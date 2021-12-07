《那美好的一仗：歐鴻鍊回憶錄》：沒有一個行業像外交官，太太需要扮演這麼重要的角色

文：歐鴻鍊

外交官太太是幕後功臣

這麼多年外交生涯，我有一個深刻感觸，也特別要強調一點，就是外交官太太對外交工作的功能、犧牲與奉獻。

我想沒有一個行業，太太需要扮演這麼重要的角色。在歐美國家， 工作上的餐聚設在中午，晚上的餐會則屬於社交性質，絕大多數是在家裡進行，這樣才能有效拉近彼此間的感情跟友誼，而且一定要請配偶一起參加，否則，是很失禮的。因此，外交官太太角色就特別重要！她同樣認識許多朋友，有時候外交官個人的管道不通，還得借助太太的管道。

外交官太太在家裡請客，真的是忙翻天！要登記男女賓客的名字及當天的菜單，並且得準備好幾套菜單，免得下一次同一賓客來的時候重複上菜。早年許多地方沒有中國食品或佐料，必須絞盡腦汁尋找替代品。我在外舘的時候，通常一個星期至少兩次在家宴客，一個大圓桌坐十六至十八位賓客，太太的辛勞可想而知。

而應邀到朋友家做客也很辛苦，因為，中南美洲的習慣，晚餐都結束得很晚，中美洲大概是十一點半左右，在南美洲大概是清晨一點半左右。此外，外交官太太私下還得跟駐在國重要政商名流的夫人們建立良好的關係，記住她們的生日、飲食習慣、家庭成員等等，要在重要的日子送禮、送花。

我們許多外交人員眷屬，都受過高等教育，本身都有很好的工作或事業，但是為了陪伴先生，多放棄自己的工作成就和高薪，隨同先生一起赴任，退休後回到國內，除了一櫃子的旗袍、禮服、高跟鞋和一件貂皮大衣以外，什麼都沒有！

以我的妻子之媛為例，她畢業於中興大學，才貌雙全，大學時就登台票戲，廣受好評，畢業後任職於中國電視公司，待遇是我的好幾倍，而我從智利回部擔任司長期間，由於家中實在毫無積蓄，太太不得已又經由老同事介紹外出工作擔任女秘書，待遇還是高我兩倍以上。我當年赴智利開館，開館費是十萬元，六年任期下來，我帶回台灣的是兩千美金。唉，外交官太太實在應該領薪水呀！

再說，外交人員的子女，實在是外交工作中很大的受害者，他們隨著家長工作的調動，不停的變換不同語言的學校，離開已經熟識的朋友，長大進入職場後，由於沒有熟識的同學朋友老師，以至於缺乏廣泛的人脈， 往往也影響職場發展。所以，外交生涯中，想到太太孩子，就覺得非常虧欠。

與「三」有緣的趣事

外交生涯裡，我與「三」有特別的淵源，也算趣譚，就來說說。

次長任內，我經歷了「三」位部長，第一位是將我由瓜地馬拉大使任內調回部內任次長的蔣孝嚴部長。但是蔣部長一年後轉任中央黨部祕書長，由胡志強接任。胡部長兩年後又轉任連戰競選總部總幹事，程建人部長接任，當時我已經發表擔任駐西班牙代表，三個月後，我啟程赴任。

三位前輩，特殊淵源

另外，我與「三」位外交前輩也有特殊淵源，這也牽涉到三次職務的可能異動，在職級上都是降調，如果成真，也許外界觀感會有所不同。

民國七十五年底，我任駐阿根廷代表，教廷大使周書楷先生，給我發了一張賀年卡，簡單附了幾句話，說八月間返國述職時，曾經請朱撫松部長把我放到教廷擔任他的副手，當時我是從駐尼加拉瓜大使任內因斷交返國，若我放到教廷大使館，則降級為公使，但是朱部長告以還要派我出任大使，未同意周書楷大使的請求。其實，若周大使事先跟我說，我會欣然同意的。

民國七十八年我擔任阿根廷代表第三年，返國述職，去拜會從駐美國代表任內調回出任經建會主委的錢復先生，他說當美國政府同意我們增設駐邁阿密辦事處的時候，他立即向當時的丁懋時部長建議，派我去做首任處長，負責開館事宜，但是丁部長說他已經答應給別人了。邁阿密是一個重要地方，中南美國家政要幾乎在那裡都有別墅，且訪華也都會在那裡轉機。儘管那是十二職等缺，對我來說，是從十四職等的大使級代表降調兩個職等，但做過駐美代表的錢復先生說得懇切：「我希望你的經歷寬廣一點。」若是當時丁部長同意，儘管是降調，我也會同意。

第三個緣，是民國八十五年我任駐瓜地馬拉特任級大使時，返國出席章孝嚴（尚未認祖歸宗）部長召開的全球使節會議。時任駐美代表的胡志強先生，在會議結束的當天下午，派孫大成來見我，說胡代表想請我至華府任副代表，問我可否接受，我說承胡代表看得起我，請回覆他我欣然接受，儘管那又是降兩級，也就是說從特任大使降到十四職等大使級，然後再降到十三職等的副代表，我毫不猶豫，也完全不在乎職等的高低。

沒想到，當天晚上章部長的祕書來電，說部長想見我，請我次日到部裡走一趟，原來部長想拔擢我為次長。我心想我已經答應胡志強了，這如何是好，於是，我說我當次長幫不上什麼忙，倒是可以推薦人選供他參考，但是他還是希望我能接受，所以，終究我還是接了次長職位。我是第三次降調未成。真正是時也命也。

擔任公職四十五年來，我從未為己謀過任何一個職務，也從不討價還價，雖然做了司長次長可以為自己要位子，但我從不如此。所以，在事業上，我從未「失」過，因為不謀不求，就沒有失，都是開開心心的「得」。

另外， 與「 三」 有關的還有： 三度出任邦交國大使， 瓜地馬拉兩次、尼加拉瓜一次；三度擔任無邦交國代表，分別是智利、阿根廷、西班牙。

三度倉促赴任，太太辛苦打理搬家

至於「三次」臨危受命調動職務倉促搬家，更是一要感謝賢內助，二要感謝上帝讓我圓滿完成使命。

第一次匆忙赴任，是民國七十三年，時任尼加拉瓜大使的毛起鷳，因病回國治療月餘，病情一直沒有好轉，鑒於外交工作必須無縫接軌，有一天朱撫松部長告訴我說，他已經報告總統經國先生，同意派我出任駐尼加拉瓜大使，要我儘速赴任。當時「中南美洲使節會議」不到兩周時間就要在多明尼加召開，部內要我隨主持會議的政務次長丁懋時同去參加，並於會後直接赴任，因此，搬家之事，全由太太在台北一手操持。

第二次倉促赴任是由阿根廷調瓜地馬拉大使。按慣例駐外人員調往他國要先返國述職，我調任瓜地馬拉大使的事，部裡始終沒有人告訴過我。還是駐瓜大使陸以正打電話給我的，他問我何時回台北？我說我剛返國述職回來，所以，要再三年以後才會回台北，電話的那一頭頓了好幾秒鐘後，很疑惑地問我說：你不知道你的事情嗎？我說什麼事？他說你調任駐瓜地馬拉大使，徵求同意的事，已洽獲瓜政府同意，也已經回報外交部， 他問我回台北時間，主要是想協調在台北見面時間，讓我了解瓜地馬拉的政情，並交代人脈，我真是一頭霧水。

十月從阿根廷趕回台北後，錢復部長對我說瓜地馬拉馬上要大選，要我儘早去了解政情、建立人脈，於是我直接從台灣去瓜地馬拉，沒有再回阿根廷，所有搬家事宜又是太太一手打理。

第三次倉促就任新職，是從瓜地馬拉調回部內任常務次長。雖然在台北時，章部長已經當面告知，但是沒有看到人事命令以前，並不能完全確定，因為請辭的次長黃秀日已經離任，政務次長程建人一再電話催我儘速返國。

問題是，我始終沒有等到人事命令。後來我突然接到一份電報說，應業務需要，請我儘速返國，程建人次長另外以電話說明，人事命令來不及發佈，這電報就是調我回國出任次長。十月七日接到電報，要我十四日返抵台北。

按外交禮儀，大使離任，一定要辦一個辭行酒會，駐在國政府也一定會頒授勳章，並舉行贈勳典禮。因為當時已經是十月初，我告訴部裡，如果人事命令日內發表，那我就可以利用國慶酒會同時作為辭行酒會，否則我需要一點時間來辦辭行酒會，必定會延後返國日期，因為十月七日的電報，並非我接任次長的人事命令，只囑儘速返國。因此，我利用十月九日國慶酒會上宣佈：我將離任返國，藉此機會向大家辭行，謝謝他們的友情與支持，並沒有透露我的新職。

瓜國外交部接獲我離任通知後，火速辦理贈勳事宜，並於十一日在瓜國外交部舉行贈勳典禮，頒授國鳥大十字勳章。十二日我離開瓜地馬拉， 十四日抵達台北，人事命令是到台北後才收到的。

書籍介紹

本文摘錄自《那美好的一仗：歐鴻鍊回憶錄》，東美出版

作者：歐鴻鍊

四十五年職業外交官生涯

一部中華民國外交史

前外交部長歐鴻鍊以人生凝鑄的精彩故事

使徒保羅有句話，被人傳誦至今：那美好的仗我已打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。

公職四十五年，我相信，我為我的國家——中華民國，已經打過那美好的仗，走過那艱難的路，那該守的道，也守住了。

——歐鴻鍊

出生於竹南，成長於花蓮的歐鴻鍊，是外交部第一位西班牙語系的外交部長。

以英文專長進入外交部的歐鴻鍊，因外派秘魯，認真自學西班牙語，返國後被選任為總統蔣中正先生與時任行政院長的經國先生的西班牙語傳譯。其後多次派駐中南美洲國家，長達四十五年的職業外交官生涯，就是一部我國與中南美洲國家的外交史。

二○○九年外交部長任內發生莫拉克風災我國婉拒外援風波，事發當時人在歐洲主持區域會報的歐鴻鍊，返國之後釐清真相，堅決不讓外交部同仁委屈扛責，辭外交部長以負政治責任，不計權位的剛毅風骨，迄今仍為人敬重傳誦。

歐鴻鍊的回憶錄從近身經驗出發，深刻描繪第一線外交工作人員在他國異鄉致力爭取國家利益的艱辛歷程，道盡外交官家眷為外交工作所付出的心血與犧牲。不僅有外交折衝的歷史紀錄，也有人情世故的溫暖互動。

一個個以人生寫成的精彩故事，有辛酸，有血淚，更有點點滴滴累積而成的喜悅。

本書特色

前外交部長歐鴻鍊從鄉下小孩到外交部長的精彩人生故事。

深刻描繪一般人想像中的外交官亮麗生活背後，不為人知的艱辛。

以派駐中南美洲多年的生活經驗，生動刻劃中南美社會人文與風土人情，深入且富趣味。

收錄三篇演講全文，為瞭解中華民國外交史與外交政策的重要參考。

Photo Credit: 東美出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航