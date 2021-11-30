光洋科經營權之爭延燒，董事長鬧雙包：台鋼市場派被指禿鷹、公司派涉及國安疑慮

光洋科經營權之爭延燒，黑函滿天飛，歷經非法解職、惡意併吞等傳聞後。以台鋼為首的市場派王炯棻於昨（29）日，再度指控公司派董事長馬堅勇，將產業機密輸出中國。馬堅勇回應王炯棻指控不實，光洋科投資中國光微完全合法，已委請律師提告。

光洋科經營權之爭未完：董事長鬧雙包案

11月5日，光洋科董事會突然撤換董事長馬堅勇，改由王炯棻接任，進而引爆經營權之爭。而馬堅勇拒不承認其「合法性」。馬堅勇、王炯棻兩人皆堅稱自己是光洋科的董事長，形成光洋科董事長雙包案。直至今日，對於董事會以臨時動議方式解任馬堅勇董事長職務，兩方人馬仍對適法性各執一詞。

王炯棻陣營於11月8日下午召開董事會，再次決議解任馬堅勇執行長職務，解任總經理黃啟峰及財會主管陳澤輝職務，並將在12月27日召開股東臨時會。

光洋科公司派則對此強調，董事會5日以臨時動議方式解任董事長（馬堅勇）職務明顯違法，馬堅勇仍為董事長，此外黃啟峰仍為總經理暨發言人，陳澤輝為財會主管，均無異動，也未決定於12月27日召集股東臨時會。

馬堅勇說明，董事會以臨時動議解任他的董事長職務，違反公開發行公司董事會議事辦法，除有突發緊急情事或正當理由外，應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出的規定，因此該解任的決議無效。

馬堅勇進一步表示，王炯棻8日上午率領多人欲進入光洋科，因其既非光洋科員工，又無任何正當之事由，故遭擋於門外，這是光洋科一貫訪客作業流程的基本規定，基於管理規則，禁止王炯棻等進入，以避免影響日常營運，是合情、合理且合法。

對此，市場派王炯棻又於11月11日拿出董事會現場錄音，強調他沒有突襲，沒有引戰，當天是馬堅勇一方的董事突然提出要在12月27日召開股東臨時會，提前全面改選董事。

他說，馬堅勇在未經董事會決議，即擅自與新創環保公司簽訂增補協議，損及光洋科及股東權益，且未向簽證會計師揭露，致光洋科陷於財報隱匿不實的法律風險，有緊急情事及正當理由解任馬堅勇董事長職務。

王炯棻表示，現場所有董事對於程序並未提出異議，且充分討論後進行表決，馬堅勇全程在場討論並參與投票。他說，馬堅勇種種行為已違反法律，為維護光洋科及股東權益，已向台北地檢署控告馬堅勇涉嫌違反證券交易法財報不實、特別背信罪等。

黑函滿天飛，台鋼市場派為禿鷹；公司派涉及國安疑慮

光洋科經營權持續延燒半個月，支持公司派的馬堅勇「光洋撐傘團」連續刊登廣告指由王炯棻所領導的台鋼盟為禿鷹，台灣鋼鐵董事長王炯棻於日前，前往台北地檢署按鈴申告，提出刑事告訴。

他強調，光洋科能夠過得台積電高階靶材認證，台鋼運用集團資源及技術協助相當關鍵。光洋科目前有3到5種材料和台積電合作驗證中，都是與台鋼合作出來的產品，因此被指控為市場禿鷹是不合理的指控。

民進黨立委郭國文於立院質詢黃天牧指出，市場禿鷹現象由來已久，台鋼集團幾乎每年併吞一間公司，從2009年開始一路從久陽、春雨、官田鋼、榮剛到光洋科，狙擊方式都是先搬錢、插旗、持股、拿下董事，再收購委託書進而拿下經營權。

黃天牧對此回應，外界討論的「某集團」（台鋼集團）目前共掌握13家上市櫃公司，持股少的僅2%到3%，多的持股比重到2成左右，這樣的手法「不符合社會公道」，想取得經營權，應持有一定股權。針對委員關切個案不便討論，但已積極針對通案進行研究。

台鋼集團受到外界指責後，隨即發表聲明否認禿鷹指控，表示台鋼集團依據政府法令及相關規定，合法投資各上市櫃公司，都是以最大股東身份，並非只憑少數股權就取得公司經營權。

台鋼指出，集團及友軍目前投資上市櫃公司，包括春雨持股35%、榮剛持股25%、台苯持股27%、友訊21%、久陽35%、精剛25%、沛波50%、易通展40%、友勁42%以及加捷29%。王炯棻指出，台鋼不炒股票，也沒賣過任何公司，旗下的公司營利績效都比以前好，為員工股東爭取更多的獲利，何來禿鷹？

昨（29）日王炯棻再度出具文件，指控光洋科今年4月投資中國光微半導體材料人民幣200萬元，取得16.67%股權。他說，光微有80%股東是中資，背後還有中國官方，擔心馬堅勇將光洋科的專利技術輸出給中資企業，並傷害台灣半導體產業，是極不適任的董事長。

不過面對紛擾，光洋科合作夥伴聯電透過旗下子公司表示，光洋科是聯電集團供應鏈重要成員。等多家合作夥伴近日紛紛發函表達關心，並表態支持由董事長馬堅勇帶領的經營團隊；台灣晶技也發函給光洋科，除感謝光洋科多年來的合作與支持，保障供應所需的靶材，並表示對光洋科近日的紛爭感到疑惑與不安。

護國神山台積電也於聲明信中談到，光洋科長期提供銅管回收及先進靶材等服務，目前由董事長馬堅勇帶領的技術團隊與台積電同時進行多項技術合作，對台積電在先進晶圓製造及循環經濟面向上，有顯著貢獻與績效。

台積電強調，希望光洋科能持續提供穩定的供應服務，順利完成進行中的合作專案，未來雙方亦能繼續共同開發更多的技術合作案，共同成長，共創雙贏。

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核稿編輯：翁世航