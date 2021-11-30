Twitter執行長Jack Dorsey卸任，接任CEO的「傑出工程師」Parag Agrawal是誰？

美國新聞台CNBC接獲消息，現任社群平台Twitter以及支付服務Square執行長的Jack Dorsey將卸下Twitter執行長一職。當晚官方也正式消息確認Jack Dorsey已卸任，並將由技術長Parag Agrawal接任執行長。Jack Dorsey自己發了一則Tweet，附上的內部信截圖，顯示Parag Agrawal是由董事會選出來的人選，也是他自己的首選。

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Dorsey表示是「為了公司利益」自己辭職，因為由創辦人領導這間公司會帶來許多限制，他會在董事會待到5月左右，至一切上軌道後便會離開，不再於Twitter公司擔任任何角色。

Jack Dorsey從創辦Twitter開始就一直擔任執行長直到2008年，然後在2015年回歸接替前任執行長Dick Costolo的位子直到現在。

至於為何現年45歲的Jack Dorsey要卸下Twitter執行長職務的原因尚不清楚，可能與Twitter投資方Elliott Management公司曾經建議過Jack Dorsey別同時當兩家上市公司的執行長有關。不過可想而知，繼任者接下來得面對Twitter在2023年底前要達到3.15億每日活躍使用者，並且達到兩倍年營收（2020年營收為37.6億美元）的高標。

接手Twitter新任執行長！Parag Agrawal是誰？

Jack Dorsey結束總和將近八年的任期後，即將交棒給Dorsey的好友同時也是Twitter原技術長的Parag Agrawal，讓我們快速瀏覽一下，這位Twitter新任執行長究竟是何許人也。

截圖自LinkedIn 將接任Twitter執行長的Parag Agrawal

Parag Agrawal是一位工程師，於2011年進入Twitter，並在公司內快速獲得「傑出工程師」的稱號，且於2017年被任命為技術長，僅花了六年的時間。也因為Twitter本身就是一個網路社群媒體，因此Agrawal的決定對於公司政策及走向相當重要，尤其是對於資安相關的問題，至今也處理得很好。

而另一項值得提到的是監督Twitter資助的去中心化平台「Bluesky」。該平台於2019年發布，用意是透過Bluesky這樣開源、去中心化的社群平台來努力成為網際網路上公共對話層的標準，並且自己也將會是該專案的客戶之一。去中心化的社群媒體平台Bluesky將開放每個網路（或成員）自行管理，而無需一家公司或組織需要隨時把關平台上面的發言與內容。

Bluesky計畫應將會是Twitter未來最重要的課題之一，也許這也是為何讓Parag Agrawal接任執行長的主因。Agrawal曾於2020年受訪時表示，他認為Twitter目前最大的挑戰是「適度」：

Twitter是一個線上的交流場所，人們能夠與現實社會相同暢所欲言享受言論自由；但這並不表示可以散佈假訊息或傳達具有攻擊性的言論。而我們的目標並不是成為網路上真假訊息的『仲裁者』，而是『避免』這些訊息所造成的傷害，我們為了達成這個目的非常努力。

近年來Twitter成長的速度飛快，Parag Agrawal功不可沒。而在接任執行長之後，Agrawal要將這社群媒體龍頭之一帶往何處相信投資人都相當關注，尤其是在該消息一傳出，Twitter股價就開始大漲，甚至直接導致暫停交易。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航