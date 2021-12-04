2021/12/04,
生活

當個BTS「ARMY」有什麼不好？每個人都需要人生典範與楷模

當個BTS「ARMY」有什麼不好？每個人都需要人生典範與楷模
Screenshot from BTS Dynamite / YouTube

我們想讓你知道的是

每個人在生命中總需要典範與楷模，作為引領自己前進的明燈，而偶像對於粉絲而言也是一樣的存在。理性追星甚至還有4個你意想不到的好處呢。

文：李炯德（臨床心理師）

『停下來也沒關係

不需要不明不白的奔跑

沒有夢想也沒關係

如果擁有暫時能感受到幸福的瞬間』

～BTS《Paradise-樂園》～

有一位對未來徬徨不安的個案，跟我提到當她聽到BTS（防彈少年團）的這首歌時，獲得了極大的撫慰，本來躁動不安的心，突然就平靜下來。

「你喜歡他們什麼？」我問她。

她側頭想了一想，開始跟我說起他們過去的故事。藏在巨大成功的背後，是一路以來的艱辛與堅持，才有今天看似光鮮亮麗的一切。「所以，他們的很多歌詞都說中了我的心聲，讓我有種被聽懂與支持的感覺。看到他們的努力，讓我覺得自己也很可以試試。」我看著說話的她，感受到BTS對她來說，不單單只是追星或喜歡偶像那麼簡單。

這讓我想起在我對心理師之路也感到迷惘，不知道該往什麼方向努力時，督導鼓勵我可以去找到自己的三個「治療師典範」，包括：他們的哪些個人特質、取向、風格是自己所喜歡與認同的，吸引自己的原因又是什麼。

我想這也是為什麼歐文．亞隆（Irvin D. Yalom）會被全球這麼多人喜歡，被許多治療師給崇拜，正是因為他的「真誠」，讓許多人都被感動，而想要效法。當然，我也把亞隆選為自己的其中一個「治療師典範」。

每個人的一生中，一定都有許許多多的理想楷模或人生典範，可能是家人、可能是師長、可能是某個偉人或某個作家，當然也可能是某個運動員或藝人。

所以「追星」在某一層意義上，只是我們自然在體現去幫自己尋找某個想效法的典範與楷模，你會喜歡某個偶像，是因為對方有些地方與你產生共鳴，甚至是他們某些部分也是你喜歡與吸引的，而他們帶給自己的正向影響，都能夠讓自己有機會成為更好的人。

中國官民聯手 整頓追星文化
Photo Credit: 中央社

追星的四個好處

在觀察了身旁的ARMY（BTS防彈少年團的粉絲稱呼），及更多的了解BTS對個案的影響後，我發現「追星」其實有非常多的好處：

1. 情感抒發與同理

聽音樂本身就有抒發情緒的功效，如果歌詞寫得能打動人心，更可以進一步讓人感到被說出心聲的被理解感，這是相當大的撫慰，甚至能夠讓人在一瞬間得到了轉念，擁有不同面對生活困境的力量。

2. 形成支持的社群

會喜歡上同一個偶像，很可能是擁有某些類似的興趣、喜好或是被打動而入坑的時刻，這將能加強彼此的共同感與連結度，有些更投入於追星的人會形成更強的人際樞紐，認識不同的人，但就算是自己默默追星，也可以因此感受到自己並非一個人，讓孤單感被驅散。

3. 正向特質的指引

當自己的偶像展現出某些特質或行為時，會成為這是否也是自己想要樣子的參考，引導我們去思索想要過怎樣的生活。所以當偶像表現出正向特質或好的行為時，就可能使他的粉絲們去學習，像是有些偶像很樂於捐錢去幫助弱勢族群，他的粉絲們也會在他生日的時候集資捐錢給弱勢族群，形成了善的循環。

4. 自我認同的改變

當粉絲向自己的偶像學到不同的價值觀（真誠、善良）後，就會逐漸內化成自己的一部分，並依循著這些價值觀生活，再得到進一步的強化，進而讓自己變成一個更好的人。

因此，追星不只是一個向外，也是一個向內的過程，它會讓我們心中的「北極星」也越來越清晰，知道自己重視的價值是什麼，會被什麼樣的特質或行為給吸引，然後慢慢找到自己想成為的樣子。

理性追星，找出欣賞的特質

當然，自古以來「追星」都還是有風險的，所以一定還是要理性追星，不要盲目的崇拜與過度的追，否則就會變成像宗教或政治狂熱，反而對生活與自己都造成負面影響。

我們還是要理性的去思考自己會喜歡某個偶像是因為什麼原因，對方是哪裡吸引了自己？（就算只是因為外表或身材也很OK）那對方又有沒有哪些地方是自己不一定喜歡或認同的。這時候，我們就能從自己偶像那裡學習與吸收到好的部分來應用在自己生活中，活出自己想要的人生。

所以，請大膽的追「星」吧，這是一件很值得讚許的事，然後別忘了找出對方是你的典範或楷模的原因吧！

本文經心理師的深夜學堂授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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