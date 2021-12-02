NCC對「萬年頻道」和「52台黑頻」長期不作為，電視頻道永遠「富者恆富、貧者越貧」

國家通訊傳播委員會（NCC）理應是我國主管「電信通訊」和「廣播電視」等事業的政府機關，並在有關事業的管理上保持行政中立，並維持法治與市場上的秩序，這是成立NCC的宗旨；此外，NCC除了作為相關事業經營者與觀看消費者之間的守門員角色，更需要發揮積極改善媒體環境的監管功能，並依據形勢環境變化調整出符合從業者與消費者「雙贏」的模式。

台灣是言論自由的國家，多元的媒體環境，在符合法令與新聞製播專業的前提下，NCC的責任與角色相當重要，尤其有線電視本來就是具稀有性、壟斷性的媒體資源，NCC固守「電視台執照」的審查同意權，自然是主管廣播電視事業的基本職能，但對於「萬年頻道」及「收視分潤」卻一直沒有發揮主管機關該有的功能，這樣「以拖待變」的「行政不作為」，恐怕對整體媒體環境的改善毫無幫助，更遑論付費觀看的消費者權益，也如同「行政怠惰」下的犧牲品。

NCC的漠視，讓「萬年頻道」劣根難除

NCC在專業領域的原則上具備超然的權力，也透過公權力來擬訂符合市場競爭與社會公益的各種政策，並非只有在「發照」時才有官威。不過，NCC卻長期對國內媒體生態沒有作為，毫無大破大立的勇氣，又談何改革與精進的願景，恐怕有失國人對政府公權力的期待。

以「萬年頻道」的問題來看，系統業者與頻道經營者的既得利益關係，自然有其「共生」的必然性，但是NCC怕得罪的心理或囿於行政慣性的思維，這會讓自由競爭的市場出現「劣幣去除良幣」的結果。

從新聞台來看，依照「新聞專業」及「新聞自律」的公益意義，去年將不良的新聞台下架，確實讓外界看到NCC的有所作為，但是出缺的「52台頻道」空頻現象仍未完全補滿，台灣至今仍有部分地方系統是「黑頻」狀態，儼然無視消費者的權益。

從消費者的角度來看，收看正確的新聞報導本是理所當然，這在新聞專業製播及其自律便可客觀要求，然而，過去以來，頻道幾乎固定不變的狀態下，「黃金區塊」一層不變，少數電視台經營者不重視播出內容的品質，好的頻道位置卻有著重播率高的問題，因為佔住了好位置就能獲得穩定且龐大的廣告收益。

Photo Credit: 中央社

然而，這不但讓部分有線電視的系統業者感到不滿，更加劇收視分潤的不合理性，而消費者也僅能被動收看猶如打開電視的「垃圾時間」一樣，類似的問題積累已久，卻沒看到NCC出手整頓，難道是因為牽涉太多利益，NCC選擇自保不願蹚渾水？從過去「萬年頻道」的舊習，到NCC對「52台頻道」的空頻現象，都能顯見漠視與毫無作為。

黃金區塊如市場壟斷，誰顧消費者權益？

過去NCC針對打破「萬年頻道」的作法，無論是「大區塊化」或是「重排頻道屬性」，都只聽樓梯響不見人下來，少數壟斷的問題根本沒有解決，這對許多努力製播及正派經營的業者來說根本不公平，沒有一個公平競爭的遊戲規則，也難怪乎部分頻道經營者礙於現實難以「正常經營」。

此外，正因為進入「黃金區塊」根本等於綁定「廣告收入」，而廣告幾乎占了有線電視頻道收入來源的六成以上，換言之，在「萬年頻道」的限制下，沒有進入有限的「黃金區塊」根本難以生存，但是NCC用同一個標準來去規範所有頻道，「起跑點」不同導致市場競爭更不公正。

Photo Credit: 中央社 國家通訊傳播委員會主委陳耀祥

NCC應當有所作為，尤其要訂立符合競爭公平及維護權益的市場環境，「萬年頻道」讓「黃金區塊」的市場壟斷現象更嚴重，沒有合理且符合各方利益的收視分潤機制，那麼電視頻道將還更會是「富者恆富、貧者越貧」，至於消費者的權益也難以維護。

在少數壟斷的狀況下，掌握頻道猶如權力的機器一樣，決定觀眾收看的內容，但是在缺乏合理的頻道安排機制、利潤分配模式，那麼消費者「收看」的選擇有限，這不但不是「顧客導向」的現代企業經營思維，NCC的漠視更讓「萬年頻道」的媒體托拉斯情況更加嚴重。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航