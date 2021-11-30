境外+5，2個月共23名青少年接種BNT疫苗後發生心肌炎，李秉穎：還是建議施打第二劑

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增5例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為5例男性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自捷克（案16708）、澳大利亞（3案，案16709-16711）及荷蘭（案16712）入境，入境日介於今（2021）年11月15日至11月29日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

23名青少年接種BNT後出現心肌炎

防疫醫師陳婉青指出，截至11月24日，有23名12-17歲青少年在接種BNT疫苗後發生心肌炎的情形，男性有19例、女性有4例。為了瞭解國內接種BNT發生心肌炎的狀況，針對一開始通報的幾名個案，有做初步調查。

Photo Credit:指揮中心

在9月22日至11月3日期間接種BNT發生心肌炎、心包膜炎的青少年中，出現心肌炎有9位、心包膜炎1位、心肌和心包膜炎16位，陳婉青表示，多數個案從接種疫苗開始，都是在兩個禮拜內就會有不舒服的症狀。

青少年族群的症狀分佈大多還是以急性胸悶、胸痛為主，其次是運動後或平常出現呼吸困難，少有發燒現象。這些個案有些經過住院評估檢查，12位出現心肌酵素異常增高情形、11位心電圖異常，而16位目前有15位已經回到接種前的健康狀況。

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陳婉青強調，國際接種mRNA疫苗後出現心肌炎、心包膜炎的發生率還不清楚，因為各國有不同的監測系統、醫療體系，病例研判的機制也不同。但從各國數字可看出有8成以上都是男性，大部分發生的年齡層小於30歲，有七到九成是接種第2劑後出現。

李秉穎：延長接種間隔可能會有更高抗體

疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎指出，還是會建議青少年施打第二劑疫苗。後續研究結果發現，雖然仿單3週後、我國建議4週後施打第二劑，但若延長到6-14個禮拜接種，並不會影養疫苗引起的抗體和細胞性免疫，很多研究甚至發現，間隔久一點有時反而會有更高抗體。

另外，加拿大、歐盟和英國監測數據發現，延長第二劑接種間隔可能減少心肌炎發生比率，但這是有限的數據，不是嚴謹的對照式研究。

李秉穎建議，青少年接種BNT疫苗要特別注意有沒有相關不良反應，要特別注意的心肌炎症狀，包含在28天內出現胸痛、胸口壓迫或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良。

Photo Credit:指揮中心

第三劑較沒討論，但腺病毒疫苗可混打第三劑

另外，李秉穎表示，在專家會議討論中比較沒有施打第三劑的討論，不過由於現在有很多疫苗施打的經驗，安全性沒有很大的問題。

李秉穎指出，未來第三劑應也會開放大家選擇，基本上打什麼疫苗就繼續接哪個疫苗。如果是腺病毒疫苗，以後要打什麼疫苗都可以。高端疫苗也是自由選擇，有些前兩劑打高端疫苗的民眾，可能也有意願繼續打高端疫苗，將保留他們選擇的權利。

此外，目前有受試者在進行高端和其他疫苗混打試驗，在決定要打第三劑之前會有相關數據出來。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範

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