2022最低工資平均僅漲1.09%創新低，勞團批佐科威「低薪之父」

（中央社）印尼2022年最低工資平均僅漲1.09%，創近年新低，勞工接連上街。恰巧調漲所依據的「創造就業綜合法」遭宣判部分違憲，勞工批評總統佐科威是「低薪之父」，要求調高漲幅。

印尼勞動部11月初根據「創造就業綜合法」發布「關於工資的第36號政府命令」，據此，各省2022年最低工資平均漲1.09%，創近年新低。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2021年最低工資漲幅3.2%，在這之前每年都調漲8%以上。

印尼2022年各省工資仍以首都特區雅加達最高。雅加達省政府20日依勞動部的第36號政府命令宣布，2022年最低工資調漲0.85%，即增加約3萬7000印尼盾（約新台幣71元），調整後為445萬3724印尼盾（約新台幣8618元）。

29日帶領勞工在雅加達省政府抗議的印尼工會聯盟（KSPI）區域主委索里辛（Solihin SH）接受中央社訪問時指出，雅加達的最低工資增加3萬7000印尼盾，「等於一天多1200印尼盾（約新台幣2.3元），1200印尼盾能做什麼？」

索里辛指出，憲法法庭25日宣判創造就業綜合法違憲，釋憲文第7點提到，在國會依釋憲文修正該法前，不應依該法制定政府命令，「這部法律有瑕疵」。這代表雅加達省政府20日宣布最低工資調漲0.85%的政策是無效的，必須撤回。

索里辛說，印尼工會聯盟及其他勞工團體要求，最低工資調幅在7%至10%之間。

東爪哇泗水（Surabaya）的工會幹部威柏渥（Tri Wibowo）日前在印尼勞動部抗議時指出，最低工資應調漲10%。以目前的工資，勞工無法有尊嚴過生活，印尼多數人是勞工，「如果沒有適當調薪，怎麼改善生活？怎麼讓小孩受更高的教育？」

Photo Credit：中央社 印尼雅加達省政府日前決定2022年最低工資調漲0.85%，勞工29日發起抗議，雅加達省長阿尼斯（中）出面接受陳情，表示省政府是被迫遵守勞動部的規定，已經向勞動部表示，調薪幅度不符合雅加達的需求。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）2020年提出創造就業綜合法，以包裹修法的方式，一次修改超過70部既有法律，大幅鬆綁被視為會影響投資意願的規定，涉及降低勞動條件、弱化環評機制等環保規定，以及方便土地取得、稅務等議題。

創造就業綜合法草案提出後，儘管勞工、環保及學生團體的抗議不斷、且議題龐雜，佐科威政府掌握的國會在不到100天內就迅速完成立法。立法過程顯然倉促，甚至發生立法後，因發現有錯誤，而再修正條文內容的怪象。

這部法律自2021年初上路，但印尼民間團體向憲法法庭提案，要求憲法法庭撤銷該法。大法官會議在25日宣判，該法仍然有效，但部分條文制定時有程序疏失，國會須在2年內修正，否則將被視為「永久違憲」。

印尼工會聯盟幹部魯斯迪（Muhammad Rusdi）說，第36號政府命令不再將勞工家庭的最適生活（decent living）納入調薪考量，「對勞工的傷害很大」。

魯斯迪指出，土耳其2021年的最低工資調漲21.56%，「土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）做得到，為什麼印尼做不到？」

魯斯迪說，印尼1997年、1998年遭逢亞洲金融風暴時，當時的總統哈比比（B.J.Habibie）、瓦希德（Abdurrahman Wahid）採取調薪政策，漲幅在15%至40%；現在因創造就業綜合法僅調漲0.19%，「佐科威不是挺勞工的總統」。

魯斯迪指出，佐科威可以說是「印尼的低薪之父」，以前的總統面對經濟危機時，不是只有仰賴投資者，而是調高最低薪資。薪資適當調漲後，會增加民眾購買力，刺激消費，家庭的支出是經濟成長的一大部分，約占55%。

面對勞工的抗議，印尼勞動部部長伊達（Ida Fauziyah）日前指出，印尼的最低工資「已經太高」，很多企業無法負擔。最低工資如果調漲太多，將不利擴大就業機會，也會導致企業關廠，或者外移到工資較低的國家。

印尼獨立報（Merdeka）彙整，2022年各省的最低工資仍以中爪哇省最低，為181萬3011印尼盾（約新台幣3515元），日惹特區（Yogyakarta）、西爪哇省、東爪哇省、東努沙登加拉省的最低工資都低於200萬印尼盾（約新台幣3878元）。

印尼僅西爪哇省幾個工業區的最低工資高於雅加達，包括勿加西市（Bekasi City）、唐格朗縣（Tangerang Regency） 以及卡拉旺縣（Karawang Regency）。其中，卡拉旺縣2022年的最低工資調漲5.27%，成為505萬1183印尼盾（約新台幣9784元），是印尼最高的最低工資。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）29日面對抗議勞工指出，省政府20日決定調薪0.85%是「被迫的」，省政府必須遵守第36號政府命令，在限期前公布調薪幅度，但是，「我已經寫信向勞動部指出，調漲幅度不符雅加達需求」。

阿尼斯說，雅加達的通膨率是1.14%，最低工資的漲幅卻只有0.85%。

佐科威昨天向投資者喊話指出，會繼續推動結構改革，鬆綁管制、改善官僚化，促進法律明確性、便利投資經商環境，已經開始或即將開始的投資案都能順利推動。印尼是法治國家，政府尊重憲法法庭，他已指示相關部會儘速修正創造就業綜合法。

佐科威認為，創造就業綜合法的條文以及依該法制定的行政令命都仍然有效。這點與勞團等民間團體的認知不同，法律明確性的問題恐將延燒。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範

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