當個BTS「ARMY」有什麼不好？每個人都需要人生典範與楷模

文：李炯德（臨床心理師）

『停下來也沒關係 不需要不明不白的奔跑 沒有夢想也沒關係 如果擁有暫時能感受到幸福的瞬間』 ～BTS《Paradise-樂園》～

有一位對未來徬徨不安的個案，跟我提到當她聽到BTS（防彈少年團）的這首歌時，獲得了極大的撫慰，本來躁動不安的心，突然就平靜下來。

「你喜歡他們什麼？」我問她。

她側頭想了一想，開始跟我說起他們過去的故事。藏在巨大成功的背後，是一路以來的艱辛與堅持，才有今天看似光鮮亮麗的一切。「所以，他們的很多歌詞都說中了我的心聲，讓我有種被聽懂與支持的感覺。看到他們的努力，讓我覺得自己也很可以試試。」我看著說話的她，感受到BTS對她來說，不單單只是追星或喜歡偶像那麼簡單。

這讓我想起在我對心理師之路也感到迷惘，不知道該往什麼方向努力時，督導鼓勵我可以去找到自己的三個「治療師典範」，包括：他們的哪些個人特質、取向、風格是自己所喜歡與認同的，吸引自己的原因又是什麼。

每個人的一生中，一定都有許許多多的理想楷模或人生典範，可能是家人、可能是師長、可能是某個偉人或某個作家，當然也可能是某個運動員或藝人。 所以「追星」在某一層意義上，只是我們自然在體現去幫自己尋找某個想效法的典範與楷模，你會喜歡某個偶像，是因為對方有些地方與你產生共鳴，甚至是他們某些部分也是你喜歡與吸引的，而他們帶給自己的正向影響，都能夠讓自己有機會成為更好的人。 Photo Credit: 中央社

追星的四個好處

在觀察了身旁的ARMY（BTS防彈少年團的粉絲稱呼），及更多的了解BTS對個案的影響後，我發現「追星」其實有非常多的好處：

1. 情感抒發與同理 聽音樂本身就有抒發情緒的功效，如果歌詞寫得能打動人心，更可以進一步讓人感到被說出心聲的被理解感，這是相當大的撫慰，甚至能夠讓人在一瞬間得到了轉念，擁有不同面對生活困境的力量。

2. 形成支持的社群 會喜歡上同一個偶像，很可能是擁有某些類似的興趣、喜好或是被打動而入坑的時刻，這將能加強彼此的共同感與連結度，有些更投入於追星的人會形成更強的人際樞紐，認識不同的人，但就算是自己默默追星，也可以因此感受到自己並非一個人，讓孤單感被驅散。

3. 正向特質的指引 當自己的偶像展現出某些特質或行為時，會成為這是否也是自己想要樣子的參考，引導我們去思索想要過怎樣的生活。所以當偶像表現出正向特質或好的行為時，就可能使他的粉絲們去學習，像是有些偶像很樂於捐錢去幫助弱勢族群，他的粉絲們也會在他生日的時候集資捐錢給弱勢族群，形成了善的循環。

4. 自我認同的改變 當粉絲向自己的偶像學到不同的價值觀（真誠、善良）後，就會逐漸內化成自己的一部分，並依循著這些價值觀生活，再得到進一步的強化，進而讓自己變成一個更好的人。 因此，追星不只是一個向外，也是一個向內的過程，它會讓我們心中的「北極星」也越來越清晰，知道自己重視的價值是什麼，會被什麼樣的特質或行為給吸引，然後慢慢找到自己想成為的樣子。 理性追星，找出欣賞的特質

當然，自古以來「追星」都還是有風險的，所以一定還是要理性追星，不要盲目的崇拜與過度的追，否則就會變成像宗教或政治狂熱，反而對生活與自己都造成負面影響。