社會組織本應是政府與企業間的「第三部門」，結果也被中共吸納成黨國的一環

一般觀點認為，中國公民社會發展特性係屬於政府主導型，具有明顯官民兩重性特徵，相對西方國家的社會組織具自主性、志願性、非政府性較為不明顯，受到黨國體系主導及控制。尤其從中共「十八大」到「十九大」發展，第五代領導人習近平執政權力越趨集中化。

儘管強調從「社會管理」轉向「社會治理」之內涵，然其統治特徵仍是以「由上而下」政府主導，而非「由下而上」社會主治，以防止「黑天鵝」、「灰犀牛」事件爆發及「顏色革命」侵襲。「社會治理」成為解決中國國家風險、社會衝突及顏色革命之戰略。

轉型時期風險社會激發黨國體系與公民社會間緊張、對立及衝突關係，這些社會衝突包括諸多公民及社會各階層維權抗爭事件，例如中產階級業主維權、環境保護及公害鄰避運動、土地徵收及房屋拆遷、企業裁員及拖欠工資抗爭、P2P網路金融借貸倒閉維權事件及退伍軍人維權抗爭等；同時也要防範治安惡化、詐騙與黑幫勢力活動日益猖獗。毋庸置疑，在涉及維權抗爭及社會秩序抗爭事件中，民間組織也扮演著極大影響力。

中共十七大報告正式提出「社會組織」概念，其意義如同中國學術界所提「民間組織」概念，作為公民社會主體的民間組織，為具有共同利益追求公民自願組成非營利性社團，其特點主要有四種：非政府性、非營利性、自願性、相對獨立性。既不屬於政府系統（第一部門），也不屬於市場系統（第二部門），而係介於政府與企業之間「第三部門」。

但第三部門發展日益受到限制，自十八大習近平主政後中國社會越趨於政治緊縮，無論是政治透明化、自由化、媒體輿論獨立、公民言論及結社等指標，幾乎皆呈現下滑趨勢。

中國社會正因經濟發展過度轉型時期，導致社會矛盾匯聚及風險社會來臨，公民社會不斷挑戰黨國權力，「穩定壓倒一切」、「維穩」成為黨國維持政治社會秩序「重中之重」治術。值得關注是黨國體系如何控制社會組織策略？社會組織如何挑戰黨國權威？社會組織與黨國互動關係是合作多還是衝突？社會組織可能成為公民社會挑戰國家之利器嗎？

中國社會組織發展狀況及其特色，仍是走向黨國控制體系

中國社會組織發展情況，逐漸朝向多元化，社會組織正從「數量增長」轉向「質量提升」，全國性社會組織和地方性社會組織已遍佈所有行業和各個領域，其中全國性社會組織的成立其門檻，理應比地方性和基層社會組織更嚴格，須具備行業代表性和會員廣泛性。1965年全國性社團接近100個，地方性社團6000個左右；1990年代初全國性社團1600多個，地方性社團發展到近20萬個。

2007年登記註冊的社會組織其領域分布，在全國縣以上民間組織登記管理機關註冊的社會團體共21.17萬家、民辦非企業單位17.39萬家、基金會1340家，計38.69萬家。《2011年社會服務發展統計公報》顯示，截至2011年底全國共有社會組織46.2萬個。2021年《中國民政統計年鑑》，截至2020年底全國社會組織總量為89萬4162個，與2019年的86萬6335個相比，增長2萬7827個，增速為3.21％。

基本上，中國社會組織分為三類：即社會團體、基金會和民辦非企業單位。

（一）社會團體：是由公民或企事業單位自願組成、按章程開展活動的社會組織，包括行業性社團、學術性社團、專業性社團和聯合性社團。

（二）基金會：是利用捐贈財產從事公益事業的社會組織，包括公募基金會和非公募基金會。

（三）民辦非企業單位：是由企業事業單位、社會團體和其他社會力量以及公民個人利用非國有資產舉辦的、從事社會服務活動的社會組織，分為教育、衛生、科技、文化、勞動、民政、體育、中介服務和法律服務等十大類。這顯示社會組織發展趨向於多元化。

中共黨國強調「創新社會治理體制」，藉由激發社會組織活力，讓社會組織提供公共服務，逐漸採取「去行政化」方式處理政府與非政府組織關係。

以行業協會商會為例，2015年7月印發《行業協會商會與行政機關脫鉤總體方案》。看似社會組織要擺脫「第二政府」和政府派出機關的附屬地位，但是黨國仍透過政治統戰策略以政治吸納、政治安排方式，將具有影響力社會組織吸納至黨國控制體系。

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在國家統合主義運作下透過政治吸納、雙重管理及分類控制，降低社會組織自主性

雖然中國社會組織其自主性有逐漸增強趨勢，但其對國家的依賴性仍十分嚴重。

中國公民社會與國家的關係呈現強烈的統合主義特徵，國家主義傳統導致這樣路徑依賴性發展。黨國藉由政治統戰、「政治吸納」策略，透過「政治安排」吸納正式合法社會組織領導菁英，使其成為黨國成員或外圍民主黨派成員，主要是安排擔任黨代表、人大代表、政協委員或工會、商會領導職務，擴大黨國權力合法性基礎，也降低社會組織自主性。

基本而言，黨國採取「雙重策略」處置所謂合法及非法社會組織，此即對合法社會組織加以「政治吸納」，但對所謂非法社會組織則施以專項打擊治理，導致社會組織從屬於黨國體系，不僅遏制其發展也降低其對抗性，若社會組織不順從黨國體系意志，則可能變成非法組織而遭取締，這導致中國公民社會難以健康成熟。

黨國基於自身利益，根據社會組織的挑戰能力及所提供公共物品，對相異社會組織採取不同控制策略。此種「分類控制」體系，在「行政吸納政治」概念基礎上，顯示政府對社會組織的吸納能力及管理制度化及監管力度增大。

這些社團組織或民間商會其政治自主性相當低，在政治參與上被吸納猶如被黨國體系「制度同化」。黨國與社會組織關係具有國家統合主義特徵：

（一）許多具有影響力社會組織係由黨國所創立，儘管最終脫離創辦者，但黨國與非政府組織存在千絲萬縷的緊密合作關係。

（二）政府創辦各種專業協會、行業協會和商會、各種學術研究團體，其經費係由政府所撥款，甚至其財務上完全依賴黨國政府。

（三）「雙重管理」及「分級登記」之管理體制設計，致使任何民間組織皆須接受同級民政部門及主管部門之雙重領導。民政部門主管審批登記、主管部門負責日常管理，對社會組織管理模式中「雙重管理」與「分級登記」、「分級管理」相輔相成。

（四）存在高度行政化社團組織，如工會、共青團和婦聯，實際上與黨國體系機關並無實質性差別，並不受《社團登記管理條例》約束，直接接受各級黨政機關領導，享受一定的行政級別，領導人任免由同級黨委決定。

（五）相當行政化社團組織，如工商聯、消費者協會等各種行業管理協會，具一定編制享有一定級別，承擔部分行政管理職能，其主要領導人實際上也由各級黨政部門任免、享受幹部待遇。

黨國體系管理社會組織之策略，導致社會組織欠缺自主性、獨立性

自習近平主政以來，黨國威權統合主義體制強化對社會控制日趨嚴格，依據《2019年中國社會組織報告》稱，黨國對社會組織管控具有五個「近20年所未有」特色，包括：打擊整治非法社會組織力度、清理規範註冊社會組織力度、社會組織年檢年報審核與處罰之嚴、社會組織監管力度之大、社會組織註冊登記審核把關之嚴格。

這些加強對社會組織控制，黨國所採取方案強化對社會組織監管，使其自主性降低。包括：

一、雙重管理體制：「雙重管理體制」指社會團體必須受「登記管理機關」和「業務主管單位」兩個行政部門管理。

二、黨建工作：在社會組織中進行「黨的建設」，發揮黨的領導核心作用。

三、巨額公共安全支出：高於國防費，成為警察國家及監管型社會。

四、法律規範：《民法典》、《慈善法》、《境外非政府組織境內活動管理法》、《志願服務條例》、《社會組織登記管理條例》。

五、創新社會治理體系：黨國實行社會信用體系以進行數位科技監控，強調「科技支撐的治理模式」，強化科技技術進行社會控制。

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黨國體系對非法社會組織之治理，採取運動式專項打擊治理

中國確實存在一個遠大於民政部門登記註冊的「第三部門」，既往這些社會組織透過各政府及權力部門之認可或批准。中國非政府組織大量被拒於民間組織合法性架構及政府監管之外，並沒有統一對口的登記及註冊機制，也欠缺監管部門難以從社會控制體系獲得合法性基礎。

這些「法外」的民間組織，包括工商註冊的非營利組織、城市社區基層組織、單位掛靠社團、農村社區發展組織、農民經濟合作組織、農村社區的公益或互助組織、海外在華資助組織、海外在華項目組織、海外在華商會及宗教團體。絕大多數涉嫌欠缺統一登記及註冊。

2021年3月中國民政部等多部門聯合印發《關於剷除非法社會組織滋生土壤淨化社會組織生態空間的通知》，此《通知》以「剷除非法社會組織滋生土壤」為標題，其專項行動目的主要是透過政府與社會民間共同參與，藉由公私協力夥伴關係及政府主導力量，從源頭治理非法社會組織對社會危害。主要是打擊整治專項行動，聚焦五類「非法社會組織」：

（一）利用國家戰略名義，在經濟、文化、慈善等領域活動；

（二）冠以中國、中華、國家等字樣，或打著機關、事業單位的下屬機構等名義，進行騙錢斂財等活動；

（三）與合法登記的社會組織勾連開展活動、魚目混珠；

（四）借中國共產黨建黨百年之機開展評選評獎活動；

（五）開展偽健康類、偽國學類和神秘主義類活動，以及打著宗教旗號活動。

2018年到2021年期間，黨國總共發動二次專項打擊「非法社會組織」運動式治理方式。這極可能是一種碾壓公民社會策略，藉此降低其對抗黨國體系之能力與削弱其自主性，甚至藉此切斷其與境外勢力或非政府組織聯繫關係，從而使其發展陷入「孤島」困境。

正因欠缺來自境外非政府組織奧援及資源連結，且又規避西方國家藉由境外非政府組織與中國公民社會結盟，從而降低社會組織對黨國統治權威之挑戰。「十三五」期間聯合公安機關，開展打擊整治非法社會組織專項行動，查處非法社會組織1.4萬個。

目前中國非政府組織其力量，尚不足以挑戰黨國權威及統治合法性。

黨國體系仍存在一種偏差觀點，認為隨社會組織蓬勃發展勢必會削弱黨國對社會的領導及控制能力，且因社會組織在「顏色革命」中扮演反政府角色，從而加深非政府組織對政府統治合法性之挑戰。

當前中國非政府組織仍是相對服從黨國之協力力量，且黨國對社會組織不斷採取清理整頓做法，專項打擊非法社會組織，也使得公民社會臣服於黨國體系，且受其馴化。

儘管中國社會組織發展同時存在合法與非法、合作與抵抗、體制內與體制外、營利與非營利並存特徵。然對中國的民主化及公私協力治理發展，基本上社會組織仍是相對服從於黨國體制的協力力量。

國家統合主義觀點指出非政府組織自主性相對低，大多數社會組織皆有與黨國體系合作意願，且黨國透過政治安排方式將社會組織領導吸納至體系內，使其難以對抗黨國權威。無疑地，這強化黨國對社會組織之控制，降低公民社會自主性，成為其附屬。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航