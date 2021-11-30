2021/11/30,
政治

《路透》報導至少7國參與潛艦國造，原型艦11月已完成「安放龍骨」

《路透》報導至少7國參與潛艦國造，原型艦11月已完成「安放龍骨」
圖為去年潛艦國造開工儀式｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

據《路透社》報導，美國、英國等7個國家的廠商和專業人士在伸出援手，暗中幫助台灣打造自己的潛艦。報導引述知悉潛艦國造計畫的消息人士說，各國政府都已提供出售關鍵零組件給台灣所需的出口許可。

（中央社）據《路透社》報導，美國、英國等7個國家的廠商和專業人士在伸出援手，暗中幫助台灣打造自己的潛艦。報導引述知悉潛艦國造計畫的消息人士說，各國政府都已提供出售關鍵零組件給台灣所需的出口許可。

《路透社》的調查報導披露，台灣潛艦國造計畫已從至少7國手中取得技術、零件與人力援助，未來潛艦將部署在離中國較遠的台灣東部深海，在戰時保護台灣港口，並有能力重創任何來自中國的攻擊行動。

報導引述消息人士指出，英國皇家海軍潛艇艦隊退役准將麥吉（Commodore Ian McGhie）是潛艦計畫人員招募工作的關鍵人物。他協助一家設在直布羅陀的公司招募工程師，其中包括皇家海軍退役人員。

此外，台北也聘請到來自至少澳洲、韓國、印度、西班牙、加拿大等其他5國的工程師、技師人員與海軍退役軍官。他們以高雄港為基地，向台灣海軍與負責打造潛艦的台灣國際造船股份有限公司（CSBC）提供專業建議。

台船在路透詢問時不願發表評論，國防部則說，潛艦國造的各項挑戰已經「排除」，工作正「依計畫進行中」。

潛艦國造將對解放軍構成致命威脅

《路透社》在報導中採訪了歐美、日本和台灣的專家表示，潛艦國造打造的8艘新潛艇，加上現有的2艘海龍級潛艦，將對解放軍入侵艦隊構成致命威脅。這些艦艇配備強大的魚雷和反艦飛彈，可以攻擊在登陸的部隊運輸船和軍艦。

一但開戰，這些船隻也將部署在台灣以東更深的水域，有助於保持台灣東部港口在衝突中進行補給。

蔡總統：潛艦動工 以實際成績粉碎謠言
Photo Credit: 中央社
國軍推動潛艦國造，去年11月24日在高雄台船公司舉行廠房開工典禮，總統蔡英文（圖）致詞時說，「今天起，made in Taiwan 潛艦」正式開始建造，但到今天起都還有人懷疑潛艦能否成功，而動工證明實際的成績，是粉碎謠言的開始。 中央社記者郭日曉攝 109年11月24日

潛艦國造最新進展

《中央社》報導，目前按照潛艦國造的計畫進度，原型潛艦11月16日已「安放龍骨」，全案預計民國113年原型艦下水、114年交艦。

軍方高層也透露，包括「戰鬥系統整合」、「數位聲納系統」及「輔助裝備系統（潛望鏡）」等3項國造潛艦紅區裝備，均已獲美方輸出許可，造艦進度目前均依節點正常進行中；此外，民進黨立委王定宇等人視察潛艦廠區後透露，確定潛艦國造「已度過深水區」，包括相關技術、載台等設備均已到位。

《中央社》報導，潛艦不像水面艦有龍骨，「安放龍骨」為一形容詞，代表一個工程節點的順利完成。「安放龍骨」主要是將潛艦主船段的壓力殼與潛艦帆罩焊接，完成焊接後再經過密閉壓力測試，確定無誤後才會進行潛望鏡、通訊天線等設備的裝設。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。