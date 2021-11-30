叱吒頒獎禮又至，甚麼是好的音樂？

新一屆叱吒樂壇頒獎典禮將至，目前投票已經進入第二輪。

新認識的朋友知道我是唸音樂後，往往第一句就會問：「咁咩係好嘅音樂？」這些年來解答過無數新知舊雨同樣的問題，認真起來的話實在不能三言兩語就講得清楚，非得觸及樂理、心理、文學、美學不可。況且何謂「音樂」已是非常廣闊的命題，它包括但不限於交響樂、流行音樂、傳統音樂，甚至泛指一切聲音，當中怎個分辨？慶幸提出這問題的朋友都是對音樂抱好奇態度的普通人，我一般會用流行曲作例，但求言簡意賅，皆大歡喜地完結這話題。

首先，我們認為一首音樂好聽的這種感覺，本身是非常主觀及個人的想法，同一個旋律，一樣的歌詞，對你我而言都有不同的色相。美學大師朱光潛（1897—1986）就曾如此說明相同的音樂在各人心中的理解都是不同的：

這個人說起它喚起許多良辰美景的聯想，那個人說它引起柔和、悱惻的感情，另一個則誇獎它的抑揚開合、佈置得最周密、最完美。各人所見的美不同，於是音樂的美究竟何在，遂成為美學上的最大疑問。

我又且先不拋書包，說起叱吒頒獎典禮，就用MC $oHo & KidNey剛榮登Chill Club推介榜冠軍的《係咁先啦》做個例子。同一首歌，聽眾或是踏上北大嶼山公路啟程離開香港的人們，或是剛送別故友的留港者，又或者是與摯愛分隔一個大洋的愛侶......明明是同一首歌，竟教人浮想聯翩，各人聽起上來的感受都是不同的。所以，如何定義一首「好」的音樂，是牽涉很主觀的情感，一個人覺得它唱到心坎中，好聽就是好聽，旁人無從置啄。

當然，音樂還是可以從一些客觀的現實分個高低。有關「好」的音樂，我自己最大的衡量是旋律及節奏，講求它要多變，不會安於聽者的想像和預測，一邊聽歌一邊猜到下一個音及節奏，這首歌也難免太平庸。舉個例子，為甚麼「大叔的愛」主題曲《突如其來的心跳感覺》聽起上來彷彿真有種心如鹿撞的感覺？這是因為一開頭連續四小節的鼓點前奏全部打在強拍上，但當Anson Lo唱完「隨視覺瞬間對望」之後，全部歌詞即褪後半拍，在弱拍唱出，聽眾就這時會心想「咦，點解會咁嘅？」原來一開始的前奏是要令我們對節奏有個假設，當聽眾打算一直跟著前奏的強拍來律動之際，方發現主歌歌詞都落後半拍，一路到副歌「心跳也因此震動過」，主唱的歌詞才回到強拍上。縱觀全曲，鼓聲一邊在強拍上穩定地輸出，但主唱大部份的歌詞卻在弱拍上，兩線條錯摸不停，時而卻又偶有交合的地方，心如鹿撞的效果就此表達出來了。

我的一個宿友，才華洋溢，有天我們決定來個小遊戲，隨機播放前奏，她眼珠靈動，僅聽約莫一兩秒就能猜出是甚麼歌：「這首是《幸福摩天輪》⋯⋯剛才播的是《單車》⋯⋯」宿友固然是個能人，但我想說明的是歌曲並不只有旋律及歌詞，一首好歌之所以是好歌，當然是連細微處也力臻完美。旋律及歌詞固然畫龍點睛，但前奏、間奏、連接段、尾聲這些純器樂的段落看似如同雞肋，甚至慘成播放音樂時從進度條滑過的對象；一些粗製濫造的「K歌」還往往在主歌後直接略去前副歌，直奔副歌。然而從這些樂段的配器（用上甚麼樂器）、聲音（特別的有如廣播、天氣聲效）、和弦（進行、轉位、轉調）及編排（主副歌重複次數、間奏和連接段在哪裡出現等），都可見編曲及製作的匠心獨運，賦予一首好歌獨特之處，讓人一聽便曉，哪管歌詞甚至未曾唱出。

Photo Credit: Routledge

最近在看一本名為《創作—表演—接收》（Compositon–Performance–Reception）的好書，一首作品寫得好、演繹也精彩了，但仍需看有無人為它賣帳。「好」的音樂由主觀與客觀來界定，我卻始終認為前者佔的因素最大，所以也不會野人獻曝，弄出一個排行榜般的花樣。好的音樂，交由無數主觀的人們用手上一票來試煉，來賣帳，也是一年一度賞心悅目的樂事。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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