當「談情說愛」遇上財務，彼此的金錢價值觀如何異中求同？

文：陳惠絹（理財規劃顧問）

在過去那個 「男主外、女主內」的年代，夫妻間的情愛總在柴米油鹽醬醋茶中或多或少地磨損著，老婆抱怨老公賺的錢不夠多、老公責怪老婆沒能更勤儉持家，但也大多是兩人一起撐著挺著，關關難過、關關過。

但隨著女性經濟自主能力的崛起，夫妻間金錢的齟齬，有著更多看不見的煙硝，也許是因彼此在成長過程，沒有雙首長制家庭理財的父母典範可學習，或也許是一直都存在的「群體性孤獨」——很多人無法談論自己的財務問題，而選擇安靜地承受著焦慮。

但因此導致崩壞的不只是銀行帳戶，還可能是家庭與人生。

夫妻為何同床容易，圓夢難？

張小姐有著一位令人羨煞的科技業老公，也總體諒她需常加班而扮演稱職父親的角色，但眼前的她卻淚訴著近日來兩人的不斷的摩擦或冷戰，因為再兩年，她就得搬離現住的職務宿舍，讓從小租屋就得常常搬家的她，一直有著莫名的焦慮。

因為她想買房，老公卻希望孩子能留在明星學區，租屋就好，而且談到孩子們的才藝學習時，總說自己賺得錢不夠多，才無法讓孩子更多元嘗試，但張小姐卻認為才分別4歲與7歲的女兒學習已經夠多、也夠花錢了。

夫妻兩人平時各負責一個女兒的生活教育等開銷，家庭支出也是粗略性的各一半。結婚八年多來，因為財務各自獨立，所以對於老公薪資多少、理財方式也一無所知，只知道大部分的電子新產品，老公都是忠實的搶頭香顧客，包括三年多前購買的特斯拉，而且隱約感覺老公自此開始總談一些諸如比特幣等較高風險的投資，自己也沒有記帳的習慣。

不過兩個女兒相繼出生後，老公總碎念她亂買兩個女兒的東西，加上工作忙碌並無特別的投資理財。而令兩人關係雪上加霜的是日漸惡化的婆媳關係、公婆隱約不明的債務與未來扶養的重擔，所以別說談錢難，連談情說愛都漸漸難了。

金錢價值觀的異中求同，需從同理感受的視角、聚焦財務的共鳴

選擇結婚的當下，其實就是對彼此承諾了要攜手勾勒共同「起家」的未來，但家的延續，除了需要有愛的溫度，還要有「不浪漫卻很重要」的異中求同之金錢價值觀。

但如同指紋，兩人不可能是一樣的，因為來自不同的成長環境、有著不同的個性與不同的生活體驗等，所以想好好談錢的第一步就是彼此的視角要放在對方的感受上，因為一個人的金錢價值觀與他擁有多少無關，而是與他內心恐懼的強烈程度及對未來的不安有關，所以倘若總是批判性地爭個我對你錯的，註定漸行漸遠。

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如同張小姐，看不見老公不想讓孩子像他一樣有個爸媽給不起的童年，老公也看不見她害怕孩子像她一樣總擔心著何處是兒家。

一個家傳承的不是只有科學可以驗證的血脈，更多的是根深蒂固的生活習性、生命樣貌、思考邏輯與信念價值等等，因此相互同理感受的同時，對這個家的共同期待也將隨之具體鮮明，這時以終為始的財務計畫就更容易聚焦了。

例如，要一起白頭偕老，該準備多少退休金？如何準備？又想要一個幸福的家。那麼幸福的家，元素是甚麼——相互陪伴的時間、孩子、寵物、足夠的錢......各自原生家庭的父母安養該如何安排？又與彼此親人間的財務界線有無共識，因為親情的財務枷鎖絕對和兩人吵架次數息息相關。

纏綿一輩子的雙人枕頭，需要說清楚講明白的帳一本

雙人枕頭要能總是纏綿，財務上信任感的建立，絕對不可能以愛之名打迷糊就過得了的。不然財務問題也不會一直是離婚的主要原因之一，因此期待故事的結局是「從此過著幸福快樂的日子」，開誠布公地與伴侶討論共同帳務的處理方式，應該與性生活的契合是一樣重要的。哪該如何做呢？

1. 持有自己的獨立帳戶

雖然取得家庭財務共識，但每個人都需要有自己的隱私與消費習慣的彈性空間，即使是全職的家庭主婦（夫），都應在家庭支配所得中明列提供他完全自主運用的費用，因為選擇沒有自己的收入是為了家，不一定是犧牲，但絕對是無可對價的貢獻；同時在高居亞洲離婚率第一名的台灣，各自獨立的帳戶應該也在某些時刻具有財務防火牆的功能。

2. 開立共同帳戶

不論是法定財產制或是約定分別財產制的夫妻，一起生活的日子有太多剪不斷、理還亂的花費和人生夢想，因此設立一個共同帳戶，為的是給家人一個安住當下、安心未來的防護網。

兩人首先要討論出在這個共同帳戶中需要放入那些組合，例如日常家用支出（房貸/房租、水電、生活用品等）、子女教養或父母安養費用、夢想基金（保險、家庭旅遊、退休金）等等；接著討論的是這些共同費用的兩人需要各分擔多少，是平分？還是依兩人的薪資比例？不論如何分擔，重點是在樂意配合，意即兩人的關係是建立在信任與慷慨之上。

3. 管理一人，責任兩人

共同帳戶的管理可由財務能力較佳或是時間較充裕的人協助，或採輪流制，以確保兩人在持續性的關係中，不因過度的依賴而失去終須踽踽獨行的自理能力。

共同帳戶設立初衷是為了完整一個家，所以共同帳戶的維持是兩人共同的責任，需要一起定期的討論與檢視共同帳戶的現金流狀況，但切忌不要相互指責，而是確認有沒有讓彼此更好更和諧的調整空間，因為結婚證書不是賣身賣自由的契約，而是彼此都誠心期待天長地久的承諾。

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同甘共苦富貴成雙，需要的是專業、專屬的理財顧問

如果說談錢傷感情，那選擇不談錢的，人生會比較融洽幸福嗎？

父母不和子女談，結果讓孩子不斷地在現實世界裡為錢受傷害；夫妻不談錢，同甘沒有了序幕、共苦沒有了期盼，婚姻再度成了愛情的墳墓。但從小到大，數學從加減、乘除、幾何到微積分，從算盤、電算機到電腦，金錢的數字從來不是難題，而是一關比一關難的財商（Financial Quotient，簡寫FQ）——難以覺察面對金錢時的愛恨情仇、難以覺知到底一輩子錢多少才夠、難以覺悟其實人生想要比需要多很多、難以覺醒原來自己不是投資的專家，所以不斷的學習是需要的。

學習的路上，無庸置疑，需要一位專業的財務顧問，引導你們赤裸看見獨一無二的自己、引領用心聽見彼此期盼的未來，然後陪伴大家在刺激消費的行銷中守住每一分辛苦賺來的錢、在快速致富的誘惑中全身而退，然後富足優雅地白頭偕老、富貴成雙。

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航