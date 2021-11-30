【最新民調】「重啟核四」結果逆轉、同意比數變為3:1，游盈隆分析：民進黨傳統支持者歸隊

台灣民意基金會今（30）日發布最新民調，結果顯示民眾在四大公投的投票意向上出現巨大變化。原本民眾在4項公投上均傾向投下同意票，結果「重啟核四」卻在一個月內發生逆轉，將同意比數4:0推向3:1，其餘3項公投的同意與不同意人數也大幅拉近。

至於為何會發生這麼大的轉變，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，最重要的原因在於大量的民進黨傳統支持者歸隊，但在過了這個「Happy Hour」後，最後的階段中，恐怕連增加一個百分點都非常費力。

反萊豬

根據台灣民意基金會11月的民調，在反萊豬公投方面，有55.9％的民眾傾向投同意票，比投不同意票的人多19個百分點，游盈隆指出，這意味著如果明天投票，反萊豬公投將獲得壓倒性勝利。

不過，反萊豬公投的民意在過去一個月發生了巨大的變化，傾向投同意票的民眾減少12個百分點、投不同意的民眾增加11個百分點，民調一來一往之下，原本上個月雙方差距42個百分點，現在只剩下19個百分點，可見民進黨急起直追、壓縮反萊豬公投同意與不同意的雙方差距。

珍愛藻礁

在珍愛藻礁公投方面，有42.3％的民眾傾向投同意票、36.7％的民眾投不同意，在10月的民調中，雙方的差距為18個百分點，一個月後只剩下5個百分點，且投同意票的人數也來到新低點。

公投綁大選

公投綁大選的部分，有47.5％的民眾傾向投同意票、41.6％的民眾傾向投不同意，選民投票傾向相對上個月也出現明顯變化，同意與不同意的雙方差距在1個月內減少9.9個百分點，相較10月，雙方差距被壓縮了17個百分點。此外，在4月、10月的兩次民調中，同意的民眾都過半數，但在這次首度跌破50％的支持度。

重啟核四

重啟核四公投則在這次出現反轉，有43.5％民眾傾向投不同意票，超車投同意票的民眾2.4個百分點。由於相較上次民調，同意票減少3.2百分點、不同意增加4.2百分點，因此在一來一往之間，發生逆轉現象，讓公投的同意比數由從4:0到3:1。

游盈隆指出，在近3次的民調中，正反雙方差距都很接近，這反映出台灣社會反核和擁核雙方的勢力旗鼓相當、變化不大。

不過，儘管這次民調民進黨逆轉一項公投民調結果、並拉近其他三項的不同意票，但游盈隆認為，無論年底的公投結果同意比數是3:1、甚至2:2，一樣會對民進黨政府帶來災難性的衝擊。

游盈隆：台灣公民沒有被兩大黨牽著鼻子走

但這難道就代表民進黨近一個月對公投的選票動員大成功嗎？在本次民調中，台灣民意基金會詢問民眾，「民進黨主張投『四個不同意』，請問您贊不贊成？」，結果有五成九的民眾表示「不贊成」；不過同樣的，對於國民黨「四個同意」的主張，也有五成五的民眾表示「不贊成」。

游盈隆認為，這代表年底四大公投的結果很可能介於4個同意與4個不同意之間，這呈現出台灣公民的自主性，「沒有被兩大黨牽著鼻子走」。

尤其在本次民調中，針對民進黨所打出的「反萊豬公投傷害台美關係」號召，有高達62.3％的民眾並不買單，只有33.2％民眾憂心傷害台美關係。

至於民眾相不相信藻礁公投通過、三接遷址，會造成台灣大缺電呢？本次民調結果顯示，只有25.2％的民眾相信，另外63.1％的民眾「不太相信」或「一點也不相信」。

民進黨如何急起直追？游盈隆：傳統支持者歸隊

游盈隆認為，從公投民調的態勢來看，民進黨確實大有斬獲，成功壓縮和競爭對手的差距。至於為何在短短一個月內公投被急起直追？他在記者會中強調：「過去一個月，之所以造成這個現象，最重要的就是大量的民進黨傳統支持者回流、歸隊。」

游盈隆估計，約有七成五的傳統支持者都已經回流，讓民進黨從總統、黨主席蔡英文在10月27日下達「動員令」以來，於四大公投戰場上達成階段性目標，「這個階段對民進黨來講是一個Happy Hour」。

Photo Credit:李芯 台灣民意基金會董事長游盈隆表示：「這個階段對民進黨來講是一個Happy Hour」。

但在最後這個階段，恐怕要增加一個百分點都非常費力，游盈隆認為：「目前看來該回流的都回流了，接下來要爭取，相對困難很多，但也不是不可能。」

除此之外，當民進黨在四大公投戰場上大有斬獲，卻出現總統、行政院長聲望和滿意度雙雙重挫的現象。在本次民調中，蔡英文的聲望相較10月下降7.6個百分點，剩下46.8％；行政院長蘇貞昌的施政滿意度減少6個百分點，來到44.9％。

為何綠營傳統支持者回流、卻無助於提升兩人聲望及滿意度？游盈隆分析，這些不滿意的民眾就是大量的年輕、中高教育程度選民，「過去一個月因為政府已經擺明非常清楚的四大公投議題立場，得罪、激怒年輕及中高教育程度的選民。」

最後，台灣民意基金會本次也詢問民眾，會不會在12月18日前往投票，有49.6％民眾表示「一定會」、28.3％的民眾「可能會」，另外10.2％的民眾「可能不會」、8.3％民眾「不會前往投票」。游盈隆認為，這代表本次公投選民投票會相當踴躍，在2018年公投投票率五成五的情況下，「我估計會比2018年更熱烈」。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2021年11月22-23 二天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1078人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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核稿編輯：楊士範

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