澳洲中止在南極興建2.7公里飛機跑道計畫，遭批評是應對中國擴張影響力的失策之舉

文：吳宗宜

澳洲宣布暫停南極建設，環保的勝利還是地緣政治的失策？

澳洲環保部長李伊（Sussan Ley）於11月25日宣布，為保護南極洲原始的環境不受破壞，該國將放棄在南極洲科學考察研究基地「戴維斯研究站」（Davis research station）附近建造一條長2.7公里、全年皆可使用的混凝土機場跑道的計畫。

李伊表示：「在進行詳細的環境影響和經濟評估後，莫里森（Scott Morrison）政府將不繼續在澳洲戴維斯研究站旁興建混凝土跑道的計畫，從而保護南極洲的原始環境。」

澳洲最初於2018年5月宣布將修築該設施，作為澳洲南極戰略（Antarctic Strategy）和20年行動計劃（20 Year Action Plan）的一環，澳洲的目標是修建南極洲有史以最大的基礎建設：一條混凝土跑道。

最初評估需至少15年才能完工，該跑道可全年供商用飛機和運輸機使用，並在任何天候下運行，周邊還有其他基礎設施包括跑道照明、塔台和其他建築，以執行空中交通管制和消防等任務。澳洲另也計劃建造一個碼頭和儲存燃料的設施。

目前，澳洲和其他在南極大陸擁有科學研究站國家的飛機，皆是使用冰跑道起降來運送物資，這些跑道只能在特定的月份內使用、操作難度高且嚴重取決於天氣決定能否降落。

澳洲通往南極洲的主要空中航線，是威爾金斯機場冰跑道（由澳大利亞皇家空軍〔RAAF〕的波音C-17以及Skytraders的空中巴士A319提供載運服務），該跑道距離澳洲營運的基地凱西站（Casey Station）70公里，但這條跑道僅在澳洲夏季可以營運，戴維斯研究站則只能在夏季乘坐破冰船，或乘坐南極內部航線的輕型飛機進入。

澳洲的南極計劃便指出，新的混凝土跑道將「提供更可靠、全年通往南極洲的通道，以提高進行一流科學研究和應對緊急情況的能力。」

澳洲環保部長李伊表示，澳洲政府權衡了在極端敏感的環境中建設的成本、潛在的環境影響以及20年建設期帶來的複雜性後，做出了這個決定，並呼籲其他國家同樣尊重南極環境：「所有國家都必須把南極環境置於決策的絕對中心並尊重國際條約。」

她也指出，莫里森政府正在尋找其他方案，以促進、擴大澳洲在南極廣泛的科學和環境利益。

各界對澳洲決定放棄在南極建造混凝土跑道的反應兩極，一些環境科學家認同莫里森政府的決定，他們認為這項耗資數十億美元的計畫是在浪費錢，且可能導致競爭對手在南極開始進行大量破壞環境的建設競賽。

也有論者擔心，新機場和跑道將使南極的人類足跡增加40％，此建設的過程與結果也都可能對企鵝的棲息地造成衝擊。污染、灰塵、噪音和碳排也都是問題，從澳洲南部霍巴特（Hobart）運送材料到此預計需要持續十多年時間、約100次破冰船航行往返，且爆破、整地和建築也將對環境造成相當的影響。

塔斯馬尼亞大學（University at Tasmania）海洋和南極研究所的環境科學家布魯克斯（Shaun Brooks）指出跑道建設預計將使南極洲現有的基礎設施增加40％，這對當地的環境是破壞性和不必要的：「很少有科學家對此充滿期待，這其實更只是一種宣示主權的行為，目的是鞏固澳洲在南極的地位和我們的主張。我認為這很可能變成蚊子館，自1957年以來，戴維斯研究站一直運作良好，且在冬天只有19人使用，針對這樣的研究基地，你要怎麼正當化為它興建數十億美元的跑道的行為？」

曾負責提供該地區補給和郵件的退休物流經理迪莫克（Geoff Dimmock）指出：「我不希望山丘被夷為平地，在環境方面，我認為這是一個非常糟糕的先例，而且帶來的效益不高。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

擔憂中國勢力在南極擴張，澳洲政治圈批評「大開倒車」

然許多政治人物卻批評該決定，是將澳洲在南極的立足點拱手讓給中國、俄羅斯，澳洲自由黨籍聯邦參議員阿貝茨（Eric Abetz）批評該決定令人極為失望：「我們遺憾地失去了跑道本應提供的壓倒性戰略支援能力，看來這就是政府的最終決定，這也是一個開倒車的決定。我們的任務應該是要確保興建跑道的資金，可以轉化成其他戰略能力。」

阿貝茨強調，澳洲應針對關鍵的基礎建設進行更多投資，以確保國際社會不會懷疑澳洲對南極的承諾：「在中國和俄羅斯在南極迅速擴張之際，我們必須堅守立足點。」

對此，同樣對中國持鷹派立場的新南威爾斯州（NSW）自由黨參議員菲拉凡蒂－威爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）也稱，澳洲不應該放棄其在南極的立足點：「面對中國和俄羅斯在南極洲日益增長的的強硬姿態，此舉就是在大開倒車。」

支持該跑道建設的人將地緣政治作為主要動機，強調這是增加澳洲在此區域影響力的一種方式，尤其在近年中國試圖擴大在南極影響力之際。

中國對南極的野心主要著重在日後可能開發的天然資源上，據目前的調查，南極擁有豐富的煤、鐵、石油、天然氣和豐富的海洋資源（如高經濟價值的磷蝦），因此中國雖非南極區域的國家，也極力想在此分一杯羹。

目前，中國已在南極擁有4座科學研究站，其中3個（崑崙站、泰山站、中山站）設立在澳洲聲稱擁有主權的區域內，第5個研究站則預計於2022年建設完成。2018年，中國則宣布在其南極基地附近建造永久跑道的計劃畫，並持續加強在南極的投資。

根據1959年的《南極條約》，南極僅適用於和平目的、科學考察，禁止在南極地區進行一切具有軍事性質的活動，並暫時凍結各國的主權聲索。然而，此並未永久解決南極的歸屬問題，因此包括英國、紐西蘭、法國、挪威、澳洲、智利、阿根廷等7國，都曾聲稱對南極的部分土地擁有主權。

各國對中國的主要顧慮除了領土主權的衝突外，也有論者擔心中國違反《南極條約》，在科學研究站內藏匿軍事或軍民兩用設施，如高功率雷達或飛彈導引設施等，以利蒐集情報和增加武器的精準度。

洛伊研究所（Lowy Institute）在近日發佈的一份政策簡報，也概述了澳洲應如何追究中國對南極資源勘探的擔憂。前澳大利亞國家情報局（Office of National Intelligence）資深南極事務研究員師楊克萊（Claire Young），在該簡報中指出：「中國希望從南極洲獲得經濟利益，甚至可能在軍事上受益。」

楊克萊表示，中國在南極越來越強勢，尤其在漁業及冰上探勘等方面，並強調澳洲應該加強對南極條約體系的支援，藉此「保護澳洲和平、非軍事化的南部疆域，停止他國對我們領土主權的挑戰、禁止採礦，以及基於永續生態管理漁業。」

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新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範

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