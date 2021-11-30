2021/11/30,
健康

疫苗接種受害救濟最新審議結果：3名接種AZ疫苗後不良反應獲救濟，最高核予5萬元

疫苗接種受害救濟最新審議結果：3名接種AZ疫苗後不良反應獲救濟，最高核予5萬元
Photo Credit: 中央社

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有關個案救濟金的審定給付金額，指揮中心發言人莊人祥表示根據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》第18條第2項之規定，應依受害人之受害就醫過程、醫療處置、實際傷害、死亡或致身心障礙程度、與預防接種之關聯性及其他相關事項為之。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）昨（29）日公布最新會議結果，完成38起接種COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗後出現不良反應，申請救濟之個案。其中有2起研判是相關，1起無法確定，核定救濟總金額為6萬5000元。其中有5名死亡個案因同意病理解剖，每案各給予喪葬補助30萬元，總計補助150萬元。

3名接種AZ疫苗獲救濟，最高核予5萬元

（中央社）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新會議結果，其中27名死者皆判定與接種COVID-19疫苗無關，不予救濟；另有3名接種AZ疫苗出現不良反應者獲救濟，最高有新台幣5萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組今年11月18日舉行會議，昨天晚間公布最新審議結果。這次新審議38名接種COVID-19疫苗後出現不良事件通報者，其中包含34例接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗、3例施打莫德納（Moderna）疫苗及1例打高端疫苗。

這次完成審議的38起預防接種受害救濟案，僅有2件經專家判定與COVID-19疫苗有關聯性，皆是施打AZ疫苗，分別為台中市黃姓個案，經審議依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案極度肢體腫脹症狀與接種AZ疫苗相關，核予救濟金1萬元。

另一起與疫苗有關獲救濟的個案為彰化縣王姓個案，本案經審議，依據病歷資料記載及臨床表現等研判，個案急性過敏症狀與接種AZ疫苗相關，依法核予救濟金5000元。

至於這次會議中唯一無法確定與接種COVID-19疫苗關聯性，但仍獲得救濟的是台中市蕭姓個案，這名個案於接種疫苗隔天發燒及眼睛腫脹，經診斷為多發性神經病變，但住院中實驗室檢查、神經生理檢查、腦部及脊椎磁振造影檢驗報告皆無明顯異常。

蕭姓個案僅視覺誘發電位檢查報告顯示左眼潛值輕微延長，雖然僅有個案主述主觀症狀，並無客觀身體診察或實驗室檢查佐證確有受害事實，但其症狀仍無法確定與接種AZ疫苗關聯性，因此仍依法核予救濟金5萬元。

有關個案救濟金的審定給付金額，指揮中心發言人莊人祥表示根據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》第18條第2項之規定，應依受害人之受害就醫過程、醫療處置、實際傷害、死亡或致身心障礙程度、與預防接種之關聯性及其他相關事項為之。

莊人祥受訪時也表示，疫苗接種後的不良反應明確與接種無關聯性案例不予以給付之外，不良反應與預防接種相關或是無法確認案例者，經專家審議後，核予一定金額範圍的救濟金。

5名死亡個案因同意病理解剖，單案給予喪葬補助30萬元

這次38起預防接種受害救濟案中，共有27名接種COVID-19疫苗後死亡個案，其中26人接種AZ疫苗、1人施打莫德納疫苗，據會議紀錄顯示，多數個案本身有心血管疾病等慢性病史，經專家審議，全數不予救濟。5名死亡個案因同意病理解剖，給予喪葬補助30萬元。

這次不予救濟的預防接種受害救濟案中，有一起接種莫德納疫苗後發生流產事件，本案經審議，個案於懷孕第16週接種莫德納疫苗，25天後發生流產，根據現有醫學實證文獻顯示，接種莫德納疫苗不會增加流產、胎兒異常或新生兒死亡風險。所以個案流產與接種莫德納疫苗無關，不予救濟。

至於前一次的審議結果，《中央社》報導，莊人祥先曾在11月3日的疫情記者會中說明，VICP在9月底審畢9件COVID-19疫苗受害救濟，再加上近期13件，迄今已有22件審畢，都是AZ疫苗。莊人祥說，經專家研判18件為無關疫苗，其中5件因為接受解剖有喪葬補助；1件無法判定關聯性，獲5000元救濟金。

與疫苗具關聯性共3件，都是施打AZ疫苗，一件為獲90萬元救濟的血栓個案，另一個案出現傷口腫、頭痛，予以1萬元救濟，還有一個案僅輕微發燒，屬於輕微症狀，不予救濟。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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