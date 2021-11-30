《路透》報導至少7國參與潛艦國造，原型艦11月已完成「安放龍骨」

（中央社）據《路透社》報導，美國、英國等7個國家的廠商和專業人士在伸出援手，暗中幫助台灣打造自己的潛艦。報導引述知悉潛艦國造計畫的消息人士說，各國政府都已提供出售關鍵零組件給台灣所需的出口許可。

《路透社》的調查報導披露，台灣潛艦國造計畫已從至少7國手中取得技術、零件與人力援助，未來潛艦將部署在離中國較遠的台灣東部深海，在戰時保護台灣港口，並有能力重創任何來自中國的攻擊行動。

報導引述消息人士指出，英國皇家海軍潛艇艦隊退役准將麥吉（Commodore Ian McGhie）是潛艦計畫人員招募工作的關鍵人物。他協助一家設在直布羅陀的公司招募工程師，其中包括皇家海軍退役人員。

此外，台北也聘請到來自至少澳洲、韓國、印度、西班牙、加拿大等其他5國的工程師、技師人員與海軍退役軍官。他們以高雄港為基地，向台灣海軍與負責打造潛艦的台灣國際造船股份有限公司（CSBC）提供專業建議。

台船在路透詢問時不願發表評論，國防部則說，潛艦國造的各項挑戰已經「排除」，工作正「依計畫進行中」。

潛艦國造將對解放軍構成致命威脅

《路透社》在報導中採訪了歐美 、日本和台灣的專家 表示 ，潛艦國造打造的8艘新潛艇，加上現有的2艘海龍級 潛艦 ，將對解放軍入侵艦隊構成致命威脅。這些艦艇配備強大的魚雷和反艦飛彈，可以攻擊在登陸的部隊運輸船和軍艦。

一但開戰，這些船隻也將部署在台灣以東更深的水域，有助於保持台灣東部港口在衝突中進行補給。

Photo Credit: 中央社 國軍推動潛艦國造，去年11月24日在高雄台船公司舉行廠房開工典禮，總統蔡英文（圖）致詞時說，「今天起，made in Taiwan 潛艦」正式開始建造，但到今天起都還有人懷疑潛艦能否成功，而動工證明實際的成績，是粉碎謠言的開始。 中央社記者郭日曉攝 109年11月24日

潛艦國造最新進展

《中央社》報導，目前按照 潛艦國造的計畫進度，原型潛艦11月16日已「安放龍骨」，全案預計民國113年原型艦下水、114年交艦。

軍方高層也透露，包括「戰鬥系統整合」、「數位聲納系統」及「輔助裝備系統（潛望鏡）」等3項國造潛艦紅區裝備，均已獲美方輸出許可，造艦進度目前均依節點正常進行中；此外，民進黨立委王定宇等人視察潛艦廠區後透露，確定潛艦國造「已度過深水區」，包括相關技術、載台等設備均已到位。

《中央社》報導，潛艦不像水面艦有龍骨，「安放龍骨」為一形容詞，代表一個工程節點的順利完成。「安放龍骨」主要是將潛艦主船段的壓力殼與潛艦帆罩焊接，完成焊接後再經過密閉壓力測試，確定無誤後才會進行潛望鏡、通訊天線等設備的裝設。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊士範