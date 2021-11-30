2021/11/30,
財經

星際飛船猛禽引擎難產，SpaceX面臨破產危機！傳馬斯克賣特斯拉股票是為了籌資續命

星際飛船猛禽引擎難產，SpaceX面臨破產危機！傳馬斯克賣特斯拉股票是為了籌資續命
Photo Credit: Reuters/達志影像

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近日馬斯克寫給SpaceX員工的信件提及，新一代火箭星艦（Starship）的猛禽（Raptor）火箭引擎生產陷入「危機」，如果該公司無法達成在明（2022）年每兩周發射一次星艦的飛行頻率，SpaceX可能會面臨「真實的破產風險」。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）遭到披露，在給員工的一封電子郵件中，談到了星際飛船（Starship）中猛禽引擎（Raptor）生產的「危機」，如果該公司無法達成在明年每2周發射一次星艦的飛行頻率，SpaceX可能會面臨「真實的破產風險」。

星艦引擎生產陷危機，SpaceX恐面臨破產風險

目前SpaceX於德州（State of Texas）正在開發開發下一代火箭飛船Starship。該飛船正是馬斯克計劃將人類帶到火星的重要交通工具，而首要的目標是先能穩定著陸月球。

在其正式運送人類之前，必先克服最重要的發動機生產問題，該發動機被公司命名為猛禽引擎（Raptor），不過這個引擎研發計畫遇到了狀況。

太空新聞網站《Space Explored》披露報導，馬斯克在員工信件中強調：「不幸的是，猛禽（Raptor）生產危機比幾週前看起來嚴重得多。因為當我們深入研究前任高階管理人員離職後所留下的問題時，它比我們得知的情況更嚴重。」

「我本來打算在這個週末休息，這原是我長時間以來的第一個休息日，沒想到，最後還是耗在了猛禽引擎上。」馬斯克強調。

報導稱，信件中的高階管理人員很可能是指SpaceX推進高階副總裁Will Heltsley，由於引擎研發一直毫無進展，導致他的離開；此外，前任務和發射運營副總裁Lee Rosen和任務和發射運營高階總監Rick Lim亦相繼掛冠而去。

《Space Explored》進一步報導，馬斯克於信件中要求所有員工參與：「除非您有重大的家庭事務或無法親自返回研發中心，坦白地說，我們將需要全力以赴從這場災難中恢復過來」。

若無法順利的研發猛禽，將導致SpaceX的計畫將難產，這包含了Starlink Satellite V2（星鏈衛星）。馬斯克說：「我們將耗費大量資金，在終端生產每年幾百萬台的衛星。」這意味著，引擎若無法發揮用途，大量的衛星也將毫無用處。

「歸根究底，如果明年我們無法實現至少每兩週一次的Starship飛行率，我們將面臨真正的破產風險。」馬斯克在信件後強調。

《Space Explored》聯繫SpaceX相關問題，目前尚未得到回覆。不過報導推測，Starship對SpaceX的未來至關重要，雖然中型運載火箭獵鷹9號（Falcon 9）獲得巨大成功，但仍在「可重複使用」的技術上無法突破，本次信件的訊息，凸顯了SpaceX在引擎上面臨的難關。

報導稱：馬斯克賣特斯拉股票，籌措SpaceX的龐大資金

根據《CNBC》去（2020）年取得的SpaceX內部郵件，馬斯克要求員工將Starship視為該公司的「第一優先」，並且將「立即且顯著地」加快開發進程。

衛星產業的專家告訴《Space Explored》：「當您的目標是炸毀和破壞東西時，您會花費的資金將更多，爆炸過程中會了解更多數據並構建出色的產品，但成本卻相當高昂」。一直以來，馬斯克都希望利用火箭完成殖民火星的夢想，然而去（2020）年12月、今（2021）年2月及3月初的三次試飛結果都不如預期，全都發生爆炸意外。

其中2020年SpaceX的「星艦」原型「Serial Number 8」（SN8）進行高空試飛，SN8的升空過程相當順利，通過包括測試空氣動力學性能在內等好幾個原先設定的目標，最終成功升空至4萬英呎高空。

不過在飛行6分鐘後，SN8在試圖落地時墜地爆炸，這座造價2.16億美元（約新台幣61億元）的星艦原型瞬間燃燒成一團火球，引發濃厚煙霧。

當時馬斯克對此強調，集管燃料箱的壓力很低，導致著陸的速度太快，不過他仍說明，此次測試「蒐集到了所有我們需要的數據」。SpaceX事前也在官網發布聲明，此次測試成功與否，並不是以完成所有目標來衡量，而是我們能夠蒐集到多少數據。

此後，SpaceX重型運載火箭Starship原型，又在今年2月及3月試飛，但最終都墜毀於地面、摔成碎片。不過，第3次高空試飛，卻是第一次成功降落。今年4月，美國國家航空暨太空總署（NASA）正式宣布，與SpaceX）簽下29億美元（新台幣819億元）合約，委託打造重返月球的載人太空船。

不過，馬斯克最近大動作從特斯拉股票中撤出了資金，《Space Explored》報導中推測，雖然其中一些是預先安排好的，有些則是使用Twitter民意調查來「影響」他的決定，但是這些資金大多有可能是為替SpaceX續命，解決未來公司內部任何可能的產生財務困難。

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核稿編輯：翁世航


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