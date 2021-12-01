拖延評級，百年西貢古村被毀

今年8月挖泥車涉嫌違法闖入西貢東郊野公園範圍，後來被傳媒揭發與有過百年歷史的西貢大浪村重建村屋有關[1]。最近山友「天行足跡」到場視察，發現部分舊村屋已成頹垣敗瓦[2]，現場照片顯示整排村屋的主體結構已拆剩大門牆壁，極可能是人為拆毀而非自然倒塌，疑與今年8月挖泥車的出現有關。

大浪村有250年歷史，大部分村屋在1996年至2000年古蹟辦進行的歷史建築普查中被記錄。但我們抽樣查冊發現，近乎整條村已被地產商買起，當中包括「恒達盛置業有限公司」（Hang Tat Sing Investment Limited）及「智佳發展有限公司」（Master Choice Development Limited），前者屬中信泰富全資擁有。

開發郊野嶄新捷徑：重建舊村屋

為何如此偏遠古村能夠吸引地產商買地重建村屋？原來不少買賣新界土地的代理都「教路」，購買舊村屋重建的好處是毋須尋找原居民「套丁」，免卻法律風險，所以地產商可以繞過丁屋政策，直接在鄉村範圍建屋圖利，鼓勵發展商利用「村屋重建」的後門大手購入鄉村土地伺機發展。但這個漏洞卻加速鄉村土地流失予地產商，違反丁地「村民自住」及丁屋政策鼓勵原居民聚居的政策初衷。

擅自拆古蹟，有無法律責任？

除了有250年歷史，大浪村亦位於「鹹田考古遺址」內，考古價值甚高，所以任何現有建築物的更改、重建或新發展都需要經過城規會特別批准，及需要諮詢古諮會[3]。那城規會到底有否同意拆屋？規劃署只回覆「無收過申請」，若有足夠證據證明違法就會執法[4]，但至今仍未有行動。古屋已拆，但從未收過拆樓申請，規劃署有必要交代地主有否按法例申請重建，若然沒有，相關人士會否承擔法律責任？

延遲四分一世紀，直至拆毀仍未被確認最終評級

而毀村事件本身或可以避免。古蹟普查後，大浪村被古蹟辦建議評為一級古蹟（2009年被調整為建議二級古蹟），但事隔近四分一世紀，最終評級至今仍未被古諮會開會確認，期間地產商不斷買地（智佳發展有限公司於1997年大舉買入相關地段），直至今天大浪村遭地產商率先拆毀。從未評級，古蹟之價值一直未被官方肯定，以至與業主「周旋」之時機爭取保留的過程也做不到，珍貴的古蹟可謂被閒置而古諮會「拖死」。

現時香港古蹟政策大致跟隨古蹟辦在1996年至2000年進行的歷史建築普查，當年8803項的歷史建築，只有千多座獲得評級，當年普查亦甚多遺漏，例如主教山配水庫（前深水埗配水庫）就因當年研究範圍缺失而沒被記錄。古蹟即使獲得評級，近年不少歷史建築亦落得如大浪村般慘遭滅村下場。整件事足以顯示古蹟一旦落入財團手上，而又未被評為法定古蹟，以現行的法例及保育政策根本無法保護我們珍貴的歷史遺產。

雖然歷史建築被拆毀已成事實，但市民不願讓已逝去的歷史消亡得不明不白，亦希望能夠保護身邊的「隱形古蹟」，首要任務是要定位香港還有多少古蹟需被保護，又有多少被拖延評級。本研社早前透過《公開資料守則》首度獲得20多年前的歷史建築普查結果，整理成全港8803項隱藏歷史建築地圖及列表供市民參考，當中只有少部分獲評級及保護（地圖連結、建築名單）。市民要密切監察這些建築之業權轉變或異動，避免大浪村或主教山事件不斷重演。

注釋：

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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