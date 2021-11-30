師園鹹酥雞NFT上架一天漲幅飆破百倍，持有者真的可以免費換食物嗎？

創立於1984年老字號台灣鹹酥雞品牌「師園鹹酥雞」也搶搭NFT熱潮，11月27日首度於OurSong公開發行師園鹽酥雞NFT。

根據師園鹽酥雞NFT白皮書，起先他們只是覺得有趣而開了帳號，於是用每個1OSD（約1美元）的價格發行了世界上第一個鹽酥雞的NFT，一天內交易的價格就超過發行價格的100倍，已經超乎一開始的想像，必須將趣味性化成社會責任，在合理的價格內，師園鹽酥雞將會努力維護NFT的價值。

OurSong是集結音樂、設計、藝術等各類型創作的NFT平台，希望簡化區塊鏈這項複雜的技術，讓每個人都可以在OurSong上輕鬆的打造、收藏與交易NFT，致力於讓技術變得更簡單，任何人的創意轉化為可交易的NFT，成為新型態的數位收藏卡「Vibe」。

以師園鹹酥雞店為例，可能會因為外在環境或內在管理因素倒閉，但是透過NFT技術能讓世界上首個NFT的鹽酥雞會永遠存在。

師園鹽酥雞在白皮書提到，未來要扮演的角色將是維持已發行NFT的價值、出售NFT的價格不超過產品價格、保障每次的交易都可以換到一份食物、避免違背常理炒作的行為發生，也希望大家理性持有，也希望創造共好，讓工作夥伴、NFT持有者、及共同開發者對於未來仍存在著希望。

師園鹹酥雞也詳細說明持有者福利，只要NFT有一筆新的交易，NFT的新持有者可以來門市兌換該產品一次，持有的NFT不須要歸還給店家。舉例來說，A買到四季豆NFT，可以至師園門市換取免費的四季豆一份。若A將四季豆賣給B，則B可以至師園門市換取免費的四季豆一份，以此類推。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航