2021/11/30,
藝文

《Antony Gormley：Asian Field》：打卡之外，M+泥人的秘密？

《Antony Gormley：Asian Field》：打卡之外，M+泥人的秘密？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

大家可能沒聽過Antony Gormley，其實，說不定曾和他的作品擦身而過。2015年，他的「視界 香港」作品，在港島中西區放置了31個真人大小的雕塑，天台又有，行人路又有。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

近日M+開幕，藝術殿堂兼打卡勝地，不論喜歡或討厭，都會在網路看見許多照片。倩影之外，備受關注的藏品，是泥人藝術品。那萬千眼睛的看和被看，在M+藝術館，我們應如何詮釋此作？

英國雕塑家Antony Gormley，鍾情人像，泥人《亞洲土地》，為其《土地》系列的作品。此作邀請廣州象山村，約300位老少居民，共同製作約20萬泥人，與村民配對呈現。

安東尼對村民的創作，只提出三個要求：泥人要如手掌大小、可站立、有一雙眼睛。其他部份，均由村民創作者自由發揮，許多泥人比例失調、形態各異，呈現「人類」多元。

1_oLj8grle9p-tZi5ZtSzzXw
圖片由作者提供
藝術家Antony Gormley與象山村小朋友共同創作泥人

在《土地》中，使用當地的泥土做泥人，從大地連結到文化，再由居民親手捏製，連繫祖先的靈魂，和源自土地的生命。

作品不止製作，記錄眾生，觸碰人的身心。

我們能夠看見，展場密集的陶泥人偶，如大軍壓境，千萬雙探究的眼睛竊視。站定在單一位置，眺望這片如海的泥人，我們不止觀察，亦被反視，數以千計的眼。

1_S9zKOIIEyRENkz-Otyaa1A
Photo Credit: Henry Lowther

展出，是詮釋藝術品，最重要的考量。土地系列用密集式排列數以萬計的泥人，佔據展場的所有空間，數量足以震驚觀者。只能透過，無法跨越的門檻，遠眺泥海。

此作不似大多藝術，並非純粹的觀看。我們看見泥雕時，彷彿不是單向欣賞它，而是被成千上萬張，仰視的面孔注視。個體與集體的關係，作品啟發其中思辨。

1_BfNriTCCHVDfZYEw1jaS9w
Photograph by Helmut Kunde, Kiel

思考總有盡時，直觀藝術作品，體驗它。安東尼諸作，皆強調我們的感受、連結，作品展覽離不開展出的場所，影響詮釋。在藝術館，感受身體置於、進入新的空間。

我們可以視小泥人，是房間的神秘風景，彷彿大地與我們對視。亦可配合村民相片，感受形狀各異的泥人，與村民生命的關係。作品真誠展露了，土地與生命相遇的狀態。

AP_510443416226
Photo Credit: AP / 達志影像

大家可能沒聽過安東尼，其實，說不定曾和他的作品擦身而過。2015年，他的「視界 香港」作品，在港島中西區放置了31個真人大小的雕塑，天台又有，行人路又有。當時還令許多人報警，誤以為有人跳樓。

你有沒有見過，甚至接觸過他這件作品呢？

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

相關文章：

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

關鍵藝文週報

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。