清大學生會會長失言事件的省思：如何脫離惡性比較，擁有成長思維？

文：高中生看世界

過完一個最長的暑假，這年的開學，風波連連。繼陽明交大新生手冊上「交通」兩字縮小，遭疑矮化交大事件，國立清華大學學生會會長的新生致詞也掀起軒然大波。

清大學生會的該篇貼文迅速在幾天之內，累積了超過1.2萬則的留言和近3000次的分享，其中有褒有貶，更多的是有點傻眼、或在看好戲的群眾。

客觀而言，如同許多留言點出的，會長的一番言論之所以如此備受抨擊，是由於講稿結構鬆散，且通篇論述像是某種流水帳式的自傳，充滿自我吹捧，論點不清，讓人摸不著頭緒，亦難引起聽者共鳴。不過，除了反思講稿的論述結構、邏輯、以及該校學生會的運作，其實，從稿子的內容反推撰文者心態，不難看出，稿子中陳述的不少事件出發點都是「比較」。

固然，今天被推向砲口，受大眾無限檢視的是在此場合失言的清大學生會會長，但仔細審視演講內容，我想，裡頭的某些價值觀不過是整個社會的縮影罷。檢討別人之餘，我們或許也可以花點心思想想自己是否也曾在言談裡、甚至是心態上有過類似的偏差。

什麼是比較心態？

一路走在升學體制裡，或許不盡安穩、但也不過於顛頗的升上大學，大部分的台灣學生所習慣的教育，是在讀書考試裡，經由與別人的比較、競爭，取得成就感、脫穎而出的過程。教育現場對考試的重視，使得過去科舉時代「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」的辛酸血淚，如今仍是斑斑可見。

比較並非華人社會獨有，或許更該說本來就是人的天性。但，東西方人比較的初衷和目的卻是不盡相同的。

在心理學家Leon Festinger在1954年提出的Social Comparison Theory中，社會比較是為了想更確定自己的能力、在人群中的定位，而這種假設下，比較對象的表現較個人佳，是「向上比較」（upper social comparison），這不失為一種刺激進步的力量。另一派的說法，則認為比較的動機是要「保護自己、強化自尊，而在認知活動上選擇性地處理或甚至扭曲外界的訊息」，比較對象是那些處境較自己糟的人，被稱為「向下比較」（downward social comparison）。

以上兩種比較雖然動機不太一樣，都是為了滿足內在自我的需求——自我評估或自我提升，反映的是西方典型的個人主義觀點：「個體的內在自我既是一切行為的動力，同時也是行動的目標」。

反觀華人文化，個體並非是獨立存在的，「即使是一個社會行動也往往同時指涉了自己、他人與彼此間的關係」，華人在團體中是藉著社會比較，瞭解情境的適切性，並且藉以調整自己行為表現（林以正，頁 95）。

既然社會比較是人際互動的重要指標，就不難解釋為什麼我們所習慣的比較是為了「避免犯錯、維繫面子、和諧」，在競爭中力求維護自我功能。而林以正的研究結果應證，華人特別偏好「對等比較」與「向下比較」，這恰恰好說明了清大學生會會長言論裡，那些讓人看了頻頻搖頭的比較與自我抬升。

什麼是成長性思維？

要脫離讓人壓力的頻頻比較，其實，就是將焦點轉移到自己身上，專注在自己可以做、和可以做更好的地方。也就是所謂的「成長性思維」（Growth Mindset）。

根據美國心理學學者德威克（Carol Dweck），人類大致有兩種思維模式——固定性（Fixed Mindset） 及成長性（Growth Mindset）。他的研究指出，那些相信自己的天賦可以經由努力、策略、從他人身上的學習等培養的，就是擁有成長思維的一群。而這群人通常會比相信才能是天註定的固定性思維者，更容易達到成就上的高峰。

成長性思維看似理想，但其實沒有任何人擁有全然的成長性思維，所有人都是這兩種思維加總的產物。我們能做的，是刻意的觀察自己狀態，在每次面對挑戰時做好調整，著眼於過程，透過經驗，一步步疊加自身的成長性思維。

成長性思維與單純的樂觀主義又不太一樣，比起全盤的正向，成長性思維是能夠藉著實際的省思，而讓自己在挫折裡壯大的心態。要培養如此的思維，首要就是大膽承認「不完美」，擁抱自己的所有特質，試著抓回對自己的主控權，不再是從他人身上尋求認同。當我們開始能面對那些沒那麼好的、可能有些負面的，去看見過程、在乎結果以外的一枝一葉，那麼，我們也將能夠真正超越那些束縛了我們好多年的惡性比較。

結語

事件發生兩週後，清大學生會會長黃筠甯透過臉書，公告辭職聲明。從聲明稿看，或許是無從抵抗輿論的壓力，也可能是意識到事態重大，才又出面解釋了一些。然，至少就我來看，內容並沒有什麼長進，沒有正面回應爭議，說詞甚至奇怪的繞了一個彎，有點推諉責任之嫌，似乎也是想博取一些同情。

留言處可見的是一些支持的聲音，肯定她承認錯誤、面對疏失的勇氣，也有因為依舊模糊、依舊神似自傳的內容而有些失望的發言。不論如何，從這場風波，可以看見在公眾領域的發言是如何的有影響力和必須謹慎至上，不論私下為人如何、想法如何，隔著螢幕，群眾所看見的、會拿來放大檢視的，就是自媒體上每行每句都會留下痕跡的文字、行為紀錄。

而自我審視始終是重要的，如何確保自己在每個場合都適當發言、言之有物，並且放下比較、保持健康的成長心態，不斷進步、超越自己，我想，是每個人都要好好面對的課題。

參考資料

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航