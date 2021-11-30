《Antony Gormley：Asian Field》：打卡之外，M+泥人的秘密？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

近日M+開幕，藝術殿堂兼打卡勝地，不論喜歡或討厭，都會在網路看見許多照片。倩影之外，備受關注的藏品，是泥人藝術品。那萬千眼睛的看和被看，在M+藝術館，我們應如何詮釋此作？

英國雕塑家Antony Gormley，鍾情人像，泥人《亞洲土地》，為其《土地》系列的作品。此作邀請廣州象山村，約300位老少居民，共同製作約20萬泥人，與村民配對呈現。

安東尼對村民的創作，只提出三個要求：泥人要如手掌大小、可站立、有一雙眼睛。其他部份，均由村民創作者自由發揮，許多泥人比例失調、形態各異，呈現「人類」多元。

圖片由作者提供 藝術家Antony Gormley與象山村小朋友共同創作泥人

在《土地》中，使用當地的泥土做泥人，從大地連結到文化，再由居民親手捏製，連繫祖先的靈魂，和源自土地的生命。

作品不止製作，記錄眾生，觸碰人的身心。

我們能夠看見，展場密集的陶泥人偶，如大軍壓境，千萬雙探究的眼睛竊視。站定在單一位置，眺望這片如海的泥人，我們不止觀察，亦被反視，數以千計的眼。

Photo Credit: Henry Lowther

展出，是詮釋藝術品，最重要的考量。土地系列用密集式排列數以萬計的泥人，佔據展場的所有空間，數量足以震驚觀者。只能透過，無法跨越的門檻，遠眺泥海。

此作不似大多藝術，並非純粹的觀看。我們看見泥雕時，彷彿不是單向欣賞它，而是被成千上萬張，仰視的面孔注視。個體與集體的關係，作品啟發其中思辨。

Photograph by Helmut Kunde, Kiel

思考總有盡時，直觀藝術作品，體驗它。安東尼諸作，皆強調我們的感受、連結，作品展覽離不開展出的場所，影響詮釋。在藝術館，感受身體置於、進入新的空間。

我們可以視小泥人，是房間的神秘風景，彷彿大地與我們對視。亦可配合村民相片，感受形狀各異的泥人，與村民生命的關係。作品真誠展露了，土地與生命相遇的狀態。

Photo Credit: AP / 達志影像

大家可能沒聽過安東尼，其實，說不定曾和他的作品擦身而過。2015年，他的「視界 香港」作品，在港島中西區放置了31個真人大小的雕塑，天台又有，行人路又有。當時還令許多人報警，誤以為有人跳樓。

你有沒有見過，甚至接觸過他這件作品呢？

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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