與主導權，為選舉前後的政局增添更多變數。

瑞典國會24日投票通過繼續支持社會民主黨領導政府。前首相勒夫文辭職下台後，繼任者社民黨黨魁安德森成為瑞典史上第一位女首相。

然而，當天下午通過由包括瑞典民主黨在內的右派在野黨團提出的預算案，以致聯合政府中的綠黨決定退出執政。安德森基於憲政慣例宣布下台，表達重新組織單一政黨內閣，瑞典國會將在29日重新投票（編按：已通過）。

這份由瑞典民主黨所主導的預算案大致上跟執政黨團提出的預算案出入不大，主要差異與爭執點在於在野黨團版本的預算案強調降低燃油稅、所得稅減免以及增加警察薪水。

其中所得稅減免的新政策被批評將會加劇社會差異。執政黨團批評在野黨團的所得稅減免只照顧到工作者，而沒有將長期生病、身心障礙者的補助收入納入減免範圍，將會增加工作者與因故無業者的貧富差距。

在野黨團的解釋則是，此政策是為了增加工作動力，減少社會福利系統的壓力。

綠黨因為不願意執行這樣的政策而退出執政。根據瑞典「晚報」（Aftonbladet）28日所做的民調顯示，有55％的民眾認為綠黨退出聯合政府的選擇是對的；綠黨大部分的支持者也支持這個決定。

瑞典國會中仍然有很多政黨選擇不與有納粹背景、種族主義色彩的瑞典民主黨接觸。

第一個開始跟瑞典民主黨談判、合作的偏右政黨瑞典保守黨（Moderate Party）黨主席克里斯德森（Ulf Kristersson）已表示，明年大選後若由他出任首相組閣，將不會邀請瑞典民主黨入閣。

瑞典民主黨因為預算案通過而大受鼓舞，負責預算案協商與擬定的瑞典民主黨經濟政策發言人霍斯特德（Oscar Sjöstedt）28日接受瑞典電視台（SVT）訪問時表示，若瑞典民主黨不得入閣，那麼保守黨與其他執政黨就得接受未來的協商將會變得更加複雜，他們也可能要求各種政策的協商結果必須有合約保障。

瑞典民主黨目前是國會中第三大黨，一共有62個席次，只比第二大黨保守黨差了8席。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範